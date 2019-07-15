«Мама, мне не нравится море!»

«ЭТО ЛОВУШКА»

Подруга привезла сына на море. Сын - красивый модный мальчик 12 лет. Вышел на пляж, презрительно надул губы, говорит: что это вообще, там слева на камнях водоросли и нет парашютов. Вот зимой в Дубае были парашюты.

«Настя, - пишет подруга, - как его утешить? А если он вообще не будет купаться? Что делать?»

«Попробуй, - пишу, - местную рыбу. И вино. Вот такой мой профессиональный совет».

Еще одну подругу дочка, очаровательная девочка, похожая на Гермиону, обвинила, что дома пыльно и бардак. «Блин, - говорит подруга, чуть не плача, - я согласна, бардак, вторую неделю пропылесосить некогда, то отчет сдаю, то в больницу к тете Лене бегу, то на спорт - ну, может, и не надо было на спорт, я же могла пропылесосить в это время».

Еще одному другу дочь с пренебрежительной гримаской говорит: «Ну что-о-о, ты в июне мне наконец купишь х-box или у тебя опя-я-ять мало денег?» Другу стыдно, потому что денег действительно маловато. И он сразу не отец-молодец, а виноватый лузер, у которого третий месяц не хватает денег на x-box.

Так вот, это ловушка.

НАДО СТАРАТЬСЯ МЕНЬШЕ

Интересно, что в нее, в эту ловушку, проваливаются обычно самые ответственные и чуткие родители. Те, кто по-настоящему старается, и им правда не все равно, как ребенок себя чувствует. Кому все равно, те неуязвимы для упреков. Страдают родители, у которых расходы на ребенка (учеба, репетиторы, лечение, развлечения, модные штуки) если не самая большая, то уж точно заметная статья в бюджете.

Но все-таки они, напуганные книгами про детские травмы и родительскую черствость, сами бесконечно сомневаются: а не маловато ли я делаю? А почему ребенку недостаточно? Может, надо стараться больше?

Нет.

Надо стараться меньше.

Мы все (ок, не все, но многие) разделяем иллюзию, что, если быть хорошими, заботливыми родителями, стараться и все делать правильно, ребенок оценит. Он будет благодарен.

На самом деле ребенок очень плохой оценщик. У него нет надежных критериев, по которым он мог бы оценивать нашу родительскую работу как хорошую или плохую. У него слишком мало жизненного опыта.

Ребенок - как и любой человек - будет думать, что нам все дается легко и ничего не стоит, хоть уборка, хоть зарабатывание денег. А если мы чего-то не делаем, то из глупого упрямства.

Пока он не узнает, что это не так.

Рис,: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО

Ребенок - как и любой человек - будет считать, что хорошо - это когда лучше, чем нормально. И если зимнее море в Дубае, подарки, модные гаджеты, чистота в доме и вдобавок ко всему внимательный, терпеливый родитель - это его нормально, то, с одной стороны, можно порадоваться за него. С другой стороны, ему действительно неоткуда узнать, что бывает совсем не так. А бывает.

Ребенок не может оценить, чего это нормально стоило и стоит нам. Он не видит, от чего мы отказываемся и как стараемся. И не дело ребенка ставить нам как родителям заслуженную пятерку. И уж точно это не дело общества - оно ведь тоже, как младенец, считает, что мы должны больше стараться.

Эту пятерку можем поставить себе только мы сами.

Это нам - не нашим детям и не внешним зрителям - приходится нащупывать точку, в которой происходит превращение. Когда наши дети из нежных малышей, которым нужны привязанность, тепло, безопасность и все самое лучшее, превращаются в подростков, которым нужно нечто совершенно другое.

Им нужно, чтобы было, что преодолевать и с чем справляться. И трудности нужны, и ограничения.

Им иногда, представьте, нужно, чтобы сказали: «Грязно? Зайчик, прибери. Тебе лень, но мне, поверь, лень гораздо больше. И я очень сильно устала».

Им иногда очень отрезвляюще слышать: «Не нравится море? Ну придумай что-нибудь, чтобы не портить мне отпуск, потому что мне - нравится».

И даже вот эту дурацкую фразу «Я деньги что, печатаю?» можно иногда реабилитировать. Знаете, детям нужно, чтобы кто-то рассказывал им про деньги. Что их довольно сложно зарабатывать. Что большинство не добивается таких успехов, как Илон Маск. Даже стать начальником отдела закупок - иногда большой труд и удача. Денег часто не хватает на что-то, и это нормально.

НАВЫК БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

У нас, родителей, нигде не спрятан бесконечный источник богатств и сил, терпения и самопожертвования. Очень жаль.

Но всем будет лучше, если ребенок догадается об этом до того, как ему стукнет 18.

Лучше всего, если мы сами замечаем свои заслуги.

Тогда и ребенок, если повезет, заметит не только то, чего родитель НЕ покупает и НЕ делает, но случайно и то, что родитель делает. Не пыль на полках, а то, что предыдущие 10 лет кто-то ее периодически вытирал. Что в холодильнике есть еда, а у самого ребенка - теннис и репетитор по английскому.

Искусство тут в том, чтобы показать это ребенку, не нападая на него. Не вставая в позицию обвинителя и не швыряясь словом «неблагодарный». Не «неблагодарный». Неопытный.

А если мы хотим благодарности, то почему бы и не показать, за что в принципе можно быть благодарным другому человеку? Да за все, буквально за все можно - за приготовленный ужин и за кроссовки в подарок, за утешение и за то, что наша одежда волшебным образом оказывается выстиранной, за то, что кто-то планирует наш отдых и терпит в своем доме наших друзей. И ведь как благодарить, ребенок тоже не знает. Покажите. Расскажите. Этот навык не формируется сам и не берется из воздуха. А он бесценный. Он полезнее, чем навык «считать другого виноватым» или навык «быть недовольным».

Когда-нибудь именно за него вам и будут благодарны. Хотя это и не точно. А пока попробуйте рыбу и вино.

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