Андрей Малахов: «В жизни должен быть человек, который сделает пропуск на ТВ»

Ведущий телепроектов «Андрей Малахов. Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» организовал конкурс для поддержки молодых журналистов и блогеров. Сам Андрей Малахов 30 лет назад поступил на журфак МГУ. «Комсомольская правда» спросила у телеведущего, как его после института взяли на ТВ?

- На работу меня никто не брал. Я сам пришел на практику тогда еще на советское телевидение, - рассказывает Андрей Малахов. - После летней практики так случилось, что задержался. Спасибо шеф-редактору Ларисе Львовне Зениной, которая настояла на том, чтобы я остался. В жизни должен быть человек, который поможет и сделает пропуск на телевидение. Сегодня другие времена: пропуск особенно не нужен. Можно делать карьеру и на интернет-площадках. Но есть люди, которые мечтают о работе на ТВ. Мне кажется, что большие профессионалы вырастают в классических институциях.

- Помните свой первый полноценный репортаж?

- Мой первый большой полноценный репортаж вышел в программе «Доброе утро» с премьеры в театре «Сатирикон» у Константина Райкина. Я помню, как за кулисами снимал его дочку, она тогда была еще маленькая девочка - у меня даже где-то в архивах есть этот материал. Этот репортаж показали где-то в 6.45 утра.

- Вы готовы брать к себе в команду неопытную молодежь?

- Я считаю, что опыт - это вещь поправимая. Главное, чтобы было желание и горели глаза. Вот это все необходимо, когда ты делаешь команду мечту. В коллективе у всех разные характеры, настроение, интересы - кто-то любит информационные темы, кто-то работает над расследованиями, а другие могут подсказать интересные темы о звездах 80-х... Главное - правильное настроение и кураж.

На конкурс Андрея Малахова принимаются журналистские работы от молодежи, которые подтолкнули к позитивным изменениям в той или иной сфере социальной жизни, вынудили ответственных лиц принять меры по решению проблем региона. Главный приз для победителя - работа в команде Андрея Малахова.