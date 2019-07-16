Русские императоры поначалу не хотели присоединять Грузию

Среди тех лозунгов, которые популярны у участников протестных акций в Тбилиси, один из самых популярных – про «Россию – оккупант». Причем, речь не только об обретении суверенитета Южной Осетией и Абхазией, но и об событиях многовековой давности. Пришла, мол, империя, включила в свой состав и растоптала грузинское государство. О том, как все обстояло на самом деле, на Радио «Комсомольская правда» рассказал доктор исторических наук, профессор Виталий Захаров.

ПОПЫТКИ НОМЕР РАЗ И ДВА

- Виталий Юрьевич, как, вообще, начался этот процесс между Грузией и Россией?

- После падения в 1453 году Константинополя и крушения Византийской империи Грузия оказалась в сплошном окружении мусульманских государств, проводивших предельно агрессивную политику. Причем, единого грузинского государства не было – как минимум, три относительно крупных царства и более мелкие княжества вокруг. Дать достойный отпор они чисто физически не могли. И примерно за два с половиной века население Грузии уменьшилось более чем в два раза.

И тогда часть грузинской элиты Восточной Грузии, сохранявшей какие-то остатки самостоятельности – Картли и Кахетия – обратили взоры к России, начавшей с 16 века усиливаться. Первые контакты появились в правление Ивана Грозного, когда в состав России вошли остатки Золотой Орды – это Астраханское и Казанское ханство – и установились более-менее прочные торговые связи России с Персией. Именно тогда по инициативе именно грузинской стороны и чуть позже, при сыне Ивана Грозного, последнем Рюриковиче Федоре Иоанновиче, переговоры шли уже на конкретной основе. Но окончились ничем, а после смерти Федора началось Смутное время и уже самой России было явно не до восточного направления во внешней политике – сохранить бы собственную независимость.

- Первая попытка закончилась ничем.

- Да. Прошли десятилетия, и Россия резко усилила свои внешнеполитические позиции во время правления Петра Первого. Россия получила не только выход в Балтийское море, но и приобрела статус великой державы и статус империи. А в самой России считали, что мы являемся правопреемниками Византийской империи, у которой, кстати, в свое время были очень тесные контакты с грузинскими царствами. И по мере решения прежних внешнеполитических задач Петр выдвигал новые. В 1721 году, сразу после заключения Ништадтского мира, он стал готовиться к походу против Персии. Ситуация благоприятствовала, в Персии началась междоусобная война между разными претендентами на престол. И в этот момент в 1721 году правитель Кахетии Вахтанг VI снова обратился к Петру с просьбой о протекторате –чтобы Россия под свое крыло взяла Грузию. Вахтанг настолько проникся идеей сохранить определенную независимость при помощи России, что стал действовать, несмотря на противодействия со стороны части знати в самой Грузии. Он настоял на своем, собрал 30-40-тысячную армию и выдвинулся к городу Гянжа. Но русские войска к нему не подошли. Петр отложил поход на 1722 год, а в Персии один из правителей смог объединить все государство под своей властью, объявил Вахтанга вне закона и вторгся в Грузию. Причем, захватил Тбилиси, и Вахтангу пришлось бежать в Россию, где он и умер.

С ТРЕТЬЕГО ЗАХОДА

- Вторая тоже не увенчалась успехом, но обе были по инициативен грузинской стороны. Что дальше?

- С конца 1720-х годов и Османская империя, и Персия бесконечно вторгались в Грузию. Больше всего страдало рядовое население, которое в массовом порядке уничтожалось и уводилось в рабство, имущество разграблялось и т.д. Было понятно, что без сильного, авторитетного защитника дело может закончиться совсем плохо. И тогдашний грузинский царь Ираклий II воспользовался как умонастроениями в самой Грузии, так и усилением внешнеполитических амбиций России, активизацией внешней политики при Екатерине II. Ираклий воспользовался очередным ухудшением русско-турецких отношений и в 1782 году обратился к императрице с той же просьбой - взять Грузию под протекторат России на условиях сохранения внутренней автономии.

