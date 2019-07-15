Сможет ли наш фастфуд заменить американский

Известный банкир Александр Лебедев бросил вызов американским фастфудам, заполонившим Россию, и в пику им запустил собственную сеть кафе. «Петрушка», как обещает бизнесмен, не только накормит провинцию вкусной, недорогой и полезной едой, но и поменяет настроение жителей глубинки. «Чем же таким бизнесмен народ угощать собрался?» - задумались мы и отправились в одно из трех таких кафе - в небольшой райцентр Нелидово Тверской области.

БЕЗНАДЕГА

…По раздолбанным дорогам мимо ободранных советских зданий ползет полураритетный «ГАЗ-53» с грузом красных баллонов «пропан - бутан» - газовая труба за всю историю Нелидова сюда так и не дошла. Фоном на всю округу дымит сгоревшим мазутом местный деревообрабатывающий комбинат, а прохожий интересуется у нас, как пройти к моргу. В глазах и голосе - вселенская тоска и усталость. Собственно, с описания этой безнадеги в Нелидове все и началось, когда один известный блогер поведал о депрессии, накрывшей райцентр после закрытия градообразующих предприятий - угольных шахт. Обычная для провинции история - оставшись без работы, люди потянулись в чужие города, и сегодня вместо 30 тысяч нелидовцев, проживавших здесь в 1992 году, городок не насчитывает и 19 тысяч...

- Мы как раз подыскивали точку, когда прочитали ту запись блогера, - объяснил «Комсомолке» автор проекта Александр Лебедев. - Поняли - надо открывать там!

И вот уже в декабре в Нелидове появилось не свойственное русским райцентрам кафе. Стильное, с панорамными окнами, подстриженным газоном и стоянкой, оно выбивается из общего ряда городских построек: рядом аптека, похоронное бюро, больница и морг - настоящая аллегория невеселого жизненного пути.

- А почему место-то такое выбрали?

- Только сейчас узнал, что бывшего мэра науськивали владельцы местных кафе, - смеется Лебедев. - Он нас на периферию и высадил, прямо рядом с бюро ритуальных услуг. Когда мне об этом доложили, я сказал: ничего страшного. Давайте объявим жителям: вы либо у нас питаетесь, либо туда сразу идите... Пошли к нам!

НАД МЕНЮ РАБОТАЛИ ДИЕТОЛОГИ ИЗ КРЫМСКОГО САНАТОРИЯ

И то правда - посетителей здесь куда больше, чем у соседей с гробами и венками, да и цены вполне адекватные: гречка с льняным маслом - 59 рублей, оладьи из цукини - 80, котлеты из щуки - 79, печеные овощи - 69, овощной бульон - и вовсе бесплатно. Некоторые расплачиваются карточками с задорным Петрушкой. Как оказалось, это еще один эксперимент от Лебедева: их не так давно через местную соцзащиту стали вручать малоимущим (а их здесь около 6,5 тысячи). На карту каждый месяц Лебедев начисляет 1000 рублей, потратить которые можно только в «Петрушке».

- Карточки, которые я внедряю, - это задача побудить российское правительство ускориться с соцподдержкой малоимущих, - скажет позже бизнесмен. - Американцы каждый год выделяют 55 миллиардов долларов на это. При этом американскому гражданину запрещено питаться в кафе - в определенных магазинах он должен купить продукты только американского производства - это такая поддержка местных производителей. А наше правительство через конкурсы могло бы отбирать сети питания, Минздрав проверял бы на диетологию, Минпромторг определял бы средний чек, и тогда мы тоже будем кормить своих малоимущих.

- И что - окупается? - спрашиваю у управляющего кафе, местного бизнесмена Алексея Клюквина.

- Большую часть расходов окупаем, остальное компенсируем.

- А продукты откуда?

- Большую часть - у местных берем, щуку нам рыбаки из Жижицкого озера поставляют. Над меню работали диетологи и повар из крымского санатория, чтобы было вкусно и полезно.

