К 2035 году средняя продолжительность жизни в Москве вырастет до 85 лет.

Столичные власти подводят итоги Московского урбанистического форума Moscow Urban Forum 2019 (MUF). Напомним, в первую неделю июля он проводился в парке "Зарядье". Главная тема - "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Центральным событием MUF стал конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

В открытой части форума все желающие могли побывать на городском фестивале MUF Fest, выставке главных проектов Москвы в «Манеже», которая продлится до 14 июля, и форуме «Мой район» в Гостином Дворе.

В дни деловой программы Moscow Urban Forum 2019 гостем телестудии «Комсомольской правды» стал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Филиппов.

"МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ" ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

- Владимир Эдуардович, на урбанфоруме в одной из панельных дискуссий с вашим участием обсуждалась проблема дружелюбности городов к людям старшего поколения. Можно ли Москву назвать Age-friendly city и почему?

- Мы опираемся не на мнение чиновников, а на оценку социологов, людей, изучающих общественные настроения и их динамику. Мы можем, основываясь на данных социологических исследований, говорить, что город сильно продвинулся в том, что называется сейчас модным словом Age-friendly city (в переводе - город, дружественный пожилым людям). Благодаря проекту Мэра «Московское долголетие» за последние полтора года Москва существенно приблизилась к тому, чтобы быть городом, доброжелательным к любому возрасту. Как было ещё совсем недавно? Вся система досуга, вся индустрия моды и вообще весь образ жизни в городе был ориентирован исключительно на молодых людей, и даже в рекламе мы видели лица исключительно молодые. Но мы понимаем, что в городе увеличивается продолжительность жизни. Меньше 10 лет назад средняя продолжительность жизни в Москве была чуть больше 70 лет, а сегодня уже – 78 лет. После 2035 года, то есть совсем скоро, мы ожидаем что москвичи будут жить 85-86 лет. Это значит, что и количество людей пенсионного возраста будет расти. Если сейчас их около трех миллионов, то в 2030 году будет порядка 4 миллионов человек – то есть, на миллион жителей старшего поколения больше.

- А что дальше?

- Психологический порог старости увеличивается, и уже сегодня в Москве он составляет 72 года. Тридцать лет назад человек в 50 лет уже выходил на пенсию и посвящал большую часть времени воспитанию внуков, хозяйству, огороду. Сейчас сценарии старости меняются. Все больше современных москвичей старшего возраста чувствуют себя и в 55, и в 65, и даже в 70 лет практически так же, как в 45 или в 50 лет. Это значит, что и экономика, и маркетинговые решения должны это учитывать. Город, благодаря новым технологиям, становится ориентированным на все возрасты, в том числе и на старшее поколение. Благодаря проекту «Московское долголетие» во всех районах Москвы в пешей доступности независимо от материального дохода можно абсолютно бесплатно старшему поколению заниматься творчеством, образованием, тренировками. Каждую неделю почти 160 тысяч человек минимум раз в неделю занимаются в проекте «Московское долголетие». За полтора года существования проекта через него прошло 300 тысяч участников. Это значит, что каждый десятый москвич старшего возраста занимался в проекте «Московское долголетие». У нас каждую неделю прирост участников составляет порядка 2000 человек. Сейчас летом он чуть снизился, в силу того, что многие на своих загородных участках, но мы ожидаем, что с конца августа - начала сентября рост опять возобновится и участников будет даже больше.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Филиппов и журналистка "Комсомольской правды" Светлана Волкова.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» И ПАВИЛЬОНЫ «ЗДОРОВАЯ МОСКВА» В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ

- Могут ли специалистов в других странах заинтересовать московские разработки и проекты, которые касаются людей старшего поколения?

- Москва – очень дисциплинированный и очень ориентированный на технологии город. На всех международных мероприятиях таких, как Московский урбанистический форум или недавно прошедший IIIФорум социальных инноваций регионов, наши зарубежные коллеги активно интересовались проектом «Московское долголетие». Мы подготовили кейс с описанием, как организован проект, начиная от нормативно-правовой базы и экономических расчетов. Это особенно важно, потому что в этом проекте мы фокусируемся не только на старших москвичах, но и на роли бизнеса и некоммерческих организаций в их поддержке. Когда к тебе в студию приходят заниматься спортом или рисованием, пением или английским языком москвичи, за каждым из них за час занятий приходит минимум 165 рублей из бюджета Москвы. 160 тысяч участников минимум раз в неделю – это значительный вклад в экономику некоммерческих организаций или коммерческих студий, которые являются поставщиками услуг для города. При этом перечень поставщиков серьезно расширяется.

Этот кейс интересен практически всем губернаторам и нашим коллегам в регионах. И зарубежные гости изучают наш опыт. В дни урбанфорума мы посетили с вице-мэром Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению Санной Весиканса парк «Сокольники». Посмотрели, как работает проект в формате «Лето в парке», посмотрели временный летний павильон московской поликлиники «Здоровая Москва», где любой москвич может за 40 минут пройти первичную диспансеризацию – сдать общий анализ крови, проверить сердце, проверить внутриглазное давление, получить другие медицинские услуги при необходимости. Через несколько дней результаты всех анализов приходят на электронную почту пациента, а также в поликлинику, к которой он прикреплен. Мы это делаем для того, чтобы врачи могли проактивно связаться с пациентом, если потребуется, назначить лечение или дополнительные обследования, и на ранних этапах предотвратить развитие болезней. Эти проекты иностранными коллегами высоко оценены. Мы не жалеем сил на то, чтобы москвичам пенсионного возраста и тем, кому сейчас 30, 40, 50 лет в городе было интересно и безопасно. Потому что залог московского долголетия, задел для того, чтобы жить долго и не чувствовать дискомфорта в плане здоровья, закладывается в молодом возрасте. И для того, чтобы человек в 80 лет чувствовал себя практически так же, как в 40 лет, об этом нужно задумываться уже в 30 лет. И все наши усилия на это направлены.

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ

- Что нужно делать в столице, чтобы общественные пространства и в целом городская среда становились для всех жителей, особенно для пожилых, более комфортными, удобными и безопасными?

- Я бы не стал отдельно фокусироваться на удобстве только для пожилых, или только для лиц с ограниченными возможностями, или для детей. Москва сделала многое за последние годы для создания безбарьерной среды, изменилась инфраструктура парков, общественных пространств, пешеходных зон. Благодаря этим градостроительным решениям у нас, как у Комплекса социального развития, появилась возможность создавать новые проекты такие, как «Московское долголетие», «Здоровая Москва» и другие. Как можно было бы заниматься долголетием, в каких парках проводить по утрам зарядку, если парки не благоустроены? Где можно заниматься скандинавской ходьбой, если нет пешеходных дорожек? Где ездить на велосипеде, если нет велосипедной инфраструктуры? Все в городе взаимосвязано. Сейчас в повышении комфорта жизни в Москве мы видим важный синергетический эффект взаимодействия всех структур города.