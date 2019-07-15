ВОЗ: Мир стоит на пороге новой смертоносной эпидемии

Движение антипрививочников набирает оборот не только в России, но и во всем мире. В 2019 году ВОЗ даже включила отказ от прививок в перечень девяти основных угроз безопасности планеты. Среди стран, лидирующих по недоверию к вакцинам – Франция, Япония и Украина. Менее 50% населения этих стран считают прививки безопасными. Такие результаты были получены в глобальном исследовании, проведенном благотворительной организацией Welcome Trust. В нем приняли участие 140 000 участников из 140 стран. И вот что получилось, если говорить о результатах в целом.

79% всех опрошенных считают, что прививки безопасны.

7% с этим утверждением не согласны, а 14% колеблются с ответом.

В эффективность прививок

84% верят;

5% не не верят;

12% затрудняются ответить.

Почему это так важно?

Существуют совершенно четкие научные доказательства того, что вакцины защищают от смертельных и инвалидизирующих инфекций, например, кори. Вакцины защитили и продолжают защищать миллионы людей от страшных и порой неизлечимых заболеваний.

Благодаря всеобщей вакцинации удалось победить оспу - в 1980 году это заболевание было полностью искоренено.

Снизилась заболеваемость полиомиелитом - тяжелым заболеванием, в результате которого вирус полностью парализует конечности. Полиомиелит нельзя вылечить, но можно предотвратить. Благодаря всеобщей иммунизации эта болезнь, уносившая детские жизни и калечившая выживших, была практически побеждена.

Но в 2010 году в Таджикистане вновь заговорили об эпидемии полиомиелита. Погиб 21 ребенок! Оказалось, прививка от полиомиелита в стране перестала быть обязательной. Международное сообщество экстренно завезло в Таджикистан около 9 млн вакцин. Врачи привили 3 млн детей в возрасте до 15 лет . Только тогда эпидемию удалось побороть.

Корь разгулялась

Сейчас эпидемиологов тревожит ситуация с корью. Эксперт ВОЗ в области иммунизации доктор Энн Линдстранд сообщает, что ситуация в мире достаточно серьезная благодаря «подрывной деятельности» антипрививочников:

- Отказ от вакцинации, который мы наблюдаем, в особенности в некоторых странах, способен полностью свести на нет прогресс, достигнутый человечеством в профилактике тяжелых инфекционных заболеваний.

В странах, когда-то полностью поборовших корь, вновь зафиксированы вспышки этой инфекции. Согласно статистике, в 2017 году заболеваемость корью повысилась на 30% в сравнении с 2016.

По стандартам ВОЗ для того, чтобы предотвратить распространение кори, должны быть вакцинированы не менее 95% населения. Тогда начинает работать так называемый коллективный иммунитет. У нас в стране, по данным Роспотребнадзора, от кори привиты около 97% населения. Это останавливает распространение инфекции в нашей стране, даже когда ее к нам завозят из-за рубежа.

Слишком благополучные?

Благодаря масштабной вакцинации в прошлом, нынешнее поколение европейцев выросло в счастливой уверенности, что смертельно опасные инфекции побеждены. А если это так, зачем совершать лишние действия и прививаться? А когда количество таких легкомысленных граждан становится достаточно большим, маятник начинает движение в обратную сторону, коллективный иммунитет рушится, и опасные болезни поднимают голову. Вынуждая врачей предпринимать серьезные противоэпидемические меры, в том числе принуждая к вакцинации законодательно.

Вспышки кори наблюдались во Франции и в ряде других европейских стран. Как оказалось, Франция наряду с Японией и Украиной лидирует по проценту жителей, не доверяющих вакцинам.

Более того, пятая часть жителей Франции (19%) не верит и в эффективность вакцин. Так что вполне закономерно считают, что нет никакой необходимости прививать детей. Из-за такого перекоса в общественном сознании, правительство Франции приняло решение о введении трех дополнительных вакцин в качестве обязательных в календарь прививок для детей.

В соседней Италии, где 76% населения считают прививки безопасными, чтобы убедить граждан не отлынивать от вакцинации, было принято решении о запрете посещать школы и детские сады непривитым от кори детям.

В Соединенных Штатах в этом году зафиксирована одна из крупнейших вспышек кори за последние десятилетия: 260 подтвержденных случаев в 26 штатах!

Но самое большое число случаев кори в Европе зафиксировано на Украине (53 218). Только 50% жителей этой страны считают прививки эффективными.