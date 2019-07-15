В Москву привезли мощи святых Петра и Февронии

Памятуя об очереди к мощам Николая Чудотворца, которая в мае 17-го года растянулась аж до Фрунзенской набережной, я решил подготовиться более основательно. Взял с собой несколько бутербродов, бутылку минеральной воды, таблетки от головы и живота, панаму (на случай солнцепёка), зонт (на случай дождя), свежую прессу и даже сборник стихов Сергея Есенина. Хотел ещё раскладной стульчик, но в последний момент передумал. Все равно его придётся кому-нибудь уступить. Ибо основная категория граждан, которые тянутся к святым мощам - это женщины, дети, пенсионеры. У многих из них проблемы со здоровьем. И тут я - со стульчиком.

Маршрут очереди в патриархии определили заранее - станция метро «Парк культуры» - Пречистенская набережная - Соймоновский проезд - улица Волхонка - Храм Христа Спасителя.

Я так и сделал. Добрел со всем своим скарбом до Крымского моста и неожиданно обнаружил, что набережная пуста. Металлические ограждения МВД сложены в стопочку. Сотрудников полиции нет. Волонтеров тоже. И только несколько синих биотуалетов говорят о том, что здесь ожидается наплыв людей. Шёл я строго по карте - мимо Петра Первого на том берегу. Свернул в Соймоновский проезд и уже там уткнулся в очередь. Был уверен, что минут через двадцать буду в храме. Но не тут-то было. Движение тянется медленно. 150 метров пути - почти час времени.

Перед главным входом вовсю идёт торговля. Мороженое (120 рублей за стаканчик пломбира), чай (50 рублей), кофе (100 рублей). Платки женщинам бесплатно не выдают (как это обычно бывает в церкви). Но их можно купить - 350 рублей штука. При мне две женщины были вынуждены это сделать, потому что свои забыли дома. Сумки и рюкзаки открывать перед охраной не нужно, достаточно два раза пройти через рамки металлоискателей (одни установлены на улице, вторые в храме).

Я старался опросить людей разного возраста, почему они решили подойти к мощам Петра и Февронии. И получал очень похожие ответы.

Маршрут очереди в патриархии определили заранееФото: Павел КЛОКОВ

- Чтобы мир и любовь были в семье.

- Поменьше ссор и обид друг на друга.

- Чтобы все близкие были здоровы.

- И чтобы дочка вышла, наконец, замуж.

Святые Петр и Феврония, как известно, специализируются на семейном счастье.

Хотя историю их любви лично я красивой бы не назвал.

Вкратце. Князь Петр долгое время мучился проказой (инфекционное заболевание), не находя спасения ни в одном из современных лекарств. И вот однажды ему приснилась крестьянка, живущая на рязанской земле. Якобы она, дочь древолазца, добывавшего мёд, может его исцелить. Петр отыскал Февронию и попросил помощи. И та согласилась. Но с условием, что Петя возьмёт ее в жены (прямо как в мексиканском сериале - «Дикая роза», ни дать ни взять). Князь кивнул. Получил исцеление. И... сбежал. Мол, чего не скажешь в шутейном разговоре. Однако Феврония оказалась хитрее. Один струп на теле князя она не залечила. Как раз для такого случая. И болезнь у Петра вспыхнула с новой силой. Он опять к ней. С покаянием. Мол, на этот раз никакого мошенства. И, излечившись, женился-таки на Февронии. И даже от управления княжеством отказался, посвятив себя семье. Дальше - все как в сказке. Особенно финал. Прожили долгую счастливую жизнь и умерли в один день - 8 июля (по новому стилю). В преклонном возрасте приняли монашеский постриг. И после смерти были канонизированы.

Есть среди паломников и молодежь. Некоторые приходят парамиФото: Павел КЛОКОВ

Есть среди паломников и молодежь. Некоторые приходят парами (в надежде укрепить свои отношения).

