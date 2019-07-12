2019-07-12T15:41:03+03:00
Звезды

Справиться со смертельной болезнью Карелу Готту помогла жена

«Пражскому соловью», самому популярному поп-исполнителю в истории Чехии, исполняется 80
Николай ГЕРАСИМОВ
Поделиться:
В своем почтенном возрасте Готт полон сил - дает концерты и работает над автобиографией, которая выйдет в конце года.В своем почтенном возрасте Готт полон сил - дает концерты и работает над автобиографией, которая выйдет в конце года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Готт - один из самых знаменитых людей в Чехии, такая чешская Алла Пугачева: и накануне 80-летия за ним охотятся папарацци, его жизнь обсуждается в крупнейших изданиях и на фейсбуке (конечно, у него там меньше подписчиков, чем у Бузовой - 252 000 - но ведь и в Чехии живет менше людей, чем в России). Его дом, где он жил много лет, в свое время был превращен в музей. Вспоминают, что когда президенту Чехии Вацлаву Гавелу пришла пора складывать с себя полномочия, многие захотели выдвинуть на этот пост Готта. Он отказался, но сейчас все равно юбилей его будут отмечать на государственном уровне… И карьера его выглядит очень гладкой: настоящий баловень судьбы.

Все могло сложиться иначе: в юности Готт окончил ПТУ и несколько лет работал простым электриком по сборке и эксплуатации промышленного оборудования. Отец, не особенно поощрявший его творческие наклонности, предпочел бы, чтобы сын так и продолжал вкалывать на трамвайном заводе, но сам Карел был другого мнения. Сначала он пел по кафе и клубам, потом стал выступать с оркестром и поступил в консерваторию (которую, впрочем, так и не закончил). Вскоре пошли выступления по телевидению и гастроли (в СССР он впервые приехал в 1962-м, и потом приезжал с удивительной регулярностью), стали выходить пластинки… В 24 года Готт уже получил звание «Золотой соловей» как самый популярный исполнитель года. Этого звания он удостаивался еще 40 раз, последний - в 2017 году.

Вопреки популярному мнению, Готт был популярен не только в СССР и соцлагере. В западногерманской прессе его называли «Синатрой с Востока» (в Германии, к слову, он остается популярен и сейчас), французы восхищались им как «феноменом», в Лас-Вегасе сразу заключили с ним шестилетний контракт. На музыкальном конкурсе в Каннах замеряли громкость аплодисментов - у Готта показатель почти равнялся показателю Тома Джонса, одной из главных звезд той поры…

В начале 70-х Карел был кумиром всей Европы - и множество женщин падало к его ногам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале 70-х Карел был кумиром всей Европы - и множество женщин падало к его ногам.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СВОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ ОН НАШЕЛ ПОСЛЕ 60

Готт очень долго оставался холостяком. Став отцом двоих дочек, он не торопился вести под венец их матерей. Только в 2008 году он решил жениться на Иване Махачковой. Ему к тому моменту стукнуло 68, а ей - 31. Они были вместе уже семь лет, Ивана уже успела родить Готту еще одну, для него уже третью по счету, дочь. И на свадьбу шла, будучи беременной четвертой (говорят, жених очень рассчитывал, что хоть на четвертый раз родится мальчик, но его ожиданиям не суждено было сбыться). Бракосочетание состоялось в Лас-Вегасе, потому что там его можно было организовать в кратчайшие сроки (и, кроме того, у Готта остались о успеха в этом городе приятные воспоминания).

По профессии Махачкова - медсестра. С одной стороны, это принесло определенные неприятности - когда в начале 2000-х стало известно об их романе, таблоиды заверещали, что она якобы лечит его от импотенции. С другой, эта профессия пришлась очень кстати: когда у Готта возникали проблемы со здоровьем (а несколько лет назад он заболел лимфомой, одной из разновидностей рака, от которой, впрочем, быстро оправился) жена приходила ему на помощь.

