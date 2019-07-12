«Я не собираю деньги, я их раздаю»: Максим Галкин пожаловался на мошенников

Многие из вас наверняка сталкивались с так называемыми «гивами», конкурсами в Инстаграме. Выглядят они с первого взгляда весьма заманчиво. В аккаунте крупного блогера размещается объявление, мол, дарю новенькие Iphone (или какое-нибудь крутое авто), далее приводится список страничек, на которые надо подписаться, чтобы выиграть приз. Победителя потом назовут с помощью программы выбора случайных чисел. Пользователи активно участвуют в «гивах», поскольку знаменитости и блогеры сулят им большой приток подписчиков и ценные призы. Но порой условия у таких конкурсов, мягко говоря, сомнительные.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, важно помнить, что для участия в стандартных «гивах» деньги никому перечислять не надо. Участники просто подписываются на аккаунты спонсоров, которые предоставляют призы. А вот мошенники переиграли правила на свой манер - они ещё собирают с людей немалые суммы, объясняя, что весь собранный «банк» якобы пойдёт в копилку будущего победителя.

Жертвой последних стал Максим Галкин.

- Кто-то в Инстаграме от моего имени проводит конкурсы и собирает с людей деньги,-оповестил поклонников в своём Инстаграме Максим Галкин. - Сразу могу сказать -это мошенничество. Если вы сомневаетесь в конкурсе, в котором хотите поучаствовать, есть несколько признаков, по которым вы можете отличить мошенников. И это совсем не сложно. Если конкурс проводил бы я, то была бы какая-то информация в сторис или в ленте на моем официальном аккаунте. Если такой информации нет, значит, я никакого конкурса не провожу. Мошенники используют старые видео с моих предыдущих конкурсов. Я никогда не собираю с людей деньги. Я их только раздаю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719865" frameborder="0"></iframe> Максим Галкин пожаловался на мошенников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Погребняк подсунули пустые коробки вместо телефонов

- Люди, доверяя звезде или топовому блогеру, очень часто перечисляют деньги непонятно куда, а потом ничего из обещанного не получают, - говорит в беседе с «КП» юрист Екатерина Гордон.

- В последнее время в Инстаграме появилось много аферистов, которые обманывают не только простых людей, но и даже звезд, на страничках которых размещают свои конкурсы. Как пример - случай с Машей Погребняк (жена футболиста Павла Погребняка): спонсоры, которые обещали ценные призы победителям «гива», пошли на обман, подсунули ей пустые коробки вместо Iphone. Погребняк, попав в сложную ситуацию, объяснилась с победителями «гива» и даже купила им телефоны за свой счет, чтобы никто не чувствовал себя обманутым.

Проблема в том, что «гив» юридически не нормирован. С одной стороны — это не конкурс. И это не реклама. Это некий тотализатор, некая пирамида. Поэтому не советую в подобных конкурсах участвовать.