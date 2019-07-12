Ученые сделали вывод: Натуральные соки вредны не меньше газировок

На днях французские ученые опубликовали в Британском медицинском журнале результаты своего 10-летнего исследования о связи прохладительных напитков с возникновением рака. Оказалось, что польза от натуральных соков — это лишь миф. И даже один стакан сока в день повышает риски заболеть раком.

Пить — здоровью вредить

То, что сладкие напитки вредны для здоровья, известно давно. Разные исследования показывали, что сахаросодержащие напитки вредны для сердца и сосудов, провоцируют гипертонию, диабет 2-го типа и ожирение. А это уже само по себе является одним и факторов риска для рака.

Кроме того, высокий гликемический индекс газировок повышает устойчивость к инсулину, что также может быть связано с возникновением рака груди и других разновидностей этого заболевания. Канцерогенными могут быть и разные добавки, которые содержатся в таких напитках - красители (4-метилимидазол), подсластители (аспартам) и пестициды (во фруктовых соках).

Однако, раньше ученые фокусировались больше на газировках. А натуральные соки оставались в тени. Поэтому французские исследователи решили выделить их в отдельную группу и посмотреть, насколько они полезны.

Исследование проводилось на данных интернет-опроса более 100 тысяч жителей Франции. С 2009 года участники исследования вели онлайн дневники питания — раз в полгода на протяжении двух недель они записывали абсолютно все съеденное. Затем ученые пригласили их пройти обследование в медицинских центрах. Всего в итоговую выборку попало 19 772 человека. Чтобы исключить другие факторы развития рака, исследователи учитывали общее состояние здоровья респондентов, их физическую активность, социальный и экономический статус, а также антропометрические особенности.

Сластены под угрозой

Анализ показал, что у людей, злоупотребляющих сладкими напитками вообще, в среднем, на 18 процентов выше шансы заболеть раком, и на 39 процентов выше — раком груди. Связь с другими видами рака оказалась незначимой.

При этом 100-процентные натуральные фруктовые соки оказались вредны для здоровья ничуть не меньше газировок! У людей, злоупотребляющих натуральными соками, риск рака выше, в среднем, на 12 процентов.

А вот напитки с искусственными подсластителями оказались безопасны, с точки зрения канцерогенности. Но тут ученые делают оговорку — дело в том, что в исследовании было не так много человек, употребляющих такие напитки. Поэтому и окончательно реабилитировать подсластители пока рано.

100-процентные натуральные фруктовые соки оказались вредны для здоровья ничуть не меньше газировок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже стакан в день - уже перебор

Возможно, истинная причина рака — это сахар, которого с лихвой хватает и с натуральных соках, и в "химических" газировках.

- Если сравнить 100 миллилитров колы и 100 миллилитров натурального апельсинового сока, то содержание сахара в них будет примерно одинаковым, - рассказывает одна из авторов работы, Матильда Тувье, старший сотрудник Исследовательского центра эпидемиологии и статистики университета Сорбонны. - Ничего удивительного, что вред от колы и сока одинаков. Это не значит, что надо полностью исключить их из рациона. Ничего страшного, если вы употребляете их от случая к случаю. Но если вы пьете хотя бы один стакан сока или колы в день, это может спровоцировать рак и болезни сердца и сосудов.