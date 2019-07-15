У замгендиректора ПАО "МОЭСК" украли семь элитных часов

Инцидент произошел в Печатниках, на улице Гурьянова в Москве. В то время, пока хозяев не было дома, неизвестный взломал замок входной двери и проник в квартиру 40-летнего заместителя генерального директора ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" Александра Самсонова.

"14 июля в полицию обратилась родственница 40-летнего Александра Самсонова, которая сообщила правоохранителям о том, что в период с 11 по 14 июля, неизвестный обокрал квартиру Александра на улице Гурьянова. У заместителя генерального директора ПАО "МОСЭК" были похищены 3 миллиона рублей, часы в количестве 7 штук, парфюмерные изделия в количестве 20 штук, планшет и ноутбук. Общий ущерб от действий вора составил 6 миллионов рублей." - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ часть 4 пункт "б" - Кража в особо крупном размере. Полиция разыскивает вора и похищенное имущество.