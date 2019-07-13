Бабушкин хлам за миллион продам: как заработать на предметах советской эпохи

Почти у каждого дома завалялись вещи времен СССР. Для кого-то это память, для других просто рухлядь. А ведь в кладовках и на антресолях могут храниться вещи, способные сделать своего хозяина немного богаче. Или даже не немного.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Старые елочные игрушки могут не только вернуть ощущение детства, но и принести неплохой доход. Надо только откопать в коробке с шариками по-настоящему стоящие экземпляры.

Коллекционными считаются игрушки, выпущенные до 1966 года.

- В 50-е начали разрабатывать серии игрушек, они ценятся больше всего, - рассказала «КП» собиратель елочных игрушек Светлана Медведева. - К 150-летию Пушкина выпустили «Сказку о царе Салтане», «Сказку о золотой рыбке», «Золотого петушка». Потом были «Доктор Айболит», «Чиполлино».

Редкая фигурка из набора «Чиполлино», например сыщик Моркоу, может стоить 80 тысяч, а то и сто.

Даже почтенный возраст игрушки не гарантирует, что она принесет существенные деньги. Например, разработанных в 50-х годах художниками Загорского института игрушки шариков «Зайчик с барабаном», «Мишка с гармошкой» и других сделали так много, что до сих пор они практически ничего не стоят.

- Я сыщик Моркоу. За меня предлагают десятки тысяч рублей! Фото: christmasheaven.ru

Стандартом для советской промышленности были фигурки по 7 - 9 сантиметров, но выпускали и 14-сантиметровые.

- Такие экземпляры стоят от 10 тысяч рублей, а скорее 15 - 20 тысяч каждая, - говорит Медведева. - Это, например, клоун Вяткин или Аленушка.

В соцсетях довольно дружное сообщество коллекционеров, у которых можно попросить оценить игрушки. Несколько независимых мнений - и у вас уже будет более-менее объективный ценник.

- Недавно один мужчина просил оценить его находку, - говорит Медведева. - Там была большая коробка редких и очень редких, еще дореволюционных экземпляров. Если он захочет их продать, сможет улучшить жилищные условия.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

Советские фотоаппараты до сих пор ценятся любителями техники и искусства. Но за «Зениты» и «ФЭДы» выручить много не удастся: слишком массовыми были модели этих марок. А вот на пластиночный «Фотокор-1» в хорошем состоянии уже можно выставлять ценник от 5 тысяч рублей.

- Настоящей удачей будет откопать на антресолях фотоаппарат «Момент». Это такой довоенный «Полароид», который сам проявляет и тут же печатает снимки, - говорит коллекционер фототехники Максим Иванов. - Их выпускали в Ленинграде всего два года, успели сделать 9 тысяч штук. За такой можно выручить и 40, и 50 тысяч рублей. Конечно, цена зависит от состояния аппарата.

Советские фотоаппараты до сих пор ценятся любителями техники и искусства.Фото: wikimedia.org

Иногда ценны не только сами советские гаджеты, но и комплектующие к ним. Если найдете где-нибудь объектив «Юпитер-9», сможете заработать 7 - 8 тысяч. Особенно если у вас в руках модель, выпущенная до 1965 года, такой объектив имеет корпус белого цвета.

Присмотритесь еще, не стоит ли где-нибудь в гараже советский синтезатор. Выпускали их мало, стоили они в свое время приличных денег.

- Еще лет 10 назад на Западе очень охотно покупали наши старые синтезаторы. Сейчас уже наелись, но есть шанс наткнуться на ценителя, который готов будет раскошелиться, - считает администратор группы, посвященной советским синтезаторам, Евгений.

ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ

Заработать можно и на фарфоровых статуэтках, с которых когда-то мама заставляла вытирать пыль.

- Самые дорогие статуэтки - довоенные, а еще лучше дореволюционные, - рассказал антиквар Александр Шабров. - Ценится, например, серия «Счастливое детство» скульптора Столбовой, выпускавшаяся на Ленинградском фарфоровом заводе, фигурки скульптора Натальи Данько.

