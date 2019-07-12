Сын известного модельера похитил и пытал гражданина Перу ради денег

Андрей Павлов - известный российский модельер, основатель собственного бренда PAVLOFF. В его показах в качестве моделей выступали Эвелина Блёданс, Ольга Бузова, Ляйсан Утяшева, Сати Казанова и другие звёзды. Также Андрей - давний друг группы НА-НА и Бари Алибасова, он частенько участвовал в создании сценических костюмов для артистов.

Правда сын Андрея Павлова Сергей не пошел по стопам отца. 27-летний Сережа сейчас сидит в СИЗО и ожидает суда, где ему с подельником могут впаять внушительный срок за похищение человека и вымогательство денег с помощью насильственных действий.

Вечером 20 мая в Москве в районе Олимпийской деревни было совершено нападение на 37-летнего бизнесмена Зару Мамани Карлоса Оливьера. Как ранее сообщалось, тревогу забил родной брат перуанца, когда тот перестал отвечать на звонки. Родственник сразу обратился в полицию и поисковый отряд Лиза Алерт. Как удалось выяснить оператвникам, 27-летний Сергей Павлов и 28-летний Магомед Татиев подкараулили Мерседес мужчины в гаражном кооперативе на Мичуринском проспекте.

Сергей с сестрой и отцом

— Нападавшие завладели ключом от автомобиля и переместили Зара Мамани К.О. в салон, далее похитили принадлежащее гражданину Перу имущество, а именно: бумажник, в котором находились банковские карты, денежные средства в размере 6 000 рублей, мобильные телефоны. После чего увезли Зару Мамани Карлоса Оливьера в неизвестное место и похитили его автомобиль Мерседес Бенц С 180 стоимостью 1 000 000 рублей, — сообщили КП источник в полиции.

В течение трех недель со счетов перуанца были сняты 4 тысячи долларов и 633 тысячи рублей. Все это время мужчину пытали, выбивая из него пин-коды от различных банковских карт. Когда оба преступника добились желаемого, то на одной из парковок на улице Профсоюзной Сергей и Магомед поделили куш. Это произошло 27 мая. А спустя две недели 13 июня Зару Мамани все-таки обнаружили живым, опровергая информацию в СМИ, что перуанца уже нет на этом свете.

Андрей Павлов - известный российский модельер, основатель собственного бренда PAVLOFF

Следствие установило, что преступники отпустили Зару Мамани не позднее 12 числа, и лишь спустя сутки после освобождения из плена мужчину обнаружили волонтеры из Лиза Аллерт.

Сейчас Сергей Павлов и Магомед Татиев задержаны и помещены под стражу. 9 июля в отношении обоих участников возбуждено уголовное дело по статьям: «Похищение человека» и «Грабеж».