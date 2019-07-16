Гидрометцентр России: Из-за аномалий погоды усилилась аллергия на пыльцу

Из-за глобального потепления даже аллергия, оказывается, стала злее. О неожиданном последствии климатических изменений рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

- В Москве средняя температура в марте, апреле и мае была 2 градуса выше нормы, в июне на три с лишним градуса. Понятно, что аномальное тепло приводит к ускоренному росту и цветению растений, - разъясняет метеоролог. - Ученые биологического факультета МГУ измеряют концентрацию пыльцы в столице.

Уже в конце марта – начале апреля 2019 года была зафиксирована максимальная концентрация пыльцы ольхи. Причем не какие-то проценты больше прежнего рекорда, а в 5 раз! А пыльца ольхи очень сильный аллерген.

Раньше времени “запылила” береза – уже в мае. В июне, также необычо рано, появилась в воздухе пыльца злаковых. Многие горожане полагают, что у них аллергия на тополиный пух. Ничего подобного. Просто пух появляется одновременно с цветением злаковых и переносит их пыльцу.

Обычно пик цветения злаковых приходится на середину - третью декаду июня. В этом году злаки зацвели очень интенсивно и на две недели раньше срока. Не случайно врачи отмечают, что очень много людей обращаются с жалобами на аллергию.

КСТАТИ

Сейчас, в середине июля, больше всего пыльцы на юге и юго-востоке Московской области, есть и в других районах. Но концентрации уже невысокие.

- в районе Коломны, Ступино, Зарайска, Луховиц, а также Сергиева Посада цветут злаковые;

- в Коломне, Зарайске, Ступино, Кашире и окрестностях "пылит" еще и полынь;

- пыльца сорных трав есть в воздухе почти всей южной половины Подмосковья - от Чехова, Серпухова и Каширы до Зарайска, Воскресенска и Егорьевска.

По данным пыльцевого мониторинга Яндекс. Погоды.