Представителями Ираклия Второго были два представители местной элиты - князья Иван Багратион и Чавчавадзе, предок Нины Чавчавадзе, супруги Грибоедова. Переговоры завершились, как и планировалось - подписанием в крепости Святого Георгия Георгиевского трактата в 1783 году. Суть его сводилась к тому, что восточная Грузия –Картли и Кахетия – переходят под покровительство России, а Ираклий добровольно передает свои земли под контроль России…

- …но остается царем.

- Да, остается царем, сохраняет царский титул и полную свободу действий внутри страны, но все свои внешнеполитические действия должен согласовывать с Россией. Однако, спустя четыре года после заключения этого договора при ухудшении российско-турецких отношений, грузинский царь сам, без ведома Санкт-Петербурга, начал переговоры с враждебной России стороной и даже позже заключил сепаратный мир. Екатерина, раздосадованная этими действиями Грузии, приказала вывести оттуда весь наш тамошний небольшой воинский контингент и не вводить туда российские войска.

- И это тут же аукнулось Грузии, да?

- Османы и персы тут же напали на Грузию, причем, персы захватили Тифлис, полностью разграбили и частично разрушили город.

- 1795-й год, если не ошибаюсь, кастрат Ага Магомед хан, он же - «Ужас Ирана».

- Точно.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАРОДА

- И самое интересное, что никто из княжеств не отозвался на мольбы Ираклия о помощи Тифлису воинами. Лишь имеретинцы прислали 2000 человек вместо обещанных 8000. Но и эти две тысячи воинов отказались сражаться и пошли домой, грабя и убивая по пути своих же соплеменников-грузин. А Ираклий, превратившись из «льва Грузии» в один момент в жалкого потерянного старика, удалился доживать в полуразрушенный монастырь.

- Было и такое. И после этого переговоры с Россией о военной помощи по инициативе Грузии возобновились снова. Речь шла уже о сохранении хоть каких-то остатков грузинского государства и населения. Самое интересное, что формально Георгиевский трактат никто не отменял, он продолжал действовать, и когда грузинская сторона опять обратилась за помощью к Екатерине, Россия согласилась прислать войска. Каспийская экспедиция под командованием Валериана Зубова одерживает ряд побед, но тут умирает Екатерина, на престол садится Павел I, который стремился наперекор матери действовать, буквально во всем, в том числе, в сфере внешней политики. С другой стороны, у Павла Первого была довольно продуманная программа – он решил сделать упор на внутренние преобразования, а в сфере внешней политики перейти к мирному сосуществованию со всеми странами. Павел полагал, что при его матушке Россия достигла своих естественных пределов. Он отозвал войска из похода, и дело закончилось очередным откатом назад. Но в 1799 году из-за очередных нападений со стороны Турции и Персии Грузия снова обращается с просьбами к России. И здесь уже позиция Павла Первого изменилась. Он дал согласие на отправку очередного российского военного корпуса в сторону Персии и Грузии, и обещает покровительство Картли и Кахетии. К тому времени на престоле в Тифлисе находился уже Георгий XII. И он в своем письме к Павлу, не будучи уверен в собственных наследниках, просил российского императора уже не о протекторате, а о полноценном вхождении в состав Российской империи.

Окончательное решение о вхождении Грузии в состав России было принято в декабре 1800 года, при Павле Первом, и, в виде особого манифеста зачитано в Сионском соборе Тбилиси в феврале 1801 года. Но дальше опять возник перерыв. В России в результате дворцового переворота убили Павла, и к власти пришел его старший сын Александр I.

- Его Грузия поначалу тоже не прельщала в составе империи, как я понимаю?