- Но это, конечно, не значит, что Петр и Феврония все сделают за нас, рассуждают жители Серпухова Ульяна и Владислав (второй, правда, все больше молчит, но со своей второй половиной согласен). - Мы должны сами идти на уступки. Проявлять терпение. В общем, работать над собой. А святые - это подспорье. Самое интересное, что у нас во Владимирской области много родственников и друзей. И мы ее объездили вдоль и поперёк. А к мощам подойдём здесь - в Москве.

Кстати, до этого святыню никуда не перемещали. Разве что из соборной церкви в музей во времена советской власти, а после, в 1992 году, в муромский Свято-Троицкий монастырь.

Приложиться к мощам можно в Храме Христа Спасителя до 20 июля включительноФото: Павел КЛОКОВ

В храме очередь формируется по два человека и петляет по помещениям к главному иконостасу. Перед ним и установлена золотая рака, изготовленная специально для этого случая. Чуть дальше - икона святых Муромских чудотворцев. Долго стоять перед святыней нельзя, чтобы не задерживать очередь. Перекрестился, лоб приложил к стеклу (его священнослужители постоянно протирают) и пошёл. На выходе раздают картонные иконки. Бесплатно.

Общее время - один час сорок минут. Пустяки по сравнению с очередью к мощам Николая (в те дни люди стояли по пять-шесть часов). Однако, как говорят волонтеры, народу ожидается много. Особенно в субботу - перед самым отъездом святых мощей.

В храме очередь формируется по два человека и петляет по помещениям к главному иконостасуФото: Павел КЛОКОВ

СКАЗАНО

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений на встрече раки с мощами святых Петра и Февронии 14 июля 2019 года:

«Князья Муромский пришли в этот храм, чтобы дать возможность нам и нашим близким, живущим семейной жизнью, приложиться к этой святыне, а прикоснувшись, получить ту благодатную силу, которая даст возможность изменить свое человеческое «я» и спокойно продолжить тот жизненный подвиг, на который вступили семейные люди, не потеряв друг друга. Просил бы всех вас, чтобы в эти дни, пока святыня будет находиться под сводами собора, напомнить всем своим прихожанам, всем своим близким, родным, попросите, чтобы они передали другим, что у них есть возможность прикоснуться к этой святыне здесь, в Первопрестольном граде Москве».

ВАЖНО

Храм Христа Спасителя открыт для паломников, желающих припасть к мощам святых Петра и Февронии, каждый день с 8.00 до 20.00. Последний день - 20 июля. 21-го святыню увезут.

КСТАТИ

С 2008 года в России отмечают день супружеской любви и семейного счастья (8 июля) - в честь благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Храмы Москвы, в которых хранятся частицы мощей Петра и Февронии:

Храм Вознесения Господня. Улица Большая Никитская, 18 (станции метро «Охотный Ряд», «Арбатская», «Библиотека им. Ленина»).

Храм Успения в Путинках. Успенский переулок, 4 (станция метро «Тверская»).

Храм при ГУ МВД России в честь Знамения. 1-й Колобовский переулок, 1 (станция метро «Пушкинская»).

ЗАРАБОТАЛА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Специально для православных верующих в Москве организовали «горячую линию», по которой они могут задать любой вопрос касательно пребывания в столице мощей святых Петра и Февронии. Она работает каждый день с 8.00 до 19.00.

Номера телефонов: 8 (495) 637-12-95 и 8 (495) 637-12-97.

ПЕРВЫЕ ПОДСЧЕТЫ

Паломников начали допускать к святыне в день прибытия - 14 июля. За четыре часа (с 16.00 до 20.00) к ней подошли около 4 тысяч человек.

(по информации департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы)

КСТАТИ

Родина Петра и Февронии - древний город Муром. Здесь стоит памятник святым и находится Свято-Троицкий монастырь, куда паломники приезжают поклониться мощам (подробности)