2019-07-12T18:42:31+03:00
Общество

Арт-терапия и возрождение древнего искусства: в Кировской области организовали клубы «Бабушкин лоскуток»

В шести небольших поселениях местные жители встречаются, чтобы вместе осваивать текстильную аппликацию
Майя ВОРОБЬЕВА
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Клубы «Бабушкин лоскуток» помогли пожилым раскрыть в себе новые талантыКлубы «Бабушкин лоскуток» помогли пожилым раскрыть в себе новые таланты
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Больше трети населения Зуевского района Кировской области - это пожилые люди. Многим из них в свободное попросту нечем заняться, никакого культурного досуга в отдаленных от центра деревнях и селах нет. На помощь пенсионерам пришел Фонд поддержки Вятского художественного музея имени Васнецовых. В шести поселениях он открыл клубы «Бабушкин лоскуток».

На средства президентского гранта активисты закупили швейное оборудование и материалы, чтобы обучать участников различным художественным техникам. В каждом клубе занимается по 20 человек. Вместе они осваивают текстильную аппликацию – один из самых древних видов декорирования одежды и предметов быта.

Клубы «Бабушкин лоскуток» открылись в феврале в шести поселениях Зуевского района Кировской области. Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области

Клубы «Бабушкин лоскуток» открылись в феврале в шести поселениях Зуевского района Кировской области. Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области

– Создавая эти клубы, мы не преследовали цель делать шедевры. Мы хотели объединить людей и занять интересным делом. Нам было важно, чтобы они что-то создавали, придумывали. Позже мы вывезли 40 активных рукодельниц в Киров. В Областном доме народного творчества работает клуб по лоскутной мозаике. Вот там на выставках они увидели настоящие шедевры и очень вдохновились. У нас в клубе обучают не только лоскутной технике, чтобы делать прихваточки и одеяла, так же учат создавать из лоскутков модные украшения и куклы. Как раз с куклами одна наша мастерица поучаствовала в областной выставке, - рассказывает автор и руководитель проектов Фонда Надежда Коровина.

Создание из лоскутов пейзажей и натюрмортов выполняет для многих пожилых роль настоящей арт-терапии. К тому же, клуб стал для многих пенсионерок отдушиной, главным местом, где они могут не только проявить свою творческие способности, но и поговорить с приятельницами.

Модная нынче текстильная аппликация на самом деле это древнее искусство наших предков. Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области

Модная нынче текстильная аппликация на самом деле это древнее искусство наших предков. Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области

– Когда мы только закупили в дома культуры ткани и швейные машинки, нашли преподавателей, наши пенсионеры активно включились. Они не только мастерят изделия, но и проводят чаепития – получился настоящий клуб по интересам. И вместе с бабушками начали заниматься внуки, - поясняет Надежда Коровина.

Для рукодельниц проводятся не только регулярные встречи, но и специальные мастер-классы. На большой семинар по текстильной мозаике пригласили настоящих мастериц, которые не раз побеждали на республиканских выставках.

Творческие занятия позволяют пожилым чувствовать себя воодушевленными и востребованными. Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области

Творческие занятия позволяют пожилым чувствовать себя воодушевленными и востребованными. Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Зуевского района Кировской области

Кстати, специально отобранные работы участников клуба выставили на экспозиции к Дню Петра и Февронии 8 июля. Еще одна выставка планируется 3 августа во время фестиваля «Бабушкин сундучок». Каждый клуб готовится принять в ней участие. А затем пройдет волонтеры хотят провести районную выставку, после которой все экспонаты, созданные заботливыми руками бабушек, подарят детским садам. Они украсят собой комнаты и студии, где детки занимаются творчеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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