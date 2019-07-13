Узнайте все про полеты на Луну и Марс

Между прочим, это единственный медицинский институт, где изучают здорового, а не больного человека. Именно здесь проходят медицинскую комиссию кандидаты в отряд космонавтов. Сотрудники ИМБП во время полёта экипажей отвечают за их здоровье и психологическое состояние. А еще в институте проводят эксперименты по имитации полёта экипажей на Луну и Марс.

В 13.00 воскресенья пообщается с гостями «Комсомолки» летчик-космонавт, Герой России, заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов. Он совершил 3 полета на МКС, в время которых провел 6 выходов в открытый космос.

А в 14.00 его сменят молодые коллеги:

Александр Смолеевский - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела психологии, нейрофизиологии и психофизиологии деятельности операторов ИМБП.

Александр - участник проекта "Марс-500", во время которого имитировался полет к ближайшей от Земли планете. Он первым «вышел» на поверхность Красной планеты.

Елена Лучицкая - кандидат биологических наук, член-корреспондент Международной Академии Астронавтики, научный сотрудник ИМБП. Елена - ответственный исполнитель научных экспериментов на МКС. Она была командиром экипажа "Луна-2015", во время которого имитировался полет к спутнику Земли. И участвовала в эксперименте "Сириус-17".

Ведёт встречи обозреватель ИД «Комсомольская правда», член Общественного совета госкорпорации «Роскосмос» Александр Милкус.

Как попасть на фестиваль:

Москва, Воробьевы горы, ул. Косыгина, 17 (главный вход).

Шатер «Космомольской правды» располагается в зоне «Кампус».

Билеты можно купить прямо у входа на территорию Geek Picnic

Площадка «КП» работает с 11 часов и в субботу, и в воскресенье.

Программу нашего шатра можно посмотреть здесь