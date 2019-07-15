2019-07-15T13:56:36+03:00
Происшествия

"Косметолог после смерти пациентки прикинулась массажисткой": близкие умершей в Москве на массажном кресле сотрудницы банка уверены, что ее убили инъекции ботокса

При первом же осмотре криминалисты обнаружили не теле девушки следы от инъекций
Анастасия ВАРДАНЯН
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По словам медиков, Элине Бабичевой стало плохо во время сеанса массажа.По словам медиков, Элине Бабичевой стало плохо во время сеанса массажа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спасти свою пациентку, который якобы стало плохо во время сеанса массажа, коллег из Скорой помощи днем в воскресенье, 14 июля, просила Юлия Качан, которая ведет прием в частном кабинете на Кастанаевской улице. Бригада реаниматологов приехала за 7 минут. Еще полчаса медики пытались запустить сердце молодой девушки. Но все оказалось безрезультатно.

На вопросы медиков, о том что произошло, женщина в белом халате лишь руками развела, мол ничего не знает и плохо пациентке стало во время обычного сеанса массажа. Точно такие же показания позже она дала следователям.

Личность умершей пациентки установили в тот же день. Это 29-летняя сотрудница банка "Открытие" Элина Бабичева. Молодая, красивая, успешная: в то что ее убил обычный массаж верится с трудом.

Элина часто посещала косметологов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Элина часто посещала косметологов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- По данному факту проводится доследственная проверка. Тело направлено на экспертизу. Пока причины смерти не установлены, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

При первом же осмотре криминалисты обнаружили на теле девушки следы от инъекций. Однако не ясно, что это были за уколы и когда были сделаны. По словам подруг, Элина часто посещала косметологов.

- Она всегда была на уколах. Все хорошо знали об этом и отговаривали ее. Мы объясняли, что она и так очень красивая и что менять ничего не стоит. Но это какая-то одержимость была. Несколько лет назад она сделала губы, потом накачала скулы, ну а ботокс делала регулярно, - рассказал бывшая коллега Элины, которая просила не называть ее имя. - Она жила в свое удовольствие. Хорошо зарабатывала, семьи и детей у нее не было. Все что получала тратила на себя.

Родственники девушки, которая в Москву переехала их Уфы, тоже не стали скрывать от следствия любовь Элины к косметологии. По их версии, владелица частного кабинета - косметолог, которая после смерти пациентки прикинулась массажисткой.

Эту информацию сейчас проверяют следователи. Из частного кабинета были изъяты препараты, которые уже направлены на экспертизу. А вот системы видеонаблюдения в кабинете не было, так что с точностью сказать, что за процедуру делали погибшей девушке, следователи пока не могут.

При первом же осмотре криминалисты обнаружили на теле девушки следы от инъекций. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При первом же осмотре криминалисты обнаружили на теле девушки следы от инъекций.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С этим вопросом мы обратились к самой Юлии Качан. Найти ее телефон оказалось просто. В социальных сетях девушка ведет страницы, на которых предлагает услуги косметологии. В списке в том числе ботокс, а вот про массаж ни слова.

- Я не буду вам ничего рассказывать, - сходу заявила она и бросила трубку.

Ясность в эту историю внесут результаты экспертизы. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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