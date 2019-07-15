Как понять, что вам позвонили мошенники: советы от Роскачества

Способы, которые порой применяют телефонные мошенники, поражают своей изобретательностью и техническим исполнением. Как правило, это грамотно подготовленные и технически подкованные люди. Именно поэтому так трудно бывает отличить сотрудника колл-центра банка от мошенника. И потому мы так легко отдаем свои деньги, «сдаем» личные данные, пароли и явки. И зачастую рискуем лишиться немалых средств.

Роскачество поможет распознать преступника по звонку.

Что мы сами делаем не так

Социальные сети уже давно стали частью нашей повседневной жизни, и многие, не задумываясь, выкладывают на всеобщее обозрение всю личную информацию, включая номера телефонов, адреса проживания, информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, свой распорядок дня. А еще иногда мы указываем свое местоположение в режиме реального времени и многое другое. Преступникам остается только наметить потенциальную жертву и узнать с ее страницы в соцсети всё, что их интересует. И далее – придумать «легенду», а чаще - использовать отработанную схему.

Самые распространенные признаки того, что вы общаетесь с мошенником.

1. Неизвестный просит вас сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс

Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник. Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок.

2. Вам звонят с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом.

В последнее время — самое распространенное мошенничество. Выглядит все примерно так: вам звонит «сотрудник банка», клиентом которого вы являетесь, и говорит, что с вашего счета неизвестные пытаются списать некую сумму денег. Звонящий может даже рассказать вам, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по вашему счету. Но, к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.

Запомните – это «развод»! Обычно в подобных случаях банк автоматически блокирует все движения денежных средств по карте, и сам клиент звонит для разблокировки и называет свои данные.

ВАЖНО

Если «сотрудник банка» отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона, то вряд ли звонок действительно поступает от банка. Лучше перезвоните в банк самостоятельно, но звоните только по телефону, указанному на сайте или на карте, а не по номеру, который продиктовал вам собеседник или который поступил в смс.

3. Вам указывают реквизиты для перевода, оперируя к какой-то легенде

Это может быть звонок от якобы «сына-дочери», попавших в беду. Попытка собрать денег на благотворительность. Или любой другой трогательный повод. Ни в коем случае не переводите по ним средства, даже если история кажется вам убедительной. Проверяйте любую легенду!

Уточняйте ФИО звонящего и детали, которые не может знать посторонний человек, обязательно свяжитесь с родными, если речь идет о них. Конечно, может произойти все, что угодно, но пара минут ничего не решит.

4. Вас просят предоставить какие-либо личные сведения (паспортные данные, фамилию матери)

Обязательно уточняйте, для чего это необходимо. Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами, а также другие сведения, разглашение которых может привести к финансовым потерям.

5. Миллион, миллион долларов США! Или слишком хорошо, чтобы быть правдой...

Если вам обещают легких денег или выгоды без усилий – очевидно, вас хотят обмануть. К примеру, вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее, или вам сейчас перечислят денег за то, что вы не использовали свой положенный отпуск в санатории. И для этого всего лишь нужно перечислить им немного денег — например, «НДС» в размере 5-10 тысяч, а вам вернут 100 тысяч. Или просят назвать трехзначный код на другой стороне вашей банковской карты.

Вспоминаем русскую пословицу: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

6. На вас давят, чтобы вы быстро приняли решение, описывают пугающие сценарии?

Очень распространенный момент. Причем есть масса вариантов:

* «Мама, я сбил человека, попал на деньги, сейчас дам трубку сержанту милиции».

* Попытки впарить вам замену водосчетчиков, хамски вопя, что «вы обалдели, вы просрочили поверку!».

* «Из больницы звонят — ваши анализы показали, что у вас рак, сейчас передам трубку доктору, нам срочно нужны деньги на дополнительные исследования».

При этом собеседник торопит вас, говоря, что времени в обрез. Это увеличивает вероятность, что на линии мошенник. Ведь в спешке многие теряют бдительность и не успевают обработать информацию, именно поэтому преступники используют этот прием.

Запомните – две минуты ничего не решат. Спокойно разберитесь в ситуации, задавайте уточняющие вопросы, не позволяйте тревоге затмить здравый смысл. Велика вероятность, что ничего не произошло, и это мошенник «сгущает краски».

Как бороться: три простых способа

1. Попросите собеседника перезвонить позднее, ссылаясь на занятость и невозможность разговаривать в данный момент.

Во-первых, у вас будет время проверить номер телефона, с которого был сделан звонок: в интернете наверняка кто-то уже отметил данный номер на различных форумах как потенциально опасный, если это действительно мошенники. А во-вторых, аферисты далеко не всегда перезванивают повторно, предпочитая решать все задачи за один звонок.

2. Объявите, что вы записываете разговор.

Собеседника пугает ваше предупреждение? В большинстве случаев именно это заставляет преступников отступить.

3. Скажите, что сейчас позовете для консультации сына-дочь, родственника, адвоката...

Если вас попытаются убедить этого не делать, сразу прощайтесь с собеседником, ведь на линии мошенник.

Рекомендации составлены совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB.

НА ЗАМЕТКУ

Приложение подскажет

Специальные приложения, которые определяют неизвестные номера и предупреждают о принадлежности номера к организации или категории «спам», помогут разобраться с незнакомыми номерами. Эти приложения, как правило, строятся на информации от других пользователей, которые отмечают подозрительные номера телефонов. И в большинстве случаев спасают от нежелательных контактов.

КСТАТИ

Куда жаловаться на телефонных мошенников?

- Если звонок поступил, якобы, от сотрудника банка, но вы «раскусили» мошенника или даже просто подозреваете – свяжитесь с банком, от имени которого был совершен звонок, и продиктуйте им данный номер, - подсказывает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. - Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке номера мошенника. В случае, если вы по какой-то причине «клюнули» на удочку аферистов - обращайтесь ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. Пригодятся все факты, которые вы запомнили.