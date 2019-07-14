На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-14T07:07:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Арест бывшего президента Украины Петра Порошенко может произойти после отставки генпрокурора Юрия Луценко, с которым эка-глава государства в кумовстве. Об этом заявил бывший советник экс-президента республики Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, с уходом Луценко начнутся массовые аресты и в окружении Порошенко.

"Как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания", – заявил Портнов в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил, что на Порошенко заведено восемь уголовных дел и как минимум одно из них позволяет уже в августе посадить экс-президента в тюрьму. Также уголовное производство могут начать в отношении мэра Киева Виталия Кличко, который многократно превышал свои должностные полномочия.

Как писал сайт kp.ru, сам Порошенко заявил, что он не боится уголовных дел, заведенных против него, отметив, что несет ответственность перед страной и миром.

Напомним, 31 маястало известно, что Государственное бюро расследований Украины возбудило новое, пятое уголовное дело в отношении Порошенко по факту захвата власти.

ИСТОЧНИК KP.RU