- Да, Александр Первый придерживался в начале своего правления примерно той же концепции, что и Павел Первый в начале своего правления – отказ от активной внешней политики ради внутренних преобразований. Поэтому в вопросе о присоединении Грузии опять возник определенный перерыв, так скажем, тайм-аут. Окружение Александра Первого в лице негласного комитета, молодых друзей, которые туда входили - Строганов, Чарторыйский, Кочубей, Новосильцев – в целом были против присоединения Грузии, к этому склонялся вначале и сам Александр, считающий, что империи не нужны уже новые территории. Император даже послал миссию генерала Кнорринга для выяснения ситуации. Сама миссия Кнорринга продолжалась с мая по июль, чтобы узнать настроения грузин: и знати, и простого народа. 28 июля 1801 года Кнорринг возвратился в Петербург и доложил, что самостоятельно Грузия сохранить независимость не сможет без помощи России. А с другой стороны, основная часть населения Грузии, большая часть слоев грузинского общества, в целом настроены на присоединение к России.И, лишь убедившись, что они сами настроены на Россию, 12 октября 1801 года Александром был повторно издан манифест о включении Грузии в состав России. В нем особо заявлялось, что это делается не из-за стремления к новым территориальным приобретениям, не из каких-то корыстных побуждений, а исходя из принципов человеколюбия – чтобы защитить грузинское население от уничтожения и обеспечить нормальный правопорядок. Запомним, что и Павел, и Александр поначалу не хотели включать Грузию в состав империи, потому что понимали, какие осложнения за этим последуют.

КТО ТУТ В КНЯЗЬЯ ПОСЛЕДНИЙ?

- После этого, как говорили записные остряки того времени, количество князей при российском дворе выросло на порядок.

- Произошла очень плавная инкорпорация грузинской элиты в российскую, их соединение. В принципе, и до этого многие грузинские князья поступали на русскую военную службу – тот же Цицианов (Цицишвили) до генеральского чина дослужился. Знаменитый генерал Петр Багратион –представитель бывшей правящей династии – с юных лет, еще до присоединения Грузии к России поступил на русскую военную службу, прошел все ступени ее и добился самых высших ступеней в военной карьере. Причем, за счет личных качеств и таланта. Но после присоединения Грузии процесс пошел семимильными шагами.

- Но ведь царица Мария Георгиевна подло убила русского генерала Ивана Лазарева, а несколько царевичей сбежали и стали мутить народ на бунты, побежали в Персию и к другим ханам и шахам за помощью. Кстати, генерал Цицианов, являвшийся ее двоюродным братом, был настолько потрясен ее подлостью, что вместо почетного переселения отправил ее в Россию как обычную арестантку.

- Эксцессы были. убийство генерала Лазарева кинжалом было совершено, скорее, все-таки не лично Марией, а ее окружением. Не думаю, что сама Мария была на это способна. С 1804 года начались военные действия против Персии со стороны России и грузинские формирования приняли активное участие в этом на российской стороне. И это еще больше сблизило и сплотило простой грузинский народ, высшую правящую элиту Грузии и Россию. Далее в первое десятилетие 19 века, помимо восточной Грузии, постепенно в состав России начинают входить территории, подконтрольные Персии – мелкие княжества и т.д. А затем, во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов и Имеретия, соответственно, то есть, западная Грузия, которая находилась до этого под турецким контролем. За счет побед русского оружия в русско-персидской войне 1804-1813 годов и русско-турецкой войне 1806-1812 годов шло постоянное увеличение грузинской территории. Это тоже способствовало повышению авторитета России не только среди правящей грузинской элиты грузинской, но и всего населения. Даже подлое убийство Цицианова нукером брата правителя Баку, хотя ему гарантировали безопасность на переговорах, не умалило влияния России, хотя в тех краях любому такому событию придавали огромное значению. Жизнь в Грузии стала безопасной. Причем, присоединялись территории, которые трудно назвать грузинскими.

