2019-04-30T21:00:54+03:00
Звезды

Известный режиссер признался Ходченковой в любви и сделал ей предложение

Актриса показала пылкие поцелуи с мужчиной
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Актриса Светлана Ходченкова.Актриса Светлана Ходченкова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о романе с известным режиссером. 36-летняя актриса показала пылкие поцелуи с мужчиной.

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с режиссером Александром Молочниковым. Актриса в своем блоге показала тизер короткометражного реалити-фильма "Сбежавшие в Аризону", который она сняла вместе с Молочниковым на мобильный телефон. Они сыграли в ленте главные роли.

По сюжету Молочников организовал побег Светланы из Москвы в США. Когда актриса была близка к эмоциональному выгораю, он сделал ей предложение - поехать автостопом в Америку.

svetlana_khodchenkovasvetlana_khodchenkova
"Сбежавшие в Аризону"
30473 отметок «Нравится»89 комментариевInstagram

"Я понял, чего тебе не хватает! Автостопа в тесных кабинах американских дальнобойщиков, ночевок под открытым небом в пустыне индейской резервации, неизвестных насекомых в твоем спальнике, штата, в котором тебя никто не будет узнавать, и, конечно же, селфи со дна Гранд Каньона", - обратился Александр к Светлане.

Изюминка 20-минутного фильма в том, что до конца так и остается загадкой, играют ли в любовь Светлана и Александр или между ними действительно все серьезно. Во всяком случае поцелуи пары весьма пылкие.

Анонсируя ленту в соцсетях, Александр признался Светлане в любви: "У фильма нет режиссера, нет группы, нет света, нет оператора... У меня с первой поездки в Африку было желание взять прекрасную девушку и вытащить ее далеко-далеко. Да так, чтобы ей понравилось!.. Светлана, я люблю тебя".

Премьера фильма «Сбежавшие в Аризону».Премьера фильма Сбежавшие в Аризону со Светланой Ходченковой в главной роли - эксклюзивно на сайте Комсомольской Правды

В свою очередь, Ходченкова призналась, что ее жизнь разделилась на "до и после": "Эти нереальные ощущения ни на что не похожи, моментами абсолютное счастье!.. Спасибо, Молочников, что втянул меня в это безумство!". Онлайн премьера фильма состоялась на сайте kp.ru 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глава Минобороны Венесуэлы заявил о готовности приметь оружие
Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии
На юго-востоке Москвы грузовик провалился под грунт после аварии
Эрдоган: проект F-35 обречен на провал без участия Анкары
Зеленский объявил публичный конкурс на должность советника президента Украины
Минздрав предложил запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ
Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Ливии
В Санкт-Петербурге 30 ветеранов, блокадников и узников концлагерей получили новые квартиры
Грузовик с украинскими силовиками подорвался на мине под Мариуполем
В Совфеде назвали «Список Бутиной» неплохой инициативой
Порошенко позвонил Зеленскому и попросил поддержки в ситуации с выдачей паспортов РФ
Зеленский о Путине: видел, но не знаком
Трамп подал иск против немецкого Deutsche Bank
Бутина сообщила о возможной подаче апелляции
Центр организации дорожного движения предупредил о «беспощадных» пробках в начале мая
Новым императором Японии стал наследный принц Нарухито
Минпромторг впервые показал фотографии внедорожника Aurus
Болтон: Вашингтон хочет мирной смены власти в Венесуэле
Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"
Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах
В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»