«ПИЛ ЛИ ОН? ПИЛ, НО ДЕРЖАЛ ВЗГЛЯД!»

Певица и актриса Йитка Зеленкова к юбилею Готта написала о нем книжку «Наш Карел», где утверждает, что певец относился к себе довольно строго и очень много работал, не позволяя проявлять слабость. «Пил ли он? Ну, может быть, но не на людях, и всегда, что называется, держал взгляд. Помню только один раз, когда он пил вино, как воду - нам пришлось вызвать ему такси, мы его отговаривали садиться за руль… Помню момент, когда у него умерла мать. У него был назначен концерт, и он его не отменил - чувствовал ответственность перед огромным залом, набитым зрителями. Я очень долго с ним работала (Зеленкова сопровождала Готта на гастролях в составе его ансамбля. - Ред.), и никогда не видела его плачущим. Вернее, только один раз, когда он вдруг услышал одну очень красивую и печальную песню… Но он всегда был внимателен к нам - дарил нам, девочкам, подарки на Рождество. И я счастлива, что 14 лет с ним работала - эпоха такого певца, как Карел Готт, никогда не повторится».

ВСПОМНИМ

Из песни «Скрипка Паганини», которую Готт пел на русском языке (слова З. Боровец)

Ты плачешь, скрипка Паганини…

О чём рыдаешь на плече?

О чём ты, скрипка Паганини? -

О гениальном скрипаче.

Был скрипач страшён, как демон зла,

Но в него влюбилась красота,

Красота.

И стала скрипка Паганини

Одна, одна отныне.

Ты плачешь, скрипка Паганини…

На чьём рыдаешь ты плече?

О чём ты, скрипка Паганини? -

О гениальном скрипаче.

Ведь скрипач приходит неспроста, -

Чтоб в него влюбилась красота,

Красота,

Чтоб вечной скрипке Паганини

Не быть одной отныне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я вышел на пенсию": Олег Митяев ответил на критику авторской песни, назвав бардов остатками экологии земли
Один из флагманов авторской песни на Грушинском фестивале исполнил новую композицию про "свитера с оленями" и рассказал, как авторской песне тяжело бороться с "Цвет настроения синий"
Наталья Катаева (Мордюкова), художник по костюмам: Когда Нонна и Слава Тихонов развелись, я помогала его второй жене - Тамаре - шить свадебное платье
6 июля - день памяти Нонны Мордюковой. О Великой актрисе, о том, как она жила и любила, мы вспоминаем вместе с её родной сестрой [аудио]
Новости 24
Центробанк уверен, что международные платежные системы продолжат работу в России
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в американском штате Вашингтон
Послы G7 не поддержали законопроект Зеленского о люстрации окружения Порошенко
Центробанк определил курс доллара и евро на выходные
МИД ФРГ: Берлину не получал предложений о расширении «Нормандского формата»
Путин встретился с Совбезом после телефонного разговора с Зеленским
В Госдуме предложили продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов
Борис Клюев объяснил, почему Быстрицкая оградила себя от людей
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова по делу о получении взятки
Один из членов Солнцевской ОПГ найден мёртвым в Москве
В Москве начался пожар в Государственном архиве литературы и искусства
Путин поговорил по телефону с лидером Палестины
Самолёты с российскими ЗРК С-400 прибыли в Турцию
Владимир Путин поздравил режиссера Павла Лунгина с юбилеем
Нарышкин: США поставили задачу остановить распространение акции «Бессмертный полк»
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила поставку С-400 в Турцию
Песков: Москва наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга
Суд приговорил семь сторонников ИГ*, пытавшихся устроить крушение "Сапсана"
Песков: важно, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались
Россияне смогут купить «народные облигации» онлайн
Visa не планирует уходить из России
Береговая охрана США опубликовала видео задержания судна с тоннами кокаина
В Госдуме назвали шантажом действия США против российского госдолга
Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о люстрации Порошенко
Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов
Польская полиция возобновила поиски пропавшего 5-летнего российского мальчика