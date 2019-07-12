2019-07-12T17:55:25+03:00
Общество

Мощи святых Петра и Февронии привезут в Москву

Доступ паломников к мощам святых Петра и Февронии будет осуществляться с 15 июля
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Храме Христа Спасителя встречать мощи будут 14 июля.В Храме Христа Спасителя встречать мощи будут 14 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В столицу из Мурома доставят мощи святых покровителей брака Петра и Февронии. В Москве они будут неделю — c 14 по 20 июля.

- Мощи будут находиться в Храме Христа Спасителя. Доступ паломников к святыне будет осуществляться каждый день с 8.00 до 20.00 начиная с 15-го июля, - рассказали в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

В Храме Христа Спасителя встречать мощи будут 14 июля. Тогда же пройдет праздничный молебен, его возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 15.00, вход для всех желающих свободный.

Православная Церковь 8 июля и 19 сентября чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их брак считается образцом христианского супружества.

- Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю, - рассказали в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси.

В настоящее время мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. Петра в Февронию почитают во многих храмах, в 2008 году в России был учрежден день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Это новой государственный праздник — Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. Отмечают его 8 июля, как День любви, семьи и верности. Святых Петра и Февронию почитают и далеко за пределами России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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