2019-07-12T09:22:04+03:00
Спорт

Спартак - Сочи 13 июля 2019: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прогноз на матч 1 тура Российской премьер-лиги Спартак - Сочи. Игра пройдет 13 июля на стадионе «Открытие Арена»
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" откроет новый сезон поединком против "Сочи"."Спартак" откроет новый сезон поединком против "Сочи".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты столичного "Спартака" домашним поединком против "Сочи" откроют новый сезон в чемпионате России. "Красно-белые" примут южан, которые вернулись в Премьер-Лигу после очень долгого перерыва. В межсезонье клуб из курортной столицы России претерпел большие изменения. И команду покинули игроки, которые выиграли Первую лигу, а новые пока что приходят не так оперативно, как это следует. "Спартак" уже даже играл с сочинцами контрольный матч в межсезонье. Итог - победа со счетом 7:1.

Однако тогда южане не были как должным образом укомплектованы и имели большие проблемы с составом. Теперь же вопрос двигается в положительном направлении. И для относительно молодого сочинского коллектива встреча со спартаковцами станет первым серьезным испытанием в истории. "Спартак", по сути, должен победить без особых проблем в этой встрече. Об этом говорят и расклады многих букмекерских контор. Успех москвичей - в 5-6 раз более вероятен, чем победа "Сочи" в первой игре нового сезона.

Прогноз на матч 1 тура РПЛ Спартак - Сочи 13 июля 2019 – 3:1. То есть победа хозяев поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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