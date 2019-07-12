Здоровый образ жизни: Худеть никогда не поздно

Следим за собой

Врачи напоминают: избыточная масса тела приводит к диабету 2-го типа, проблемам с сердцем и сосудами, нарушениям скелетно-мышечной системы и даже к онкологическим заболеваниям.

Лучший способ борьбы с ожирением - контролировать свой вес в течение жизни. Но что делать, если человек уже переступил пятый-шестой десяток и масса тела далека от нормы? Оказывается, есть действенный способ скорректировать вес без опасных диет, операций и - что очень важно - под присмотром врачей. Для этого в нашей стране созданы кабинеты здорового питания. Их уже около 300 по всей России, работают кабинеты на базе городских поликлиник.

История Марии, 58 лет: «Настроения нет, руки опускаются…»

Мария весила 143 килограмма при росте 161 см. Страдала болями в коленных и тазобедренных суставах, сидела на обезболивающих. Была одышка, скакало давление, женщина чувствовала постоянную усталость и при этом плохо спала. Масса тела росла постепенно. Сначала медленно, а последние 3 года - по 10 килограммов в год. Эндокринолог прописал лекарство, за год ушло 6 кг. Препарат отменили - вес вернулся.

«И ем я, кажется, немного, - жаловалась Мария. - На завтрак - кашу. На обед - суп с хлебом и конфетку. На ужин - только фрукты. Настроения нет, руки опускаются…»

Женщина обратилась в Консультативно-диагностический центр «Здоровое и спортивное питание» в Москве. Уже через 2 недели пациентка скинула 3 кг. Спустя 3 месяца ушло еще 14 кг. В итоге за 8 месяцев - 30 кг как не бывало!

История Татьяны, 68 лет: пенсионерка со студенческим билетом

Татьяна Лесникова - стройная женщина. Чувствует себя отлично. Зачем тогда обратилась в Центр? «Я взяла курс на здоровый образ жизни и правильное питание. Глядя на своих сверстников с палочками на скамейках, сама себе сказала: «Ты что, хочешь так же? Нет, конечно! Поэтому стараюсь много двигаться и хочу правильно питаться», - рассказала «КП» Татьяна Валентиновна.

Лесникова времени даром не теряет. Ходит на лечебную гимнастику в социальном центре. Четыре года назад окончила колледж по специальности «конструктор-модельер». «Все удивлялись - как это я шью без очков. Видите мое пальто? Такого в магазине не купишь. Это была моя дипломная работа», - крутится у зеркала Татьяна.

Она всю жизнь была инженером. А перед пенсией вдруг окончила медучилище - «была возможность - почему бы и нет». А еще получила дипломы парикмахера и косметолога. «У меня шестеро внуков, пятеро из них - парни, уже взрослые. На третьем курсе уже старший. Я тоже хочу рядом с ними хорошо выглядеть», - улыбается Татьяна.

ВАЖНО

В первую очередь врачи, а уже во вторую - диетологи

- Сегодня есть множество модных курсов - 1 - 2 месяца, и ты уже диетолог, не имея ни медицинского образования, ни понимания, как работает организм человека, какие сложные биохимические процессы в нем протекают, как вырабатываются и проявляют свою активность гормоны и ферменты. К нам часто приходят пациенты после экспериментов над собой под влиянием различных интернет-консультантов. Уровень успешности разный. Периодически приходят пациенты после хирургических вмешательств: резекции желудка, установки баллона… Далеко не всегда такие процедуры помогают. У нас работают врачи (диетологи и терапевты, с двумя сертификатами), которые 6 лет обучались в медицинском вузе на лечебном факультете, после этого 2 года в ординатуре, кандидаты наук - еще не менее 3 лет в аспирантуре. То есть это в первую очередь врачи, а уже во вторую - диетологи, - говорит Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» в «ФИЦ питания и биотехнологии». - Каждого пациента врач рассматривает как человека со сложной медицинской историей, с наличием хронических заболеваний, изменениями биохимических процессов метаболизма, разным уровнем физической активности, своим персональным ритмом жизни, индивидуальными пищевыми привычками и пристрастиями.

Специалисты КДЦ занимаются не только коррекцией массы тела, но и другими заболеваниями, связанными с питанием. Гастрит, изжога, подагра, гипертоническая болезнь, повышение уровня холестерина, сахарный диабет - вот только часть состояний, при которых ведущую роль играет питание и лечением которых занимаются наши врачи.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Как попасть на обследование

Направления в кабинеты здорового питания в поликлиниках выдает участковый терапевт. Чтобы попасть в КДЦ «Здоровое и спортивное питание», необходимо направление от терапевта/эндокринолога/хирурга (в зависимости от основного диагноза) из поликлиники по месту жительства. В некоторых случаях направления выдают хирурги в специализированных центрах при подготовке к операциям. Например, перед операцией протезирования сустава желательно сбрасывать лишний вес.

НА ЗАМЕТКУ

Все процедуры, кроме исследования обмена энергопокоя, входят в ОМС. В кабинетах здорового питания в поликлиниках их обязаны проводить бесплатно. Пациенты КДЦ «Здоровое и спортивное питание», имеющие направления из районной поликлиники (как Москвы, так и других регионов), обслуживаются по полису ОМС. Если нет направления, пройти обследование можно платно.