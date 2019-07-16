В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной

Черный актер в роли Бонда? Лет 10 - 15 назад это казалось шуткой - рэпер Пафф Дэдди появлялся в клипах в смокинге и с бокалом мартини, после чего под дружный хохот публики объявлял о своей готовности стать новым агентом 007. Затем шутить на тему «черное-белое» стало неприлично, а темнокожие актеры (например, британец Идрис Эльба) начали всерьез рассматриваться в качестве претендентов на культовую роль. Дальше пошли совсем уж дикие разговоры о том, что Бонда надо сделать не только черным, но и голубым. И, разумеется, во времена всепобеждающего равноправия не могла не всплыть версия с Бондом-женщиной - именно поэтому, наверное, все так легко поверили в информацию о том, что в 25-м фильме о суперагенте им (точнее, ею) станет дама. Естественно, темнокожая - почетное право досталось 31-летней англичанке Лашане Линч, известной по небольшой роли в недавнем блокбастере «Капитан Марвел».

На самом деле пока рано говорить о том, что Бонд почернел и сменил пол. Просто по сюжету новой картины Джеймс увольняется из МИ-6, чтобы помочь в одном сложном деле своему другу из ЦРУ Феликсу Лайтеру (его, кстати, играет чернокожий Джеффри Райт). Ну а порядковый номер Бонда переходит к новой сотруднице по имени Номи. «Входите, 007!» - говорит в одной из сцен М, глава секретной службы в исполнении Рэйфа Файнса. И в кабинет входит героиня Лашаны. Но Бонд, как обычно пишут в конце фильмов о бравом шпионе, обязательно вернется.

Раньше Джеймс Бонд (Дэниел Крэйг) относился к женщинам потребительски, а теперь они теснят его на всех фронтах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако сцену с Линч можно воспринимать не только как эффектный эпизод, но и как своеобразный мостик к следующим картинам - возможно, в них Лашана окончательно вытеснит Бонда-мужчину и станет хозяйкой экрана. И тогда сбудется мечта поборников политкорректности: в роли агента 007 - чернокожая женщина, которой для полного комплекта не хватает только инвалидности и лесбийских наклонностей. Впрочем, кто сказал, что у героини мисс Линч их уже нет?