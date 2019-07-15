2019-07-15T20:13:51+03:00
Общество

Научиться играть на гуслях и писать по бересте: в Вологодской области пройдет шестой фестиваль «Деревня – душа России»

Движение «Деревня – душа Отечества» каждый год создает площадку, на которой десятки фольклорных коллективов обмениваются навыками и опытом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Творческая лаборатория народной культуры: в Вологодской области пройдет шестой фестиваль «Деревня – душа России»Творческая лаборатория народной культуры: в Вологодской области пройдет шестой фестиваль «Деревня – душа России»Фото: социальные сети
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Посмотреть на выступления фольклорных театров, научиться играть на гуслях, балалайке и гармони или писать по бересте... Все это можно будет сделать на Межрегиональном фольклорном фестивале «Деревня – душа России». Откроется он в этом году 18 августа в поселке Майском Вологодской области. Здесь соберутся 50 мастеров народных художественных промыслов и ремесел и 40 фольклорных коллективов.

Финансовую поддержку мероприятия, которое организует Вологодское региональное патриотическое общественное движение «Деревня – душа Отечества», обеспечил президентский грант.

«Деревня – душа России» уже успела стать культурным брендом Вологодской области и является не просто погружением в деревенский фольклор, а целой творческой лабораторией. Именно научный подход является «фишкой» фестиваля, поэтому на мероприятии каждый раз присутствует большое количество ученых – специалистов в области культуры и краеведения. Так, в прошлом году в рамках фестиваля проходили краеведческие чтения. В этот раз организаторы планируют провести отдельные мероприятия по фольклорным театрам, таким как театр Петрушки.

Творческая лаборатория позволяет участникам обмениваться навыками и опытом. Поэтому для новых фольклорных коллективов, которые только начали изучать традиции своего региона, «Деревня – душа России» является возможностью двигаться вперед: начать делать аутентичное извлечение звука и петь именно так, как пели на их родной территории.

Именно аутентичное извлечение звука является главным условием при отборе участников для концерта фольклорных исполнителей, но абсолютно всем желающим, которые подали свои заявки, дается возможность принять участие в мероприятиях фестиваля. В этом году к участию приглашен 41 коллектив.

Из года в год на фестивале выступают как федеральные, так и приехавшие из российской глубинки деревенские коллективы-участники, но все они выступают наравне. Организаторы отмечают, что с каждым годом увеличивается и число регионов-участников. В прошлый раз приехали даже исполнители фольклорной музыки из Якутии.

Творческая лаборатория народной культуры: в Вологодской области пройдет шестой фестиваль «Деревня – душа России» Фото: социальные сети

Творческая лаборатория народной культуры: в Вологодской области пройдет шестой фестиваль «Деревня – душа России»Фото: социальные сети

«Деревня – душа России» представляет огромную площадку для аутентичной народной культуры, поэтому помимо выступлений фольклорных ансамблей, гости фестиваля могут посетить ярмарки, на которых мастера народных промыслов и ремесел представляют свои изделия, а пивовары и хозяюшки приходят со своими соленьями и пирогами.

Здесь также пройдет множество мастер-классов: по фольклорному театру, народной хореографии, пению, игре на народных музыкальных инструментах, традиционным художественным ремеслам: кукле, бересте, росписи, тканым поясам, кружеву, резьбе по дереву, набойке.

В этом году, право представить на своей территории аутентичные произведения российской глубинки было предоставлено Вологодскому району, где участники и гости праздника также смогут посетить расположенный на территории района архитектурно-этнографический музей Семёнково и познакомиться с традициями северо-русской деревни конца XIX – начала XX веков.

Сохранение и развитие российской глубинки и возвращение жителей на село – это одна из основных задач, которую ставит перед собой Движение «Деревня — душа Отечества», поэтому помимо фестивалей движение также занимается организацией научно-исследовательской и просветительской работ в сфере этнографии, фольклора, народных промыслов и ведет в Вологодской области активную работу по сохранению культурного наследия наших предков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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