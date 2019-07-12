2019-07-12T11:55:16+03:00
Происшествия

В Москве два недели не могут найти девушку, упавшую в водосток Бирюлевского дендропарка

Поиск ведут водолазы, но шансов, что 26-летняя москвичка жива почти нет
Анастасия ВАРДАНЯН
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Поиск женщины идут уже две неделиПоиск женщины идут уже две неделиФото: Иван ВИСЛОВ
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Две недели водолазы пытаются найти 26-летнюю москвичку, которая упала в водосток. Все произошло 30 июня на территории Бирюлевского дендропарка. В тот вечер женщина поссорилась с мужем и отдыхала в компании друзей.

Следователям они честно рассказали, что без алкоголя не обошлось. Беда с москвичкой случилась в тот момент, когда она одна ушла в лес, чтобы справить нужду. Крики девушки, которая просила о помощи, спустя несколько минут услышал кто-то из компании. Оказалось, что она упала в открытый люк и провалилась в водосток.

Друзья пытались спасти ее самостоятельно, но ничего не получилось. Позже к операции присоединились водолазы МЧС. Увы, до сих пор поиски не принесли никаких результатов. С каждым днем шансов найти ее живой все меньше.

- Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Поиск женщины ведут в том числе с использованием роботов. Скорее всего, из-за течения ее тело отнесло от места происшествия. С каждым днем зону поисков расширяют. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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