А ПОСЛЕ ОБЕДА - СУББОТНИК

…Вскоре свободных мест в «Петрушке» и вовсе не найти: начинается бесплатный мастер-класс, и вот уже малышня с высунутыми языками старательно выводит узоры по пряникам, разрисовывая их пищевой краской.

- А батюшка когда придет? - интересуются пацаны. - Он нам на прошлой неделе теорию Большого взрыва с точки зрения Библии объяснял. Классно было!

- На субботник во сколько собираемся? - обсуждают родители.

Да это не кафе, а клуб по интересам какой-то...

- Точно! - соглашаются вокруг. - До этого в городе были две точки притяжения: спорт (здесь обожают баскетбол и плавание) и строительство храма. Первая представлена государством, вторая - прихожанами. «Петрушка» претендует на третью, исходящую уже от бизнеса.

- Таких, как мы, жителей сотен российских райцентров, много, - добавляет Клюквин. - Не должно быть так, что мы ничего не можем без Москвы. И мы не согласны с тем, что такое только в крупных городах должно быть! Сами жизнь изменим, нужно только немного заразить идеей людей! А то люди загрустили в этой безнадеге.

И всего за полгода вокруг кафе образовалось сразу несколько сообществ горожан, которые захотели хоть что-то изменить в укладе скучной райцентровской жизни. Концептуальная фотосессия модели на кучах мусора, организованная «Петрушкой», вдруг вызвала экодвижение из местных активистов, которые теперь каждую неделю проводят субботники. Но и это не все. В углу кафе, например, стоят палки для скандинавской ходьбы, взять которые (опять же бесплатно) может любой желающий. И несколько десятков человек, отобедав в «Петрушке», уже гремят ими по Нелидову, удирая от сердечных, дыхательных и опорно-двигательных проблем. Другие идут в открытый «Петрушкой» спортзал, где занимаются йогой (ее здесь рассматривают исключительно как физкультуру) и аэробикой - эти занятия ведут приезжие тренеры из Москвы.

Общепит нового формата всего за полгода работы стал еще одной точкой притяжения небольшого тверского городка.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВОТ ТАКАЯ «ПЕТРУШКА»...

- «Петрушка» и впрямь стала событием для нашего города, - радуется в это время глава района Владимир Пашедко. Он приехал сюда на обеденный перерыв и уже заказал овощные палочки и щучьи котлеты. - Что-то принципиально новое для нас, потому что традиционный местный общепит предлагает формат в стиле «выпить-потанцевать». Из Твери знакомые чиновники специально приезжали: круто, говорят, и у нас бы пошло! Это и есть та самая комфортная городская среда, о которой мы все так любим поговорить.

- Алексей, когда уже пустырем-то займемся? - Это он уже управляющему Клюквину, вместе с которым собрались облагородить примыкающую к кафе пустошь. Чтобы все было как у людей: лавочки, проектор под открытым небом, мультики с фильмами… И это общение власти и бизнеса всем определенно нравится. Вот такая «Петрушка»...

ЗВОНОК БИЗНЕСМЕНУ

Александр ЛЕБЕДЕВ:

Надо работать над настроением провинции!

- Александр Евгеньевич, а зачем вам этот эксперимент?

- Хочу к 2024 году сделать Россию номером один в мире по здоровому питанию. Не только за счет таких кафе. У меня есть проект - внутри больших ретейлеров ставить фудкорнеры, создать альтернативу зарубежным фастфудам, открыть 1000 таких точек, зайти в моногорода. Мы объясняем, что здоровое питание может быть дешево, что это дешевле, чем если вы в магазине купите свинины, пельменей. Эксперимент идет достаточно успешно, дотаций существенно меньше, чем я думал. До большей части горожан, думаю, достучались. Сейчас будем добавлять современного искусства для улучшения настроения. Добавим культуры и посмотрим, что получится. Я часто с африканскими племенами хожу по саванне и горам. Они живут намного хуже, чем россияне. Но они веселее смотрят на жизнь, чем жители таких тяжелых российских городов. Почему?.. Так что надо работать над настроением!