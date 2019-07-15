Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты

Собственник их оперативно устранил. Но молл все равно не открывают. Брянские СМИ связывают это с местным депутатом Дмитрием АГАПОВЫМ, который владеет соседним ТЦ «Мельница». Как бы там ни было, тысяча человек работников и аендаторов центра «Тимошковых» осталась без работы. На их сторону встал даже Верховный суд РФ, но дело все равно не двигается. Отчаявшиеся люди готовы дойти до ЕСПЧ.

Известный международный адвокат, доктор политических наук Алексей БИНЕЦКИЙ прокомментировал ситуацию.

- И президент, и премьер-министр неоднократно говорили о том, что необходимо прекратить «кошмарить» бизнес. Однако, мы наблюдаем, что до многих регионов их слова до сих пор не дошли. Некоторые высокопоставленные чиновники вплоть до губернаторов, видимо, заинтересованы жить в условиях иной парадигмы.

Рассмотрим в частности ситуацию в Брянской области. Восемь лет там работал торговый центр «Тимошковых». Вдруг прокуратура объявляет его опасным для жизни и здоровья граждан и закрывает. Больше года длятся судебные тяжбы. Но вот владельцы торгового центра доходят до Верховного суда. Тот отменил все предыдущие судебные постановления и направил дело на новое рассмотрение, прямо указав, какие брянскому суду необходимо совершить действия.

4 июля было новое рассмотрение в первой инстанции, и мы увидели, что суд все-таки внял указаниям Верховного суда и согласился с доводами ответчика: пригласил определенных специалистов для изучения ситуации. Возникает вопрос: а изначально все эти обстоятельства могли быть известны той же самой местной прокуратуре? Безусловно. Прежде чем выходить с иском — она должна полностью оценить ситуацию, обследовать, запросить документы, сделать свое собственное заключение. В случае необходимости назначить выполнение экспертных оценок. Все это сделано не было. Вот это все не вопрос губернатора, а вопрос прокурора. То есть своими действиями он нанес, через своих сотрудников, ощутимый и реально подсчитываемый ущерб. Потому что простой такого объекта может быть легко подсчитан в цифрах. Следующим этапом может быть обращение собственника и арендаторов с иском о нанесении им ущерба к Российской Федерации. А прокуратура является органом, за который потом будет рассчитываться Министерство финансов России.

- Неужели это не губернаторская проблема, что тысячи человек остались без работы?

- Безусловно, губернатор Александр Богомаз — главный менеджер в своем регионе. И, конечно, вопрос социальной политики касается его напрямую. Естественно, он должен был выразить свою точку зрения. Губернатор имел возможность собрать совещание и задать вопросы. Ведь конечным итогом такого диалога государственной власти является стабильность, спокойствие и динамичное развитие субъекта. А получается ровно наоборот. Кто-то хочет быть «царем горы» в сфере услуг Брянска. Но как же тогда конкуренция? Как же вопросы, связанные со свободой предпринимательства? Вот это все губернатор должен был решить. Задача губернатора, задача прокуратуры и задача суда — это создание благоприятных условий для функционирования, как бизнеса, так и социальной жизни в регионе. Исходя из всех интервью, которые мы читали и видели, понятно, что недовольных много. Объективно их недовольство совершенно понятно и оправданно.

Есть еще другой вопрос. Брянская область находится на стыке двух государств — Украины и Белоруссии. В них живут, по утверждению нашего президента, братские народы. Всякое развитие на территории Брянщины предпринимательства и экономики — имеет очень важное значение для окружающих ее территорий. И оттуда тоже поступают негативные отзывы, потому что этот торговый центр обеспечивал сбыт и работу, в том числе и из этих стран. Таким образом оправдать действия прокуратуры на сегодняшний день невозможно, потому что есть решение Верховного суда. Это однозначно означает, что действия прокурорских органов на первом этапе не соответствует интересам общества. Закон не может идти в разрез с его интересами. Значит, надо было искать другой способ решения этой проблемы.

Правовая коллизия

- Почему прокуратура настаивает на том, чтобы ТРЦ «Тимошковых» получил новое разрешение на ввод в эксплуатацию после восьми лет работы?

