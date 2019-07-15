Максим Шевченко: Вид убитых украинцев радости мне не приносил. Каждый разрыв снаряда бил по сердцу
Максим Шевченко и Наталья Гончарова обсуждают, что изменится в отношениях России и Украины после звонка Зеленского Путину
Максим Шевченко и Наталья Гончарова обсуждают, что изменится в отношениях Москвы и Киева после звонка Зеленского Путину, сможем ли мы когда-то договориться о статусе Крыма и когда десятки миллионов украинцев будут готовы воевать с Россией
Максим Шевченко: Вид убитых украинцев радости мне не приносил. Каждый разрыв снаряда бил по сердцу
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