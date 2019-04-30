Известный режиссер признался Ходченковой в любви и сделал ей предложение

Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о романе с известным режиссером. 36-летняя актриса показала пылкие поцелуи с мужчиной.

Светлана Ходченкова сбежала в Америку с режиссером Александром Молочниковым. Актриса в своем блоге показала тизер короткометражного реалити-фильма "Сбежавшие в Аризону", который она сняла вместе с Молочниковым на мобильный телефон. Они сыграли в ленте главные роли.

По сюжету Молочников организовал побег Светланы из Москвы в США. Когда актриса была близка к эмоциональному выгораю, он сделал ей предложение - поехать автостопом в Америку.

"Я понял, чего тебе не хватает! Автостопа в тесных кабинах американских дальнобойщиков, ночевок под открытым небом в пустыне индейской резервации, неизвестных насекомых в твоем спальнике, штата, в котором тебя никто не будет узнавать, и, конечно же, селфи со дна Гранд Каньона", - обратился Александр к Светлане.

Изюминка 20-минутного фильма в том, что до конца так и остается загадкой, играют ли в любовь Светлана и Александр или между ними действительно все серьезно. Во всяком случае поцелуи пары весьма пылкие.

Анонсируя ленту в соцсетях, Александр признался Светлане в любви: "У фильма нет режиссера, нет группы, нет света, нет оператора... У меня с первой поездки в Африку было желание взять прекрасную девушку и вытащить ее далеко-далеко. Да так, чтобы ей понравилось!.. Светлана, я люблю тебя".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706249" frameborder="0"></iframe> Премьера фильма «Сбежавшие в Аризону».Премьера фильма Сбежавшие в Аризону со Светланой Ходченковой в главной роли - эксклюзивно на сайте Комсомольской Правды

В свою очередь, Ходченкова призналась, что ее жизнь разделилась на "до и после": "Эти нереальные ощущения ни на что не похожи, моментами абсолютное счастье!.. Спасибо, Молочников, что втянул меня в это безумство!". Онлайн премьера фильма состоялась на сайте kp.ru 30 апреля.