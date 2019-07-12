Справиться со смертельной болезнью Карелу Готту помогла жена

Готт - один из самых знаменитых людей в Чехии, такая чешская Алла Пугачева: и накануне 80-летия за ним охотятся папарацци, его жизнь обсуждается в крупнейших изданиях и на фейсбуке (конечно, у него там меньше подписчиков, чем у Бузовой - 252 000 - но ведь и в Чехии живет менше людей, чем в России). Его дом, где он жил много лет, в свое время был превращен в музей. Вспоминают, что когда президенту Чехии Вацлаву Гавелу пришла пора складывать с себя полномочия, многие захотели выдвинуть на этот пост Готта. Он отказался, но сейчас все равно юбилей его будут отмечать на государственном уровне… И карьера его выглядит очень гладкой: настоящий баловень судьбы.

Все могло сложиться иначе: в юности Готт окончил ПТУ и несколько лет работал простым электриком по сборке и эксплуатации промышленного оборудования. Отец, не особенно поощрявший его творческие наклонности, предпочел бы, чтобы сын так и продолжал вкалывать на трамвайном заводе, но сам Карел был другого мнения. Сначала он пел по кафе и клубам, потом стал выступать с оркестром и поступил в консерваторию (которую, впрочем, так и не закончил). Вскоре пошли выступления по телевидению и гастроли (в СССР он впервые приехал в 1962-м, и потом приезжал с удивительной регулярностью), стали выходить пластинки… В 24 года Готт уже получил звание «Золотой соловей» как самый популярный исполнитель года. Этого звания он удостаивался еще 40 раз, последний - в 2017 году.

Вопреки популярному мнению, Готт был популярен не только в СССР и соцлагере. В западногерманской прессе его называли «Синатрой с Востока» (в Германии, к слову, он остается популярен и сейчас), французы восхищались им как «феноменом», в Лас-Вегасе сразу заключили с ним шестилетний контракт. На музыкальном конкурсе в Каннах замеряли громкость аплодисментов - у Готта показатель почти равнялся показателю Тома Джонса, одной из главных звезд той поры…

В начале 70-х Карел был кумиром всей Европы - и множество женщин падало к его ногам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СВОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ ОН НАШЕЛ ПОСЛЕ 60

Готт очень долго оставался холостяком. Став отцом двоих дочек, он не торопился вести под венец их матерей. Только в 2008 году он решил жениться на Иване Махачковой. Ему к тому моменту стукнуло 68, а ей - 31. Они были вместе уже семь лет, Ивана уже успела родить Готту еще одну, для него уже третью по счету, дочь. И на свадьбу шла, будучи беременной четвертой (говорят, жених очень рассчитывал, что хоть на четвертый раз родится мальчик, но его ожиданиям не суждено было сбыться). Бракосочетание состоялось в Лас-Вегасе, потому что там его можно было организовать в кратчайшие сроки (и, кроме того, у Готта остались о успеха в этом городе приятные воспоминания).

По профессии Махачкова - медсестра. С одной стороны, это принесло определенные неприятности - когда в начале 2000-х стало известно об их романе, таблоиды заверещали, что она якобы лечит его от импотенции. С другой, эта профессия пришлась очень кстати: когда у Готта возникали проблемы со здоровьем (а несколько лет назад он заболел лимфомой, одной из разновидностей рака, от которой, впрочем, быстро оправился) жена приходила ему на помощь.

«ПИЛ ЛИ ОН? ПИЛ, НО ДЕРЖАЛ ВЗГЛЯД!»

Певица и актриса Йитка Зеленкова к юбилею Готта написала о нем книжку «Наш Карел», где утверждает, что певец относился к себе довольно строго и очень много работал, не позволяя проявлять слабость. «Пил ли он? Ну, может быть, но не на людях, и всегда, что называется, держал взгляд. Помню только один раз, когда он пил вино, как воду - нам пришлось вызвать ему такси, мы его отговаривали садиться за руль… Помню момент, когда у него умерла мать. У него был назначен концерт, и он его не отменил - чувствовал ответственность перед огромным залом, набитым зрителями. Я очень долго с ним работала (Зеленкова сопровождала Готта на гастролях в составе его ансамбля. - Ред.), и никогда не видела его плачущим. Вернее, только один раз, когда он вдруг услышал одну очень красивую и печальную песню… Но он всегда был внимателен к нам - дарил нам, девочкам, подарки на Рождество. И я счастлива, что 14 лет с ним работала - эпоха такого певца, как Карел Готт, никогда не повторится».

ВСПОМНИМ

Из песни «Скрипка Паганини», которую Готт пел на русском языке (слова З. Боровец)

Ты плачешь, скрипка Паганини…

О чём рыдаешь на плече?

О чём ты, скрипка Паганини? -

О гениальном скрипаче.

Был скрипач страшён, как демон зла,

Но в него влюбилась красота,

Красота.

И стала скрипка Паганини

Одна, одна отныне.

Ты плачешь, скрипка Паганини…

На чьём рыдаешь ты плече?

О чём ты, скрипка Паганини? -

О гениальном скрипаче.

Ведь скрипач приходит неспроста, -

Чтоб в него влюбилась красота,

Красота,

Чтоб вечной скрипке Паганини

Не быть одной отныне.