Антон Силуанов настраивает губернаторов выполнить нацпроекты сообща

Только совместная работа министерств и ведомств с губернаторами и местными органами власти позволят достичь показателей 12 национальных проектов. Причем решить задачу одними директивами из Москвы не получится – такой подход первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов последние полгода неоднократно объяснял всем участникам национальных проектов. В июле дело сдвинулось с мертвой точки. На селекторном совещании в Белом доме, на которое Антон Силуанов собрал губернаторов, было объявлено о том, что утверждено почти 80% региональных проектов, которые работают на цели реализации национальных проектов. А это 3,4 тысячи проектов. Без них 25,7 трлн руб, которые составляют четверть годового ВВП страны и предусмотрены правительством на национальные проекты, так и останутся на бумаге и не превратятся в конкретные школы, больницы, дороги и аэропорты. А еще в мае этого года на подобном же совещании федеральные чиновники и губернаторы говорили о том, что работа застопорилась.

Виртуальные сложности

Почему в регионах не могут в соответствии с намеченными сроками начать осваивать инвестиции, выполняя нормативные и целевые показатели, заложенные в нацпроектах? Тому есть много причин в зависимости от специфики того или иного субъекта Федерации и уровня подготовки управленческих кадров. Но одна из главных, о чём упоминали многие выступившие на совещании губернаторы, - сложности с системой «Электронный бюджет». Проблема в том, что громадные деньги не могут гулять сами по себе подобно платежам, скажем, в интернет-магазине. Их движение регулируется кодами, графами, строгой отчетностью, но не бумажной, а цифровой, через тот самый «Электронный бюджет». Теперь динамика, безусловно, хорошая, однако осталось немало субъектов Федерации, которые завершили оформление максимум девяти проектов. В основном отстают Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа.

Почему? В регионах по-прежнему возникают вопросы к методологии в части кодов бюджетной классификации, а финансовые органы не всегда могут разобраться в тонкостях работы в «Электронном бюджете». Да, Минфин регулярно консультирует региональных коллег в режиме он-лайн и проводит выездные совещания, но, видимо, эту работу надо усилить, констатировали на совещании, приняв решение в кратчайшие сроки завершить утверждение проектов в «Электронном бюджете». Кроме того, сам Антон Силуанов не вылезает из командировок по регионам. Он уже объехал в Тулу, Тюмень, Кемеровскую область, Приморский край, Дагестан и Пермь. В каждом регионе одна и та же работа - выяснение конкретных проблем по каждому национальному проекту.

Другая острая тема, которую затронули на селекторном совещании в правительстве – контракты в рамках реализации национальных проектов. Здесь ситуация вроде бы улучшилась в сравнении с маем, общий объём заключенных контрактов к началу июля составил увеличился за месяц на 9 процентов, до 21 процента в среднем по России, составив 212 миллиардов рублей. Однако и здесь, по словам первого вице-премьера, не все гладко: треть этой суммы приходится на шесть регионов, а в некоторых предпочитают заключать контракты на минимальную сумму, видимо, по принципу – отметились, а там трава не расти. Справедливости ради, не стоит обвинять в такой ситуации исключительно региональные власти. Очень часто федеральные отраслевые ведомства, согласовывая региональные паспорта национальных проектов, не учитывают особенности того или иного региона, управленцы которого не спешат подписывать заведомо нереальные или неисполнимые контракты. Здесь тоже есть над чем поработать и первому вице-премьеру, и федеральным министрам-отраслевикам.

Досрочное включение

В отличие от непростой ситуации в целом, курируемые персонально первым вице-премьером национальные проекты в регионах реализуют достаточно успешно, отмечали на совещании. По теме «Производительность труда и поддержка занятости» (бюджет 52,1 миллиардов рублей), к примеру, к июлю 2019 года Федеральный центр компетенций (ФЦК) заключил 188 соглашений с предприятиями – участниками проекта, а регионы подписали около 500 соглашений. Антон Силуанов подчеркнул, что крайне важно создавать региональные центры компетенций (РЦК). К июлю этого года 36 регионов – пилотных участников проекта – РЦК образованы в 26 регионах.

Первый вице-премьер сообщил также, что проектный комитет нацпроекта решил дать возможность досрочно присоединяться к проекту тем 49 регионам, которые в него пока не включены.

Этот шаг поддержал участвовавший в совещании Михаил Ведерников, губернатор Псковской области, которая готова досрочно включиться в национальный проект. В регионе утвердили три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда»; «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры» (в перечень которой уже вошли 13 крупнейших предприятий Псковской области); «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области».

Сходное мнение и у Владимира Волкова, главы Мордовии, который также принял участие в совещании: в республике 26 предприятий стали участниками нацпроекта, а к 2024 году, когда его реализация будет завершена, их количество возрастет до 65. Стимулы правительство определило ясные и действенные: поддерживать выход продукции предприятий на экспорт, получать льготы, финансируя инвестпроекты, а также налоговые преференции и помощь, переобучая и повышая квалификацию сотрудников. Особые пожелания, которые губернаторы высказали на совещании первому вице-премьеру – расширить сферу действия нацпроекта на предприятия и организации здравоохранения, образования и ЖКХ.

Кредиты МСП – под 8,5 процентов годовых

Еще больший интерес вызывает в регионах нацпроект, призванный развивать малое и среднее предпринимательство (МСП) с бюджетом 481,5 миллиардов рублей. Его стержень – возможность субъектов МСП получать субсидированное банковское и микрофинансовое кредитование. Ставка по банковским кредитам определена в 8,5 процентов годовых, что минимально превышает ключевую ставку Центробанка. Льготное финансирование объёмом в 42 миллиарда рублей будет осуществляться через 91 банк, большинство из которых расположено в регионах, что само по себе станет мерой поддержки для не очень богатых местных кредитных учреждений. Тем не менее региональные банки не спешат увеличивать лимиты кредитования по этой программе, и первый вице-премьер настоятельно рекомендовал губернаторам выяснить причину такой апатии, обсудив с банкирами какие сложности мешают максимально развивать потенциал льготного кредитования. Также организован доступ МСП к госзакупкам, по данным Минэкономразвития на 1 июля заключено контрактов на 1,144 триллиона рублей. А гарантированное финансирование – лучший способ нарастить количество рабочих мест. Так системно взаимодействуют два нацпроекта, курируемые Антоном Силуановым.

Но и в этом успешном проекте есть подводные камни: не всегда учитываются особенности того или иного региона. Участвовавший в совещании Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области, предложил ввести дополнительные льготы для малых и средних бизнесменов в северных районах. «Нагрузка на бизнес на нашей территории радикально выше, и это при том, что условия хозяйствования, скажем мягко, отличаются от средней полосы, - обосновал свое предложение Чибис, - из-за этих нагрузок малый и средний бизнес просто не получит должного развития».

Это и другие предложения были услышаны первым вице-премьером и с большой долей вероятности их учтут, корректируя планы реализации национальных проектов. В этом и состоит ценность, казалось бы, рутинного селекторного совещания: ведь помимо решения конкретных социально-экономических задач, реализация национальных проектов создает совершенно новую модель управления и развития экономики.