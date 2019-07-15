2019-07-15T13:57:07+03:00
Доживём до понедельника
Максим ШЕВЧЕНКОНаталья ГОНЧАРОВА

Максим Шевченко: Вид убитых украинцев радости мне не приносил. Каждый разрыв снаряда бил по сердцу

Максим Шевченко и Наталья Гончарова обсуждают, что изменится в отношениях России и Украины после звонка Зеленского ПутинуМаксим Шевченко и Наталья Гончарова обсуждают, что изменится в отношениях России и Украины после звонка Зеленского Путину

Максим Шевченко и Наталья Гончарова обсуждают, что изменится в отношениях Москвы и Киева после звонка Зеленского Путину, сможем ли мы когда-то договориться о статусе Крыма и когда десятки миллионов украинцев будут готовы воевать с Россией

Максим Шевченко: Вид убитых украинцев радости мне не приносил. Каждый разрыв снаряда бил по сердцу

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Доживём до понедельника

Тема: Максим Шевченко: Даже если подписи за кандидатов будут собирать ангелы и их заверит Господь Бог, Центризбирком найдет ошибки

В студии: Максим ШЕВЧЕНКО, Наталья ГОНЧАРОВА
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