Заменим сардельки кузнечиками и сверчками

Здоровой альтернативой мясу могут послужить насекомые — к такому выводу пришли ученые из итальянского университета Терамо. Результаты исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, показывают, что в экстракте кузнечиков, сверчков и шелкопряда содержится большое количество антиоксидантов, в 5 раз превышающее свежевыжатый апельсиновый сок.

Много белка, минералов, витаминов и клетчатки содержится в муравьях, кузнечиках и шелкопряде.

Авторы исследования отмечают, что уже сейчас 2 миллиарда человек, а это четверть населения планеты, едят насекомых. И никаких особых проблем со здоровьем в связи с этим не испытывает.

Зато, по прогнозам итальянцев, употребление насекомых в пищу поможет сохранить сельскохозяйственные ресурсы и прокормить население, которое должно достигнуть 9 миллиардов к 2050 году.