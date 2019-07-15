2019-07-15T23:44:35+03:00
Звезды

Светлана Ходченкова снялась в откровенной фотосессии

36-летняя актриса предстала почти полностью обнаженной
Ольга ЛИБГАРДТ
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За годы карьеры в кино Ходченкова успела сыграть десятки ролей. Ей доставались романтичные героини и роковые красавицыЗа годы карьеры в кино Ходченкова успела сыграть десятки ролей. Ей доставались романтичные героини и роковые красавицыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Светлана Ходченкова по праву считается одной из самых красивых актрис российского кинематографа. У нее безупречная фигура, в чем и смогли убедиться многочисленные подписчики звезды. Она разместила в блоге фото, на котором позирует в одних лишь черных трусиках.

"Это была очень жаркая фотосессия", - гласит подпись к снимку. На нем Светлана Ходченкова предстала почти обнаженной. На 36-летней артистке остались одни лишь черные трусики. Грудь звезда прикрывает руками. Ее огненные кудри развеваются на ветру.

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Это была очень жаркая фотосессия...
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Большинство поклонников актрисы остались в полном восторге от увиденного. "Какая вы красотка", "Актриса, которая с годами молодеет", "Жаркая фотосессия! Фото огонь", "Света просто умопомрачительная", "Как будто с полотна Ботичелли", - делятся мнением подписчики.

Еще на одном снимке Светлана предстала снова топлес, но уже в брюках. При росте 179 см девушка весит всего 53 килограмма. В отличие от многих знаменитостей она не изнуряет себя тренировками в спортзале и любит ходить без макияжа, восхищая окружающих естественной красотой.

eugenia_lenzeugenia_lenz
Светлана Ходченкова весит 53 кг
369 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За годы карьеры в кино Ходченкова успела сыграть десятки ролей. Ей доставались романтичные героини и роковые красавицы.

Правда, в личной жизни Светлане, похоже, не так везет, как с красотой. В свое время она была замужем за актером Владимиром Яглычем. Последние годы роковая красавица встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. Они даже планировали пожениться, но в итоге расстались. Свободно сердце девушки сейчас или нет, точно неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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