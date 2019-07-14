2019-07-14T18:39:07+03:00
Спорт

Локомотив - Рубин 15 июля 2019: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прогноз на матч 1 тура Российской премьер-лиги Локомотив - Рубин. Игра пройдет 15 июля на стадионе «РЖД Арена»
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" начинает сезон на своем поле."Локомотив" начинает сезон на своем поле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты казанского "Рубина" вступают в новый сезон фактически новым коллективом. Из Татарстана уехал Курбан Бердыев и команда, которую он собирал, фактически рассыпалась. И теперь никто не знает, что ждет казанский клуб в новом сезоне. В первой игре чемпионата казанцы будут играть в Москве против столичного "Локомотива" и эта игра станет для помолодевшей команды серьезным испытанием.

"Локо" уже показал свою силу в поединке против питерского "Зенита" в матче на Суперкубок. Железнодорожники в неплохом стиле одержали победу над армейцами со счетом 3:2, причем проигрывая по ходу поединка. У команды не слишком существенно изменился состав с прошлого сезона, так что сила осталась такой же - не то, что у соперника из Казани.

Логическим итогом матча Локомотив - Рубин, который пройдет в понедельник, 15 июля, на стадионе "РЖД Арена", видится победа москвичей с разницей в 1 или 2 гола. Казанцы окажут сопротивление, но все-таки их сила не настолько мощна, как у "Локомотива".

Прогноз на матч 1 тура РПЛ Локомотив - Рубин 15 июля 2019 – 2:0. Победа хозяев поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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