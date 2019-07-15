Зачем России комбайны с вертикальным взлетом и … падением

На днях в сети видел клип, недавно записанный работниками ярославского завода группы ГАЗ, пострадавшего от американских санкций. Рефреном в песне звучат слова:

Кто же, кто услышит нас? Save GAZ! Save GAZ!

Сохраним рабочий класс! Save GAZ! Save GAZ!

И далее по тексту – про «сохраним родной автопром», ипотеку и прочие нерешаемые проблемы. Внезапно подумалось, что рабочему классу и примыкающему к нему классу ИТР остается только петь. Да погромче. Может, услышит кто…

Побывал в Ростове-на-Дону. Там подобные песни готовятся петь сотрудники «Ростсельмаша», которые легким движением руки с 1 августа отправляются в двухмесячный отпуск. И, что удивительно, даже американские санкции тут не при чем.

Напомню, «Ростсельмаш» сегодня производит 70% российской сельхозтехники. В этом году работы у предприятия будет в два раза меньше. Нет, потребность в качественной технике не стала меньше. И да, она остается такой же качественной и конкурентоспособной: четверть техники, как это ни странно, идет на экспорт, ее покупают в Германии и США. И даже в Польше, несмотря на все русофобские настроения и исторически сложившуюся напряженную политику, четверть рынка комбайнов – продукция того самого «Ростсельмаша».

Однако, директор предприятия Константин Бабкин заявляет: в прошлом году «Ростсельмаш» произвел 5400 комбайнов и был готов произвести в этом году 5600, но ситуация резко поменялась. Уже во втором полугодии вместо запланированных ранее 500 комбайнов в месяц в планах предприятия остается 200-250 машин.

Так в чем же дело?

А дело, как это ни банально, в деньгах и в решениях, которые стали шоком для машиностроительной отрасли. В начале мая правительство решило отказаться от программы № 1432, которая была создана для поддержки машиностроителей и аграриев. Вместо нее предложили лизинговую схему. Однако пока очень туманную. Настолько, что в тумане скоро не станет видно российского производства, чуть воспрявшего в последние два-три года, с того момента, когда правительство обратило на него внимание в 2016 году.

Этот год неслыханного дотоле изобилия, полагаю, так и останется единственным в памяти сегодняшних производителей сельхозтехники, как благополучный 1913-й в царской России. Не буду спекулировать на ассоциациях, отмечу лишь факты. Тогда буквально за 7 месяцев производство сельхозтехники в стране выросло на 58,6%, а продажи – более чем в два раза.

Казалось бы, живи и радуйся, предприятие, получай грамоты от правительства за успехи в развитии сельхозмашиностроения. Однако счастье в российской экономике не может длиться вечно. Таков закон жанра. Поддержку уменьшают, переформатируют, причем келейно, между майскими праздниками, без публичного обсуждения, без приглашения представителей отрасли. Для чего такая политика, которая убивает собственное производство?

Почему-то вспоминается классическое: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней».

От себя добавлю: сила в правде и справедливости. Вот её-то и ждут работники российского сельхозмашиностроения.