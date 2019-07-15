Турчинов заявил о способности Киева за минуты «снести» Крымский мост

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-15T17:35:26+03:00

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждает, что крылатые ракеты "Нептун» могут "в течение нескольких минут снести" Крымский мост.

"Комплексное решение этой проблемы (защиты от РФ с моря) - мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", созданный в сверхсжатые сроки, - сказал он украинскому изданию «Левый берег». - Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия".

Турчинов заявил, что для защиты от России в Черном и Азовском морях Киев смог быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Крымскому мосту присвоен статус стратегического объекта. Он охраняется на суше, воде, под водой, в воздухе и космосе. Военный эксперт Александр Артамонов уточнял, что защиту обеспечивают зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», и «Бук-М2», а также ЗРС С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU