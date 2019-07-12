2019-07-12T18:44:57+03:00
Общество

“Если сорвать один цветок - в следующем году более 200 семян не взойдут” Экологи защищают тюльпановые поля Калмыкии

Много лет занесенные в Красную книгу России степные цветы срывали охапками, а поля - распахивали
Наталия КУДРЯШОВА
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Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, vk.com/minkult08Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, vk.com/minkult08
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Весной степь буквально взрывается тысячей маленьких огоньков - красных, желтых белых. Тюльпановые поля - одно из природных чудес России. Встречаются дикорастущие тюльпаны только в одном регионе - Калмыкии. Но десятилетиями человек не щадил эти хрупкие и нежные весенние цветы. Бескрайних полей тюльпанов, которые раньше подходили к самой Элисте, почти не осталось.

- Сейчас в Калмыкии остались единицы таких полей, где на одном квадратном метре произрастает 10-15 экземпляров: в Приютненском, Ики-Бурульском районах, Яшалтинском районе, у озера Маныч-Гудило. Почему? Очень сильно влияет антропогенный фактор: землю распахивают, пасут скот… И конечно же, цветы просто срывают. Местные бабушки вспоминают, как они охапками рвали тюльпаны, - рассказывает завотделом экологических исследований Института комплексных исследований аридных территорий Светлана Уланова. - В 2009 году на базе нашего Института была создана Региональная экологическая общественная организация Республики Калмыкия «Наш край», целью которой было – экологическое просвещение учащихся, местного населения.

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Тюльпановые поля - одно из природных чудес России
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Люди говорили: “Мы рвали, рвём и будем рвать”

- В апреле 2013 года мы поехали с семьей посмотреть на цветущие тюльпаны, - рассказывает Светлана. - И меня просто поразило, как проходит фестиваль тюльпанов. Туристы рвали цветы охапками, на мои замечания никто не реагировал. Моя маленькая дочка спрашивала: “Мама, ты говоришь, что тюльпаны рвать нельзя - а все вокруг рвут?”

Одна женщина грубо бросила: “Мы рвали, рвём и будем рвать”. Другие сказали: “А вы, калмыки, еще посеете”. Кто-то говорил: “А где написано, что тюльпаны нельзя рвать?” Четвертые думали, что главное - не ранить луковицу.

- Но тюльпаны распространяются не луковицами, а семенами. Если сорвать один цветок - в следующем году более 200 семян не взойдут. А поля тюльпанами никто не засевает. Наши степные тюльпаны – это дикорастущие виды. К тому же, когда человек рвет тюльпаны, он выбирает наиболее крупные и красивые цветы, таким образом происходит селективный отбор, в результате чего впоследствии тюльпаны мельчают, - говорит Светлана Уланова. - Большинство поступков людей в отношении тюльпанов происходит из-за экологической безграмотности. Люди просто не знают - к чему приведет их бездумное, потребительское отношение к природе. Тем же летом вместе с коллегами мы написали заявку на президентский грант, и начали работу.

Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, vk.com/minkult08

Фото: Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, vk.com/minkult08

Как рисунки детей помогают изменить взрослых

В 2018 году проект “Сохраним тюльпан” вновь получил президентский грант. Просветительскую работу экологи начали еще зимой: провели семинары в 50 школах, объездили все районы республики. Всего в них поучаствовало 5 773 школьника. Ребятам рассказали о трех видах тюльпанов, которые растут в степи, о том, почему их нельзя рвать.

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Лучшие детские рисунки опубликовали на баннерах
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Более 500 детских рисунков и стихов пришло на республиканский конкурс “Сохраним тюльпан”. Талантливых, вдумчивых работ было так много, что число победителей увеличили с 12 до 47.

Лучшие рисунки распечатали на баннерах и установили весной у тюльпановых полей. На фестивале тюльпанов, который прошел в апреле в Целинном районе и собрал более 10 тысяч туристов, установили эко-посты. Помогали экологам волонтеры - местные студенты. Приехавшим полюбоваться на тюльпановые поля объясняли, почему нельзя срывать цветы, какой штраф за это. Кроме того, экологи дежурили у заказника возле поселка Уралан и в Приютненском районе.

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Волонтеры раздали более 1500 природоохранных буклетов
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- Наша цель - изменить экологическое сознание взрослых с помощью детей, - говорит Светлана Уланова. - Многие просто не знают, что калмыцкие тюльпаны занесены в Красную книгу России, поэтому основная задача нашего проекта - экологическое просвещение. Мы ежегодно продолжаем работу: независимо от того есть грант или нет. И ситуация начала меняться. Большинство местных и туристов уже знают, как вести себя на полях. Но о том, что тюльпановые поля восстанавливаются, говорить пока рано. Мы можем только надеяться, что это произойдет, когда вырастет поколение детей, со школы знающих, как важно сохранять редкие виды степных экосистем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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