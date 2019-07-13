Узнайте все про полеты на Луну и Марс
Между прочим, это единственный медицинский институт, где изучают здорового, а не больного человека. Именно здесь проходят медицинскую комиссию кандидаты в отряд космонавтов. Сотрудники ИМБП во время полёта экипажей отвечают за их здоровье и психологическое состояние. А еще в институте проводят эксперименты по имитации полёта экипажей на Луну и Марс.
В 13.00 воскресенья пообщается с гостями «Комсомолки» летчик-космонавт, Герой России, заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов. Он совершил 3 полета на МКС, в время которых провел 6 выходов в открытый космос.
А в 14.00 его сменят молодые коллеги:
Александр Смолеевский - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела психологии, нейрофизиологии и психофизиологии деятельности операторов ИМБП.
Александр - участник проекта "Марс-500", во время которого имитировался полет к ближайшей от Земли планете. Он первым «вышел» на поверхность Красной планеты.
Елена Лучицкая - кандидат биологических наук, член-корреспондент Международной Академии Астронавтики, научный сотрудник ИМБП. Елена - ответственный исполнитель научных экспериментов на МКС. Она была командиром экипажа "Луна-2015", во время которого имитировался полет к спутнику Земли. И участвовала в эксперименте "Сириус-17".
Ведёт встречи обозреватель ИД «Комсомольская правда», член Общественного совета госкорпорации «Роскосмос» Александр Милкус.
Как попасть на фестиваль:
Москва, Воробьевы горы, ул. Косыгина, 17 (главный вход).
Шатер «Космомольской правды» располагается в зоне «Кампус».
Билеты можно купить прямо у входа на территорию Geek Picnic
Площадка «КП» работает с 11 часов и в субботу, и в воскресенье.
Программу нашего шатра можно посмотреть здесь
ИСТОЧНИК KP.RU