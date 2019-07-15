Огненный уж, который приносит счастье: Потомки переселенцев возвращают уникальные росписи затопленной Мологи

В 2019 году старинному городу Молога исполнилось бы 870 лет. Но там, где раньше улицы и храмы, усадьбы и монастыри, сейчас - ровная гладь Рыбинского моря. В 40-х годах Мологу и сотни окрестных деревень затопили для строительства Рыбинской ГЭС. 130 тысяч человек покинули землю своих предков с 1937 по 1941 год. Крестьянские избы разбирали на плоты, каменные церкви и особняки разрушали. Но не только дома, леса и богатейшие во всей округе заливные луга ушли под воду - утрачена, забыта оказалась культура, традиции, легенды и мифы, которые формировались здесь столетиями. Их теперь возрождают потомки бывших переселенцев из Мологского края.

Узорам из музеев хотят дать новую жизнь Фото: предоставлено Алексеем Алексашиным

Росписи затопленных земель

Проект “росписи затопленных земель” стартовал в 2018 году благодаря средствам президентского гранта.

- Первая часть проекта была исследовательская. Мы искали предметы, вывезенные с мест, затопленных рыбинским морем. Обнаружили сотни экспонатов - прялок, наличников, домовой утвари, а затем подключили к их исследованию специалистов, - рассказывает автор проекта, руководитель музея «Рыбинские Рыбы» Алексей Алексашин. - В частности, нам помогала Ангелина Аркадьевна Глебова, создатель музея вологодского кружева, эксперт в области декоративно-прикладного искусства. Специалисты составили научный труд, проанализировав все народные промыслы и впервые описав мологскую локальную школу. Затем, с помощью оборудования, приобретенного на средства президентского гранта, мы оцифровали все узоры и создали единую базу. И сейчас мы работаем над тем, чтобы дать этим узорам новую жизнь в современном прочтении. Чтобы графические узоры вернулись в нашу жизнь спустя столетия: на сувениры, в архитектуру, предметы одежды - вплоть до чехлов на смартфон.

Вид на торговую площадь Мологи Фото: предоставлено группой "Молога" в Вконтакте

Огненный дракон, который приносит счастье

Часть расписных предметов искали по музеям, частным коллекциям, что-то было на станции юных туристов в Рыбинске. Еще до затопления в заброшенные села отправлялись поисковые юношеские туристические отряды. Ученые приезжали в Мологский край в экспедиции - в том числе, сотрудники Ленинградского этнографического музея. Часть вещей забрали с собой переселенцы. Но все же, к сожалению, значительная часть декора была утеряна: при затоплении большинство мологских изб разбирали по бревнам, пронумеровывали и связывали в плот, на котором семья и ее нехитрый скарб направлялись к новому месту жительства.

Но то, что осталось - восхищает исследователей.

- Фантазия народных мастеров была безгранична. Несмотря на их небогатую жизнь, эти узоры буквально напитаны поэзией. Яркие краски: карминно-красный, мшистый зеленый - и это в местах с затяжной зимой. Эти люди будто пытались выйти за пределы своего существования - и это очень здорово, - говорит Алексей Алексашин.

В частности, авторов проекта удивило обилие зооморфных мотивов. Старинные мастера не просто рисовали красивые узоры и цветочки, а вызывали к жизни удивительных существ - как реальных, так и фантастических.

Таких огненных ужей изображали на домах мологжане Фото: предоставлено Алексеем Алексашиным

- Например, на резных наличниках и карнизах мы часто встречаем дракончиков, огненных Ужей - именно так они произносили это слово, с ударением на первый слог, - рассказывает Алексей. - Это мифологический персонаж, которого мы больше нигде не встречали. По поверьям, ночью ужи в виде огненных клубков падали в домовую трубу. И к кому уж упадет - того ждет счастье и достаток. Поэтому ужа и изображали на домах, стараясь таким образом привлечь к себе.

А на прялках часто встречается символ мирового древа - красивый узор из цветов, который символизировал мир предков, мир существующий и мир горний.

Символ мирового древа на прялке Фото: предоставлено Алексеем Алексашиным

Вернуть со дна моря память

Вся огромная проделанная работа поможет привлечь в край новых туристов, но главное для авторов проекта - не это. Они, и сами потомки мологжан, хотят вернуть утраченные корни, память о самобытной культуре. Сейчас примерно 400-500 тысяч человек являются потомками переселенцев. И это - их, личная история.

Узоры заносят в брендбук, воспользоваться которым смогут впоследствии дизайнеры и архитекторы. Кроме того, в Ярославской области установят большое панно из керамической плитки, расписанной традиционными мологскими узорами.

- Мы надеемся, что панно увидят и бабушки, которые когда-то покидали затопленные земли и помнят эти узоры с детства, и дети, внуки, правнуки переселенцев, которые смогут прикоснуться к жизни своих предков, - отмечает Алексей Алексашин.

Проект панно из керамической плитки, расписанной традиционными мологскими узорами. Фото: предоставлено Алексеем Алексашиным

На вопрос, что натолкнуло на идею проекта, Алексей улыбается:

- Вы будете смеяться, но это был логотип BMW. Помните бело-синие ромбы? Когда я был в туристической поездке с сыном в Германии, я обратил внимание, что этот знакомый узор повторяется везде: на подолах женских платьев, на флагах, ярмарках… Бело-синие ромбы - это национальный узор Баварии. И я подумал, как здорово, что даже всемирно известный бренд отдает дань своей малой Родине, - говорит он. - Наша Молога - это лишь яркий пример, квинтэссенция общего явления: мы начинаем забывать себя, забывать свои корни. Средняя полоса России теряет свою идентичность. Годы индустриализации, потом глобализации привели к тому, что мы окружены безликими вещами мировых брендов, сшитых на огромных фабриках. А где то, что было нашим на протяжении веков? Забыто.