На аукционах торги за «Женщину с дыней и тыквой» Натальи Данько начинаются с 3 тысяч долларов. Фото: sovcom.ru

Работы последней сделают своего обладателя богаче на несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей.

Важно, где была изготовлена статуэтка. Ищите клеймо «ДЗ» - это Дулевский завод, его изделия покупают с охотой. Что касается сюжетов, на ура расходится советский фарфор, выполненный в традициях соцреализма. Белая фигурка из серии ЛФЗ «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» принесет владельцу несколько тысяч долларов.

- 90 процентов товара на блошиных рынках и в магазинах скупки антиквариата приходит в буквальном смысле с помоек, - рассуждает Шабров. - Известен случай, когда бомж нашел в мусорном контейнере статуэтку негритенка и продал ее на барахолке за сто рублей. А это оказался Гарднер (первая в России частная фабрика по производству фарфора. - Авт.) XVIII века, поэтому дальше предмет перепродали за 200 тысяч рублей, а в конце концов за него заплатили на аукционе 200 тысяч, но уже долларов.

А вот на гордости наших мам и бабушек - хрустале из серванта заработать не удастся.

- Это просто была такая мода. Тем более все эти салатницы и вазы - это не горный хрусталь. На блошиных рынках они продаются от 80 до 150 рублей за предмет. И продаются со скрипом.

Один из «Мальчиков с жеребенком» был продан за 350 тысяч рублей. Фото: meshok.net

КОНКРЕТНО

Где искать покупателей

1. Интернет-площадки, такие как Авито, Юла, онлайн-аукцион «Мешок». Не нужно куда-то нести вещи, но размещение объявлений может оказаться платным. К тому же на таких сайтах велик процент перекупщиков, которые не будут давать хорошую цену.

2. Ориентированные на Европу и США сайты, например eBay. Тут такие же плюсы и минусы, как в пункте выше. Но придется потратить больше времени, чтобы разобраться с правилами площадки, да и общаться с потенциальными покупателями придется на английском, а товар отправлять за границу. Наградой может стать ощутимо большая, чем на внутреннем рынке, прибыль.

3. Блошиные рынки и барахолки. Отправляться туда имеет смысл, если у вас много вещей, ради выгодной продажи которых вы готовы тратить время и деньги, ведь торговое место стоит от 100 до 500 рублей.

4 Комиссионные магазины. При таком варианте вы доверяете торговлю профессионалу, но и отдаете ему ощутимую долю выручки - как правило, 25 - 30 процентов. К тому же выбирать, что взять на реализацию, специалисты будут очень придирчиво.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Хозяин винтажного универмага «Улица Ленина» Михаил МАТВЕЕВ:

Хотите денег - придется потрудиться

- Простому человеку заработать на антиквариате неимоверно сложно. У вас в руках могут быть две открытки с медвежатами, но одна будет стоить тысячу рублей, а другая - десять. Потому что первую рисовал нужный художник. Но про этого художника знаю я, знают другие специалисты, а простые люди не знают. Им и не нужно, это не их профессия. Чтобы своими силами раскопать информацию, придется потратить время и силы. А ведь еще нужно сфотографировать красиво свои сокровища, найти на них покупателя, заморочиться, как доставить ему вещь в целости и сохранности. В большинстве случаев получаемая прибыль не стоит таких усилий.

Перед человеком, которому кажется, что он нашел что-то потенциально интересное, довольно простой выбор: вложить в эту вещь душу и мозг, чтобы понять, чего она на самом деле стоит, или согласиться на цену, которую предлагают за нее перекупщики. Поверьте, деньги это будут небольшие.

Перекупщики - такой народ, который заходит в квартиру к старушке, видит там редкую статуэтку и пытается за эту вещь заплатить бабушке как можно меньше. Это же базовое правило бизнеса: купить подешевле - продать подороже. Можно нас за это не любить, но мы зарабатываем благодаря тому, что видим и знаем то, о чем другим невдомек.