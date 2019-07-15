2019-07-15T15:31:16+03:00
Общество

Аэропорт или курятник: почему удобно мы умеем делать только для иностранцев

Наш колумнист Антон Коробков-Землянский - об особенностях российских аэропортов [фото]
Антон КОРОБКОВ-ЗЕМЛЯНСКИЙ
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Здание терминала аэропорта в Нижневартовске. Фото: Антон Коробков-ЗемлянскийЗдание терминала аэропорта в Нижневартовске. Фото: Антон Коробков-Землянский
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Интересно, советские аэропорты специально задумывались как фитнес-квесты?

Регистрация всегда на первом этаже, потом по лестнице поднимаешься с чемоданами (чудесно ещё когда детская или инвалидная коляска — дополнительная силовая и кардионагрузка) на второй этаж — контроль. После досмотра обязательный спуск по лестнице же на первый этаж — в отстойник, называемый «залом вылета», где кресел или скамеек примерно в 3-5 раз меньше, чем пассажиров среднего рейса. Дело даже не в том, что большинству некуда сесть, тут и стоя себя чувствуешь, как в автобусе в час пик — не протолкнуться. При том, что ожидание между регистрацией и посадкой занимает минимум полчаса. Это когда без задержек. Обязательная тошниловка под названием «кафе» с растворимым кофе и пакетированным чаем за 100 рублей. Для гурманов — пирожок с ливером или сосиска в тесте за 200 рублей. Уборная — традиционно без туалетной бумаги.

Пассажиры в ожидании своего рейса ютятся на лавочках, которых на всех не хватает. Фото: Антон Коробков-Землянский

Пассажиры в ожидании своего рейса ютятся на лавочках, которых на всех не хватает. Фото: Антон Коробков-Землянский

Нижневартовск занимает 4 место в рейтинге промышленных центров России. Здесь добывают нефть, которая кормит и поит всю страну. Но даже не красиво, а просто удобно мы умеем делать только для иностранцевВладивосток получил аэропорт перед саммитом АТЭС 2012 года. Сочи — перед Олимпиадой 2014 года, сверхсовременные роскошные Внуково, Шереметьево и Домодедово, не уступающие лучшим аэропортам мира — парадные ворота страны — были бы такими без чемпионата мира по футболу? Богатейший Красноярский край, из которого ещё в конце 1990-х — начале 2000-х уже покойные губернаторы Зубов и Лебедь, потом ныне здравствующие Хлопонин, Кузнецов и Толоконский всё обещали сделать международный транспортный хаб, вместо аэропорта имел настоящий курятник. Когда на горизонте замаячила Универсиада-2019, регион вдруг обзавёлся соответствующим своему оспариваемому статусу «столицы Сибири», современным аэропортом. Потому что иностранцы приедут, неудобно.

Багаж приходится вручную тащить по лестнице наверх. Фото: Антон Коробков-Землянский

Багаж приходится вручную тащить по лестнице наверх. Фото: Антон Коробков-Землянский

Екатеринбург, Самара, Казань... даже Пулково в Санкт-Петербурге — всё к чемпионату 2018 года. Один только Симферополь выбивается из ряда, в Крым иностранцы не летают. Первый достойный аэропорт «для своих».

Каждого губернатора вместе с местными депутатами, мэрами и прочим бессмысленным аппаратом стоит принудительно помещать в такие «отстойники» перед полётом в Москву, где они рапортуют об успехах развития региона. Не через «бизнес-зал» (тоже, кстати, как правило с позорным «евро-ремонтом») за пару минут до вылета, или с выездом с мигалками на взлётную полосу прямо к самолету, где его, «слугу народа», ждут в салоне 300 «хозяев», обычных пассажиров, а с чемоданами и колясками пешком по лестницам, в неработающие туалеты и с изысканным химозным утренним кофе в пластиковом стаканчике на завтрак.

Разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в России, я отвечу: выделываемся перед иностранцами и ни в копейку не ценим ни себя, ни других соотечественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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