- В данном случае мы имеем правовую коллизию. С точки зрения МЧС - препятствий к эксплуатации нет. Есть недостатки, которые нужно устранить. Устранение недостатков, как утверждает владелец ТРЦ, — произвели. Но не оценено МЧС по разным причинам. Как он считает — на МЧС оказывается давление.

ТРЦ работал на протяжении многих лет. Нареканий серьезных к нему не было. Есть некая проблема, которая высосана из пальца: что это единый комплекс из двух зданий, или это два разных зданий. В качестве примера можно привести налоговые службы, когда считают имущество. Вот у вас есть дом и гараж. Даже если вы их соединили коридором, налоговая служба не будет рассматривать это как единый комплекс, а как два объекта. В данном случае это то же самое. Вторая часть комплекса была построена позже, чем первая. У них нет единого фундамента. Это опять же то, что указал Верховный суд. Местный суд почем-то не захотел выслушивать экспертов и специалистов в области архитектуры, строительства, и безопасности. Вот это главный вопрос. Суду обязательно теперь необходимо назначать экспертизы. Причем экспертизы должны быть независимыми.

Еще один важный момент: Россию недавно приняли в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Одно из важнейших соображений, которое высказывали парламентарии - это возможность обращений российских граждан в европейский суд по правам человека. Нарушение прав гражданина может выражаться в разной форме. И в данном случае владельцем этого торгового центра является один человек. Он является предпринимателем. И совершенно очевидно, что судебные органы и органы власти пытаются ущемить его права, нанося ему вполне ощутимый материальный и моральный ущерб, не считая еще тысячу человек работников и арендаторов, которым этот ущерб наносится. Поэтому я не исключаю возможности обращения их в Европейский суд по правам человека. Нужно это сегодня на фоне тех взаимоотношений, которые только начали выстраиваться с ЕС? Думаю, что нет. Надеюсь, что не административный ресурс решит этот вопрос, но, как правило, без вмешательства федерального центра такого рода вопросы не решаются. Тут, видимо, «закусились» какие-то стороны на очень серьезные финансовые потоки, что греха таить.

- Вторая проблема торгового центра, к которой предъявляет претензии прокуратура, - парковка. Истец настаивает на том, чтобы ответчик ее убрал от торгового центра. Но земля муниципальная и ответчику не принадлежит…

- Что такое торговый центр без парковки? Это невозможно. Мы знаем, что земля принадлежит муниципалитету. Естественно, причем здесь владелец торгового центра? Есть власть, если они считают, что это место для парковки не предназначено — поставьте забор! Обрадует ли это граждан? Сомневаюсь.

Это еще один показатель субъективности подхода со стороны органов областной прокуратуры. То есть прежде чем обращаться в суды, закрывать центр, лишать людей работы, - необходимо было этот вопрос всесторонне изучить.

- Тысячи человек лишились работы и заработка. Эти люди пошли на прием к губернатору Александру Богомазу, но говорят, что не получили от него даже элементарного сочувствия.

- К сожалению, в последнее время мы видим, что чиновники федерального и местного уровня разговаривают с людьми по-хамски, некоторые с позиции своего абсолютного превосходства. В общем, оценку этому должны давать избиратели на ближайших выборах в Брянской области. Действие власти должны быть логичны с точки зрения закона. А закон — это защита общественных интересов. В данном случае никакого общественного блага нет, есть негатив.

Объективный подход

- Почему другие центры не трогают? Например, в брянском ТЦ «Мельница», принадлежащему местному депутату Дмитрий Агапову, нашли огромное количество нарушений, но его не закрывают. И вообще, являются ли те якобы нарушения в ТРЦ «Тимошковых» основанием для закрытия?

- Есть перечень нарушений, которые могут быть основанием для приостановки деятельности того или иного объекта. МЧС, насколько я представляю, таких требований ТРЦ «Тимошковых» не предъявляло. Никакие другие органы, кроме органов прокуратуры, никаких требованию по закрытию центра тоже не предъявляли. А прокуратура не является органом, который может самостоятельно оценивать в этой области те или иные обстоятельства. Для того чтобы их оценить, еще раз говорю, - необходимо привлечение экспертов и специалистов. Почему не закрывают другие центры? Центр, который принадлежит влиятельному брянскому депутату, — должен быть исследован и изучен. Прокуратура объективно должна подходить к вопросу. Для нее не должно быть друзей. У прокурора, у следователя друзей нет. У них друзья — кодексы и законы.