Если посмотреть на карту современной Грузии, то мы увидим, что она не соответствует границам этнической Грузии. Та же Аджария с мусульманским населением, к примеру. Но и поводу этнических грузин тут тоже вопрос возникает. Мингрелы, кстати, всегда находились на особом положении, и основная масса грузин их настоящими грузинами не считала никогда. Или та же самая Абхазия, правда, уже в советские времена была административно территориально включена в состав Грузинской советской социалистической республики. Но Абхазия никогда в состав этнической Грузии не входила. Абхазия и Грузия изначально вступали в Закавказскую республику на абсолютно равных правах.

«ОККУПАНТЫ» - БЛАГОДЕТЕЛИ

- При этом, не стоит забывать, я думаю, что после крушения Российской империи Грузия, как и Украина, кстати, постаралась найти себе новых хозяев, на этот раз, в лице немцев, приняла у себя экспедиционный корпус рейхсвера и при поддержке немцев даже попыталась отвоевать себе новые земли у ослабевшей России, захватив Сочи и дойдя до Туапсе. А еще устроила агрессию против Абхазии и жестоко подавив антигрузинские восстания в не пожелавшей войти в ее состав Южной Осетии, заявившей о принадлежности к России.

- То, что происходило в то время в Грузии, на мой взгляд, напоминает происходившее в бывшем Царстве Польском, когда Иозеф Пилсудский, играя на противоречиях между странами Центральной Европы, России и Антанты, добился создания самостоятельного польского государства, а потом, видя, что происходит в России – события гражданской войны, хаос, анархия и т.д. – решил увеличить территорию за счет той же Украины. Грузинское меньшевистское правительство Жордании поступило как любое националистическое – под лозунгами национального возрождения попытаться откровенно расширить собственную территорию. Отсюда и этот печально известный поход на Сочи и Туапсе, который, правда, закончился абсолютно ничем, потому что тот же Деникин, войска которого находились на Северном Кавказе, воспринял это как откровенную провокацию, угрозу целостности единой и неделимой России и приказал, несмотря на тяжелую ситуацию в противодействии Красной Армии, часть войск отрядить на то, чтобы выбить грузинские войска из Сочи и Туапсе и изгнать их обратно за Кавказский хребет. Что довольно легко и было сделано. Потеряв минимальное количество солдат, грузинские гарнизоны массово сдавались в плен.

- То есть, можно сказать, что все заявления о притеснениях Грузии со стороны России, об оккупации ее Советской Россией, «высасывании соков» и угнетении Тбилиси Москвой - чистейшая выдумка?

- Слыша сегодня все эти заявления о «советской оккупации» Грузии хочется напомнить, что большинством территорий она приросла именно в советский период. Когда в ее состав вошло то, что в состав этнической Грузии никогда не входило. Это и Абхазия, и частично территория современной Южной Осетии, и Аджария. У той же Абхазии, допустим, первоначально был статус самостоятельной советской социалистической республики, на уровне той же Грузии, и только в 1931 году, судя по всему, по личному распоряжению Сталина, статус Абхазии был изменен на статус автономной республики в составе Грузии.

Что касается нынешних заявлений о политике в отношении Южной Осети и Абхазии, то Тбилиси голословно может утверждать все, что угодно. Только передергивания ни к чему не приведут. На все есть факты и документы.

Конечно, националисты пытаются аргументировать свою антироссийскую позицию тем, что, якобы, в СССР из Грузии изымались все ресурсы и ей не дали развиваться. Однако, именно в этот период там была построена мощная индустриальная база, а об уровне жизни грузин легенды ходили по всему Союзу. Кстати, можно привести такой интересный пример. Это мемуары Марины Влади, жены Владимира Высоцкого. В своей книге «Владимир. Прерванный полет» она описывает свою свадьбу и свадебное путешествие, в том числе, с заездом в Грузию, к друзьям Высоцкого. Там такое благополучие материальное описывается грузинского населения, которое обычному населению РСФСР и не снилось.

И говорить о том, что Грузии не давали нормально развиваться… это идти вопреки фактам.

- Или же просто цинично лгать, если назвать эти высказывания своими именами. Спасибо.