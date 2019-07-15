2019-07-15T17:12:59+03:00
Туризм

Лето и бархатный сезон 2019: Черное море порадует туристов аномально теплой водой

В июне вода у берегов Крыма и Краснодарского края прогрелось до температуры, какая обычно бывает в августе. В Гидрометцентре России обещают, что Черное море останется аномально теплым до конца сезона отпусков
Юлия СМИРНОВА
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На юге России, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, во второй половине июля и августе установится жаркая, комфортная для пляжного отдыха погодаНа юге России, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, во второй половине июля и августе установится жаркая, комфортная для пляжного отдыха погодаФото: Евгения ГУСЕВА
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Хорошие новости для тех, кто в августе и в бархатный сезон собирается на черноморские пляжи. В Гидрометцентре России обещают, что погода будет идеальной для пляжного отдыха, а море останется очень теплым до конца сезона отпусков.

- На юге России, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, во второй половине июля и августе установится жаркая, комфортная для пляжного отдыха погода, - поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - А поскольку и июнь был очень теплым, вода в Черном море быстро прогрелась.Уже в середине июня температура воды у побережья Крыма была +24...+25 градусов, что характерно для августа. На два месяца раньше срока вода стала как парное молоко! В Анапе, Геленджике, Сочи даже до +27...+28 градусов море прогревалось, что невероятно для первого летнего месяца.

В июле жара спала, на юге России, в том числе и на черноморских курортах прошли дожди. Сказалось это и на комфортности купания. В Ялте, например, сейчас температура морской воды сейчас +20 градусов, зато в Евпатории все +24. В Анапе +19, в Геленджике +21, в Сочи +22 градуса.

- Вода обладает свойством жадно впитывать и аккумулировать тепло, оно сохраняется в более глубоких слоях. Поэтому в августе море будет существенно теплее, чем обычно, и даже сентябре – потому что успело прогреться раньше времени, - объясняет Роман Вильфанд. - Правда, в Крыму случается так называемый апвеллинг, когда ветер уносит теплую воду от берега, и наверх поднимается поступает холодная вода из глубин, с температурой всего +10...+12 градусов. Но такие явления продолжаются недолго. В целом же Черное море будет теплее, чем обычно, до конца пляжного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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