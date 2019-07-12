Спартак - Сочи 13 июля 2019: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты столичного "Спартака" домашним поединком против "Сочи" откроют новый сезон в чемпионате России. "Красно-белые" примут южан, которые вернулись в Премьер-Лигу после очень долгого перерыва. В межсезонье клуб из курортной столицы России претерпел большие изменения. И команду покинули игроки, которые выиграли Первую лигу, а новые пока что приходят не так оперативно, как это следует. "Спартак" уже даже играл с сочинцами контрольный матч в межсезонье. Итог - победа со счетом 7:1.

Однако тогда южане не были как должным образом укомплектованы и имели большие проблемы с составом. Теперь же вопрос двигается в положительном направлении. И для относительно молодого сочинского коллектива встреча со спартаковцами станет первым серьезным испытанием в истории. "Спартак", по сути, должен победить без особых проблем в этой встрече. Об этом говорят и расклады многих букмекерских контор. Успех москвичей - в 5-6 раз более вероятен, чем победа "Сочи" в первой игре нового сезона.

Прогноз на матч 1 тура РПЛ Спартак - Сочи 13 июля 2019 – 3:1. То есть победа хозяев поля.