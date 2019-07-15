Машина из кортежа Зеленского протаранила автобусы с детьми

Автомобиль кортежа президента Украины Владимира Зеленского спровоцировал ДТП с участием автобусов, в которых находились дети. Машина администрации главы государства врезалась в транспорт, на котором везли отдохнувших на курорте школьников.

"Сегодня, 14 июля, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет", - говорится в сообщении Управления госохраны.

Автомобиль из кортежа Зеленского после ДТПФото: СОЦСЕТИ

Как пишет «Страна.ua», микроавтобус пытался обогнать автоколонну с детьми и столкнулся с автобусами. Машина УГО получила серьезные повреждения. Также в ДТП попали еще два автомобиля, двигавшихся по встречной полосе.

В сети появились фотографии, на которых видно, что один из автобусов съехал в кювет. По данным полиции, никто не пострадал.

Машина администрации президента Украины врезалась в транспорт, на котором везли отдохнувших на курорте школьников.Фото: СОЦСЕТИ

Издание пишет, что в Управлении госохраны Украины уточнили, что самого Зеленского в кортеже не было, он полетел в Киев на самолете.