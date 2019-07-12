Наедине с природой: Экологическая тропа в Медведском бору Кировской области ждет путников

Без малого четыре десятилетия назад Медведский бор был объявлен памятником природы регионального значения. Это место с необычным природным ландшафтом, где можно встретить больше двухсот видов растений, в том числе и краснокнижные, где песчаные дюны поросли вековыми соснами, где двадцать затопленных карстовых провалов слились, образовав прекрасное озеро Чваниха. И при этом мало кто даже из жителей Кировской области знает обо всей этой красоте, не говоря уже о туристах из других регионов или стран.

Чваниха - озеро состоящее из более чем 20 карстовых провалов, слившихся между собой. Фото: Официальная страница Проекта «Жемчужина в ожерелье» "ВКонтакте"

Чтобы показать людям этот уголок почти нетронутой природы, волонтеры придумали проект «Жемчужина в ожерелье». С помощью средств президентского гранта в Медведском бору создали экологическую тропу.

Медведский бор был объявлен памятником природы регионального значения еще в 1981 году. Фото: Официальная страница Проекта «Жемчужина в ожерелье» "ВКонтакте"

Пройти по ней можно с экскурсоводом - для путешественников придуманы тематические туры, во время которых они смогут узнать, как в этом месте появились дюны, почему именно сосны, а не ели или другие деревья смогли выжить в этих песках, какие животные, насекомые и растения, населяют это райское место. А для тех, кто предпочитает прогуливаться самостоятельно – разработаны буклеты, их вполне достаточно, чтобы пройти маршрут, не пропустив при этом ничего важного и интересного. Подготовить экскурсии и раздаточные материалы помогли сотрудники центра компетенций «Использование биологических ресурсов» ВятГУ.

Медведский бор занимает почти семь тысяч гектаров земли. Фото: Официальная страница Проекта «Жемчужина в ожерелье» "ВКонтакте"

— Проект по созданию экологической тропы возник не спонтанно. Это результат многолетней работы сотрудничества многих специалистов, исследователей, ученых, и арендатора участков на особо охраняемой природной территории. Научные отчеты и рекомендации далеки от восприятия простыми любителями природы и туристами. Даже местные жители знают далеко не все об этих удивительных местах, и не всегда могут объяснить происхождение тех или иных объектов, и суть природных явлений, - делится старший научный сотрудник центра компетенций «Использование биологических ресурсов» ВятГУ Екатерина Лелекова.

Проект был поддержан «Фондом президентских грантов» и начал свою реализацию с декабря 2018 года. Фото: Официальная страница Проекта «Жемчужина в ожерелье» "ВКонтакте"

Маршрут протянулся почти на три километра. По дороге туристов ждут полянам ландыша и лишайников, места, где растет черника и брусника, «золотые сосны», попавшие на территорию бора с южного Урала. По всей экотропе установлены указатели, есть специальные места для отдыха, небольшие беседки и скамеечки. Волонтеры расчистили сам путь и планируют подсаживать редкие растения в клумбы.

Местные жители и туристы смогут насладиться уникальной природой. Фото: Официальная страница Проекта «Жемчужина в ожерелье» "ВКонтакте"

В реализации проекта приняли участие специалисты Центра компетенций ВятГУ, сотрудники «Музея истории и краеведения», НКО Фонда «Возрождение», ООО «Нолинской лесопромышленной компании». Поддержала их администрация города Нолинска. Проект получился настолько удачным, что местные власти предложили идейным вдохновителям «Жемчужины в ожерелье» продолжить сотрудничество и, возможно, создать подобные маршруты на других природных объектах региона.