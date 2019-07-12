Профессия: бортпроводник

История профессии берет свое начало в конце 20-х годов XX века, когда гражданская авиация стала набирать обороты в США и во всем мире. Первыми стюардами – людьми, отвечавшими за безопасность и комфорт пассажиров - выступали вторые пилоты, однако это, наоборот, повышало риск, поэтому было принято решение брать на борт отдельного человека.

Изначально в профессии работали только мужчины, хотя со временем профессия стала считаться преимущественно женской. Началось это в 30-х годах, когда в качестве стюардесс начали набирать опытных медсестер, которые не только могли оказать первую помощь в случае необходимости, но и внимательно следили за безопасностью на борту: проверяли крепления кресел, отвечали за общий вес пассажиров, экипажа и багажа, чтобы не допустить перегрузки судна. Помимо этого они, как и сегодня, отвечали за сервис и разносили напитки, помогали пилотам в кабине, следили за чистотой салона.

Елена Петрова, старший бортпроводник S7 Airlines: «Мы всегда очень внимательно следим за тем, чтобы пассажирам было комфортно в полете. Мы стараемся помочь, отнестись с пониманием к каким-то просьбам, но только если они не противоречат правилам перевозки. Безопасность для бортпроводника всегда на первом месте».

Сегодня для того, чтобы стать бортпроводником, не нужен диплом медсестры или медбрата. Необходимо пройти собеседование, ряд осмотров на соответствие медицинским нормам, а также пройти обучение в специальном центре, после которого каждый бортпроводник получает аттестат об умении работать на конкретной (или нескольких) модели самолетов. Первая ступенька карьерной лестницы - это бортпроводник-стажер, который совершает серию «обучающих» полетов с бортпроводником-инструктором. Только после этого он получает допуск к самостоятельным полетам. Дальнейшая ступень в карьере - это должность старшего бортпроводника, лидера бригады, который контролирует работу всех бортпроводников на рейсе, совершенствует их навыки, подсказывает и направляет. Самый высокий уровень - это бортпроводник-инструктор, который может не только совершать полеты, но и заниматься наземной подготовкой бортпроводников в учебном центре.

Илья Гольчанский, старший бортпроводник S7 Airlines

«Работая в авиации, очень интересно наблюдать за развитием карьеры коллег, - отмечает Илья Гольчанский, старший бортпроводник с 11-летним опытом работы. - Так как составы бригад от рейса к рейсу меняются, иногда получается, что ты не видишь человека несколько лет, а затем летишь с ним через 3-4 года и видишь, как человек вырос, как небо его изменило».

Если говорить о самой работе «в небе», то она составляет в среднем 60-80 часов в месяц, при этом особо контролируется соблюдение норм предполетного отдыха для экипажа, который должен составлять не менее 12 часов перед вылетом. График и маршрут перелетов каждого бортпроводника составляется специальной системой, которая распределяет рабочее время и учитывает наличие у экипажа требуемых документов: виз и страховок. Существуют и разные типы рейсов: большинство из них – возвратные, это значит, что рейс летит из точки А в точку Б и практически сразу возвращается на том же борте обратно. Второй тип рейсов – эстафетные. Это значит, что одна бригада прилетает в точку А, и остается там на несколько дней, а обратно летит уже другой экипаж. Как раз в таких поездках команде удается погулять по городу, познакомиться с культурой, с кухней и местными достопримечательностями. Однако в таких «командировках» бригада строго подчиняется командиру воздушного судна и по правилам даже не имеет права покидать отель после 21-22 вечера в целях безопасности. Тем, кому хочется путешествовать и видеть больше самостоятельно и без ограничений, авиакомпании часто предоставляют большое количество дней отпуска и льготные авиабилеты по различным направлениям.

Тенерифе, Канарские острова, Испания

«Очень приятно осознавать, что благодаря работе ты можешь побывать там, куда, возможно, никогда не добрался бы сам, - отмечает Елена Петрова. - Именно в рамках эстафетного рейса я побывала на Тенерифе, на Канарских островах. Это настоящий рай, и если бы я не работала в авиации, кто знает, сложилась бы моя жизнь таким образом, чтобы я своими глазами увидела этот черный вулканический песок?»

В авиации шутят, что «сон и питание – основы летания», ведь и здесь есть свои порядки. Например, на борт самолета поставляются различные типы питания, в том числе – отдельная еда для экипажа самолета. Многие не знают, но в качестве меры предосторожности на случай отравления пилоты самолета всегда едят разную пищу, то есть, если командир выбрал курицу, то второй пилот должен выбрать рыбу, к примеру. Помимо этого, бортпроводники отмечают интерес к здоровому питанию на борту и трансформацию бортового питания под этот запрос. Например, самым популярным напитком на борту является не томатный сок, как многие думают, а простая негазированная вода. А в питание пассажиров и экипажа все чаще включается цельнозерновая выпечка и свежие овощи и фрукты. Сервис путешествий «Туту.ру» даже составил рейтинг российских авиакомпаний с лучшим питанием на борту в 2019 года. Второй год подряд тройку лучших отечественных авиакомпаний по качеству питания возглавляет S7 Airlines. Рацион во время полета в основном зависит от его длительности: если рейс длится больше 5-ти часов, то и пассажирам, и команде будет предложено двухразовое питание. А еще, говорят, что если поздравить бортпроводника 12 июля с профессиональным праздником и очень хорошо попросить, то он может принести вам еще одну порцию, но это не точно!