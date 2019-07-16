На кону: 60 миллиардов рублей на новые корабли или банкротство

Стратегия «где ловим, там и строим», которая призвана реанимировать судостроение Север и Дальнего Востока, может не сработать из-за того, что некоторые федеральные ведомства и министерства вдруг усмотрели в эффективном и проверенном ранее методе признаки ограничения конкуренции. Кроме того, Минпромторг застыл в принятии постановления из-за сомнений насчет возможностей дальневосточных верфей. Смогут ли реально построить более 30 краболовов? Судостроители в один голос отвечают, что да, сможем. Но вопрос по-прежнему висит в воздухе. Заговорили о компромиссе 50/50 - мол, половину обяжут строить на Севере и Дальнем Востоке, остальные - где захотят. Судостроители идти на компромисс не хотят.

Компенсаторные меры

Все началось с того, что федеральные власти долго думали как стимулировать работу судостроительных верфей на Дальнем Востоке и на Северо-Западе. И нашли отличное решение - появился проект постановления, где говорится, что вылов крабов и строительство судов-краболовов необходимо производить по принципу «где ловим, там и строим». Заложенное в федеральное законодательство решение о перераспределении 50% квот краба и их реализация на аукционах может привести к тому, что часть дальневосточных и северных регионов не дополучит в бюджеты те налоги, которые платили раньше крабодобытчики. Теперь эти квоты смогут выкупить любые рыбопромышленные компании со всей России. Поэтому для того, что бы оставить часть средств на поддержание промышленности в удаленных районах, где добываются ценные биоресурсов, вице-премьер России - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил уже проверенный ранее принцип «где ловим, там и строим». Подобный механизм использовали при стимулировании строительства береговых рыбоперерабатывающих предприятий в прибрежных районах, где распределялись инвестквоты на вылов минтая. То есть рыбаки, получившие квоты будут обязаны построить определенное количество краболов в регионе промысла. И всем будет хорошо: рыбаки добывают ценный биоресурс, верфи строят краболовы, люди трудоустроены, экономика регионов получает налоги.

- На дальневосточные судостроительные заводы может поступить портфель заказов на 60 млрд рублей. Такого объема частных инвестиций регион еще не видел. Федеральные власти просто обязаны подписать этот проект постановления и тем самым фактически компенсировать региональным экономикам потери, которые образовались при изменении законодательства в сфере добычи краба, - говорит гендиректор Славянского судоремонтного завода (СРЗ) Андрей Якимчук.

Реанимация под «компромиссом»

Но реанимация судостроения на Дальнем Востоке оказалась под вопросом. Как только появился разработанный Минсельхозом проект постановления, тут же нашлись его противники. Сначала в Минпромторге засомневались в возможностях северных и дальневосточных судостроителей. По расчетам Минсельхоза на верфях ДВ в течение пяти лет планировалось построить 31 судно в рамках обязательств по крабовым аукционам. Девять судостроительных заводов (Находкинский, Славянский, Ливадийский, Амурский, Хабаровский и другие), официально подтвердили, что готовы перевыполнить заказ и выпустить на четыре судна больше. По словам заместителя главы Минсельхоза, руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, в Минпромторге задались вопросом: смогут ли. В данном случае недоверие ведомства, которое призвано развивать судостроение, выглядит странно. Хотя до последнего министерство поддерживало проект постановления.

Принцип «где ловим, там и строим» даст толчок развитию судостроения в отдаленных регионах. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ

Далее объявить не соответствующей закону инициативу полпреда в ДФО Юрия Трутнева поспешили и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ее руководство заподозрило в ней принципы ограничения конкуренции. Мол, у нас единое экономическое пространство и сами компании должны выбирать, где им строить. Однако, речь идет о государственном стимулировании развития базовой отрасли в прибрежных регионах страны. Разрешив допуск к аукциону через условие построить флот, государство, таким образом, направило средства бизнеса в отрасль - это и есть регулирование.

Третьим, кто высказался против принципа «где ловим, там и строим», стало руководство РРПК. Их позиция более-менее понятна при общем анализе ситуации. РРПК - частная компания, которая оправданно стремится к минимизации своих издержек за счет строительства в более развитом в судостроительном плане западном регионе. Им выгоднее строиться на западе, нежели на Дальнем Востоке.

Казалось бы, наблюдаем последовательную позицию целого ряда федеральных ведомств, таких как Минсельхоз, Минвостокразвития, полпредство в ДФО, участвующих в разработке нормативных документов, уточняющих основной принцип распределения крабовых квот. Все они не сомневаются в возможностях судостроителей Дальнего Востока. Почему же тогда Минпромторг и ФАС смотрят на это проект постановления иначе. Возможно, поэтому появился довольно странный компромисс - 50% заказов оставить на удаленных и менее развитых территориях, у которых изымается квотная рента, а 50% заказов не ограничивать географией. По сути, речь идёт в том, что бы отказать верфям Севера и Дальнего в развитии за счет сокращения 50% заказов. Смысл такого компромисса не ясен и вызвал много вопросов у заинтересованных в принципе «где ловим, там и строим» судостроителей. Во-первых, по какому принципу будут определяться 50% тех судовладельцев, которых обяжут строить на удаленных верфях Севера и Дальнего Востока. Во-вторых, кому, и по какому праву достанутся более комфортные условия для строительства в экономически развитых регионах? Пока на эти вопросы нет ответа, как и аргументов в защиту такого компромисса.

Что может Дальний Восток?

Сомневаться в том, что судостроители Севера и Дальнего Востока смогут за пять лет построить небольшие и технически не сложные судна или ограничить их возможности «компромиссными» заказами - это почти поставить крест в целом на развитии судостроительства в не самом развитом в промышленном плане регионе. Недавно вице-премьер РФ Юрий Борисов безоговорочно поддержал позицию Минсельхоза и полпредства ДФО, а также принцип «где ловим, там и строим». Глава Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что сейчас ряд верфей активно готовятся к полномасштабному строительству. «Восточная Верфь», например, уже приступила к постройке двух краболовных траулеров и имеет опцион на строительство еще пяти. Кстати, еще до аукционов потенциальные участники вышли на переговоры с заводами для бронирования заказов по строительству краболовов. И стоит ли сомневаться в том, что, например, «Амурский судостроительный завод», задействованный на строительстве подводных лодок и военных кораблей, не справится с краболовами. К тому же профильному министерству это ничего не будет стоить - речь идет ни о бюджетных средствах, а о частных заказах и, по сути, инвестициях, которые привлекут за счет перераспределения квотной ренты. Судостроители Дальнего Востока официально подтвердили в адрес профильного ведомства свою готовность построить в необходимые сроки нужное количество судов и в случае необходимости предоставить банковскую гарантию по фиксированной цене и срокам. По оценкам экспертов, благодаря новым заказам на Дальний Восток могут прийти 60 млрд рублей. И федеральный центр поступает по справедливости, обменивая ресурсы ДФО на судостроительный прорыв. Что в целом укладывается во всеобщую концепцию развития Дальнего Востока, которая обозначена президентом РФ Владимиром Путиным, как приоритетная без всяких ограничивающих это развитие компромиссов.