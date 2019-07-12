Зачем Польше «общая» с Белоруссией история

ЛУКАШЕНКО ЗАЗЫВАЮТ В ГОСТИ

В последнее время риторика официальных лиц по отношению к нынешней белорусской власти претерпела определенные коррективы. Варшава уже не так категорична в оценке проблемы вокруг «Союза поляков Белоруссии», не признаваемого официальным Минском, старается не упрекать лишний раз власти за «чрезмерную белорусизацию» католической церкви в республике. И, более того, сейчас поляки прилагают массу усилий к тому, чтобы официальную делегацию Белоруссии на мероприятиях в Польше 1 сентября в ознаменование 80-й годовщины начала Второй Мировой войны возглавил не кто-нибудь, а лично президент Александр Лукашенко. Можно смело оценить эту задачу как «номер один» для МИД Польши на данном этапе.

Для Польши и Европы чрезвычайно важно «разорвать порочный круг безальтернативных связей РБ с Россией», а потому «выходу в свет западного сообщества» президента Лукашенко придается особый смысл. Естественно, что все это преследует глобальную цель - сделать Белоруссию из союзника России ее противником. При этом, и в Польше, и в других местах прекрасно отдают себе отчет в том, что сценарий «цветной революции»в Белоруссии практически невозможен. То есть поднять какую-то группу населения, может, и реально попытаться, но вот шансов сменить власть нет никаких.

СМЕНА АКЦЕНТОВ

А потому упор перенесен со стимулирования протестного движения на другие направления: на реализацию проектов экономического сотрудничества, интенсификацию межпарламентского диалога и контактов по линии МИД, углубление работы персонально с официальными представителями республики и особенно - с чиновниками, входящими в окружение президента. Ответные «позитивные» сигналы от МИД Белоруссии в части сотрудничества с Западом были там восприняты с восторгом, и работа по «стратегическому развороту» Минска от Москвы к Европе получила новый импульс и новые скорости.

При президенте Польши даже было создано специальное бюро, чья задача - стимулировать и координировать работу по «возвращению к общим корням» поляков, литовцев и белорусов. Но эта деятельность направлена уже на все население соседней страны, в первую очередь, на молодежь. В немалой степени она проводится через пропольские политические и общественные структуры, в том числе, БНФ, «За свободу» с выделением этнических поляков в отдельную касту через предоставление так называемой «карты поляка». К началу 2018 года из примерно 300 тысяч этнических поляков, проживающих в Белоруссии, свыше 100 тысяч уже получили эту «карту», дающую ряд льгот в Польше и перспективы быстрого оформления польского гражданства. И вряд ли стоит недооценивать роль многочисленной и сплоченной польской диаспоры и значение этого «стратегического резерва» Польши в Белоруссии.

КАК ПОЛЯКИ БЕЛОРУСОВ «ЗАЩИЩАЛИ»

Особенно усиленно Варшава занимается в последние годы созданием новой «общей истории». В этом году, например, особое внимание придается празднованию 450-летию подписания Люблинской унии, объединившей Королевство Польша и Великое Княжество Литовское, в которое входили земли нынешней Белоруссии. Торжественные мероприятия хотят использовать для подтверждения идеи о том, что «Белоруссия была не столько частью России и русского мира, сколько суверенным европейским государством», а Люблинская уния была первой попыткой создания нынешнего Евросоюза. А поляки, мол, в результате сражались с Россией за белорусский суверенитет. И все это для решения главной задачи – формирования общей идентичности и восприятия белорусами себя чуть ли не единым с поляками народом. Правда, о том, что Люблинская уния стала актом предательства со стороны литовской элиты, что литовцы и белорусы в результате этого договора стали людьми «второго сорта» в Речи Посполитой, а славянскому населению фактически запретили исповедовать православие, в Польше предпочитают умалчивать. Как и том, что белорусские крестьяне не испытывали к полякам никаких родственных чувств, а участников многочисленных восстаний с превеликой охотой выдавали царским властям, мстя за многовековые унижения.

Художник Ян Матейко, картина «Люблинская уния», 1869 год.

В ДРУЗЬЯХ - РУСОФОБЫ

Но самое интересное, что Польша для реализации поставленных задач готова поддерживать даже антипольские силы в Белоруссии, лишь бы они не снижали градус русофобства и не сворачивали с антироссийского направления. И именно через сеть польских организаций – «Польское сообщество» (Wspólnota Polska), «Польская помощь» (Pomoc Polska), «Помощь полякам на Востоке» (Pomoc Polakom na Wschodzie), фонд «Международная солидарность» и т.д. - МИД Польши оказывает финансовую помощь белорусским националистам. Так, например, премию «Польского сообщества» получила книга белорусского писателя Захара Шибеки, в которой автор, исповедующий националистические взгляды, покушается на святого для поляков Юзефа Пилсудского, утверждая, что и сам он и спецслужбы Польши при его правлении «были союзниками Ленина и НКВД», а польское правление Белоруссией – грабительской оккупацией. Однако зашкаливающая за все мыслимые пределы русофобия с лихвой, по мнению оргкомитета премии, перекрывают эти недостатки.