- Как-то должен федеральный центр вмешаться в ситуацию в Брянске?

- В судебную власть вмешиваться нельзя. Но через год состоятся выборы. Федеральный центр регулирует не процесс выборов, а процесс кандидатур, которые могут быть избраны. Таким образом, Москва Александру Богомазу может послать сообщение. Вы, пожалуйста, к выборам урегулируйте этот вопрос.

- Ну а вдруг все-таки прокуратура права?

- Хорошо, давайте представим, что прокуратура права. И дальнейшие какие действия? Стоит огромный, по меркам Брянска, центр, работавший на протяжении восьми лет и дающий работу, заработки, услуги, перспективы — огромному количеству людей. Вы хотите разорить владельца ТЦ господина Николая Тимошкова? Хорошо, вы его разорили. Дальше что? Заставить его продать? Это же его собственность. Это что, рейдерский захват с использованием государственной структуры? Центр не работает. Приносит только убытки. Его надо содержать, платить налоги и так далее. Он же может его снести? Или привести, сам, в состояние не пригодное для использование. В качестве мести. Кто-то хочет его дешево купить. Создается такая ситуация. Наплевав на интересы людей, арендаторов, потребителей Брянска. Вы отнимаете у человека дело его жизни! Почему он должен его отдавать? Он должен его разобрать? Имеет он на это право? Имеет. Земля под этим центром принадлежит ему. Продать на сегодняшний день землю намного проще, чем такое крупное здание, которое действительно стоит больших денег. Вот и все. Где логика в позиции прокуратуры? Развитие событий оно в любом варианте негативно. Для всех кроме какого-то одного человека, в интересах которого это все делается.

Исключительный случай

- Оставшиеся без работы люди в Брянске доведены до отчаяния и уже не раз выходили на митинги… Что им делать?

- Моя собственная политологическая позиция заключается в том, что Россия — федеративное государство. И локальные проблемы должны решаться на местном уровне. И в исключительных случаях нужно вмешательство федерального центра. Как раз это тот случай, когда нарушаются базовые конституционные принципы — право человека на осуществление своей деятельности и право на получение тех благ, которые ему Конституция гарантирует. Конечно, волеизъявление людей недовольных политикой региональных властей оно возможно и это будет справедливо. И наверняка кто-то захочет воспользоваться этой ситуацией. С учетом конфликтной ситуации с Украиной, это могут использовать, например, украинские спецслужбы.

- Какой ваш прогноз по этому делу?

- На данном этапе — пессимистический. Но исходя из реалий нашей жизни — оптимистический. Если Верховный суд единожды нашел нарушение и отказал в поддержке суда первой инстанции и последующих судов, то это означает, что он уже не откажется от своей позиции. И если не будут выполнены те указания, если суд примет решения вопреки тем фактам, на которые указал Верховный суд, в следующий раз он отменит все постановления и сам примет соответствующее решение.

Но будет потерян еще год. И возникнет смешная ситуация - для нас, профессионалов. И совсем не смешная для прокурора и всех остальных. Верховный суд примет новое решение, что торговый центр можно открывать. Его откроют, у собственника и арендаторов появятся свободные средства, и после этого они пойдут с тысячами исков на сотни миллионов рублей к местной власти. Собственных денег на это у Брянской области нет. Где будет господин Александр Богомаз в это время? Где будет прокурор? Трудно сказать. Люди придут в европейский суд по правам человека, докажут, что им государством нанесен ущерб. Радости это никому не доставит. Только недругам Российской Федерации. Они еще лишний раз «тыкнут» пальцем: у вас даже в Брянской области не можете наладить взаимоотношение трех субъектов в интересах граждан. А интересы граждан стоят во главе угла во всем мире!

ДОСЬЕ «КП»:

Алексей Эдуардович Бинецкий, доктор политических наук, кандидат экономических наук, профессор.

Председатель Президиума Московской коллегии адвокатов «Бинецкий и партнеры».

Член Комиссии по реформе МВД. Основатель и координатор международного центра

Общественная антикоррупционная инициатива. Автор более 200 книг и статей о лоббизме и коррупции.