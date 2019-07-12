В Башкирии открылся VIII Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов «Юрюзань-2019»

12 июля 2019 г. в Салаватском районе Республики Башкортостан, близ поселка Малояз, состоялась торжественное открытие VIII Всероссийского фестиваля по спортивному туризму среди инвалидов c поражением опорно-двигательного аппарата – туриады «Юрюзань-2019».

В фестивале, который продолжится до 15 июля, принимают участие 11 команд, состоящих из спортсменов-инвалидов в возрасте от 18 до 60 лет из Башкирии, Татарстана, Крыма, Пермского края, а также из Оренбургской, Челябинской, Тюменской областей. Общее количество спортсменов в этом году составляет свыше 100 человек.

В рамках фестиваля проводятся соревнования по спортивному туризму на дистанциях: водная, горная и на средствах передвижения. Участники туриады готовят пищу своими силами на костре, проживают в палаточном лагере, участвуют в соревнованиях и социокультурных мероприятиях.

- Основные цели нашего фестиваля - привести людей в спорт, увлечь спортивным туризмом. В ходе подготовки к мероприятиям люди, сами этого не замечая, выходят из вакуума обыденной жизни, становятся более уверенными в себе, приобретают новых друзей, соратников. А после соревнований, как правило, участники стараются найти себя и понять, реализовать в повседневной жизни, - рассказал первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов.

Ставший уже традиционным спортивный Фестиваль в Башкирии проводится с целью привлечения людей с инвалидностью к спортивному туризму как активной форме оздоровления и социальной реабилитации, популяризации и дальнейшего развития в России активных видов спорта для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также повышения спортивной подготовки участников.

Организаторами фестиваля «Юрюзань-2019» являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) при содействии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федерации спортивного туризма России.