2019-07-14T15:12:56+03:00
Политика

Политолог - о возможных арестах на Украине: Справедливо будет, если Порошенко сбежит из страны

Михаил Погребинский считает, что для экс-президента Украины грядут плохие времена
Игорь ЯКУНИН
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На Украине ждут арестов людей из ближайшего окружения бывшего президента Петра ПорошенкоНа Украине ждут арестов людей из ближайшего окружения бывшего президента Петра ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За неделю до выборов в Верховную Раду один из близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу людей заявил, что грядут аресты окружения бывшего главы Украины Петра Порошенко. Возможно ли это в ближайшие дни — об этом мы спросили у украинского политолога Михаила Погребинского.

- Бывший замглавы администрации Виктора Януковича, Андрей Портнов заявил, что возможны массовые задержания в окружении Петра Порошенко — это реально в ближайшие дни?

- Я бы очень хотел в это верить. Я поддерживаю активность Портнова. Она, действительно, полезна для оздоровления атмосферы в стране. Но мне не очень верится, что произойдет настолько быстрое наказание окружения Порошенко. А также его самого. Хотя оснований для криминальных преследований Порошенко и его соратников — их предостаточно.

- Есть факты для возбуждения уголовных дел?

- Фактических оснований более, чем достаточно.

- Но пока прикрывает генпрокурор Луценко - кум Порошенко?

- Да, генпрокурор Юрий Луценко прикрывает Петра Порошенко, в том числе, и как его кум. Но он же сразу после выборов в Раду 21 июля уйдет в отставку.

- Или его заставят уйти депутаты Рады нового созыва, лояльные Зеленскому?

- Новый состав Верховной Рады, конечно, отправит генпрокурора в отставку — в этом нет никаких сомнений. Впрочем, не думаю, что на следующий день после парламентских выборов, 22 июля 2019 года генпрокурор Украины Луценко уйдет в отставку. Пройдет еще пару дней, когда будут утверждены результаты голосования. А потом — да, в одни из первых дней, а скорее всего, в первый же день новая Рада отправит Луценко в отставку.

- Это станет одним из первых вопросов новоизбранного парламента?

- Да, скорее всего, так. Если только до тех пор сам Луценко не напишет заявление об отставке. И, кстати, само его заявление тоже потребует голосования в Раде. Новый состав это без проблем проголосует.

- Порошенко может бежать из страны в ближайшие дни?

- Я не очень в это верю. Хотя было бы хорошо. Мне кажется, у него есть какие-то варианты защиты. Когда речь пойдет о прямой отвественности, лично его, Порошенко. Но было бы справедливо и хорошо, чтобы Порошенко бежал куда-нибудь. Впрочем, не очень ясно, куда ему бежать.

- В Испанию, где у него многомиллионная вилла в Марбелье?

- Испанцы его экстрадируют по требованию США. Это вполне вероятно. Израиль? Он, кажется, не еврей — и это всё не так то просто. Да, евреи получают там автоматически право на запрет экстрадиции. И не думаю что Порошенко получит израильское гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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