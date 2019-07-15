2019-07-15T19:20:32+03:00
Клуб любознательных

Заменим сардельки кузнечиками и сверчками

Ученые пришли к выводу, что прокормить растущее человечество можно насекомыми
Дарья КУЧМАЕВА
Поделиться:
Два миллиарда человек, а это четверть населения планеты, едят насекомыхДва миллиарда человек, а это четверть населения планеты, едят насекомыхФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Здоровой альтернативой мясу могут послужить насекомые — к такому выводу пришли ученые из итальянского университета Терамо. Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, показывают, что в экстракте кузнечиков, сверчков и шелкопряда содержится большое количество антиоксидантов, в 5 раз превышающее свежевыжатый апельсиновый сок.

Много белка, минералов, витаминов и клетчатки содержится в муравьях, кузнечиках и шелкопряде.

Авторы исследования отмечают, что уже сейчас 2 миллиарда человек, а это четверть населения планеты, едят насекомых. И никаких особых проблем со здоровьем в связи с этим не испытывает.

Зато, по прогнозам итальянцев, употребление насекомых в пищу поможет сохранить сельскохозяйственные ресурсы и прокормить население, которое должно достигнуть 9 миллиардов к 2050 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Мазурова
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Индия и Россия договорились заключать оборонные сделки в национальных валютах
Банк Англии выпустит 50-фунтовую банкноту с портретом Алана Тьюринга
Французский изобретатель пролетел над Елисейскими полями на ховерборде
В Госдуме оценили слова Турчинова о способности «снести» Крымский мост
Эрдоган: следующая цель Турции - совместное с Россией производство систем ПВО
В Индии при падении аттракциона погибли два человека, еще 29 госпитализированы
«На здоровье не жаловалась»: Подруга о погибшей клиентке массажного салона
В России заморозку накопительной части пенсии планируется продлить до 2020 года
В России может появиться «черный список» опекунов
Министр обороны Германии 17 июля подаст в отставку
В Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейский
Турчинов заявил о способности Киева за минуты «снести» Крымский мост
Мэй считает неприемлемым критику Трампа в адрес женщин-демократов
Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" сообщил об увольнении командира Валерия Канакина
Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Эксперт не увидел причин для заморозки цен на автомобили
В Госдуме рассказали об условиях снятия ограничений с Грузии
Суд Киева перенес рассмотрение дела Вышинского на 19 июля
Омбудсмен России подала прошение об освобождении Вышинского под подписку о невыезде
В Азербайджане группу граждан из Грузии обвинили в нападении на пограничный наряд
При взрыве в Афганистане по меньшей мере девять человек погибли
Глава МИД Великобритании назвал главную угрозу для человечества