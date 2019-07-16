2019-07-16T08:37:50+03:00
Звезды

«Надеюсь, что это твой сын!»: Калашникова поздравила Шаляпина с рождением наследника

В минувший понедельник бывшая девушка певца родила ребенка
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Анна Калашникова, Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин.Анна Калашникова, Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

До романа с бывшей женой Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской скандальный певец Прохор Шаляпин встречался с блондинкой Татьяной Гудзевой.

Несколько месяцев назад Татьяна заявила, что ждёт ребёнка от певца.

tati_millitati_milli
А счастье тем и непривычно, что выглядит совсем обычно
2018 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Конечно, для Виталины моя беременность стала большим ударом, — рассказывала в интервью «КП» Татьяна Гудзева. - Прохор обещал, что даст мне деньги на роды, будет нас с ребёнком содержать до 18 лет. Меня уволили с работы, содержать малыша одной мне не под силу, нужна помощь Прохора. Но после разговора с Виталиной он перестал со мной общаться.

Прохор боится потерять Виталину, потому что ему нужны деньги Цымбалюк.

tati_millitati_milli
Не знаю, как у меня получилось загореть телом, потому что я всегда лежала в теньке, облитая кокосовым маслом
501 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Почему мы должны ее содержать?! Пусть устраивается на работу. Я не верю, что это мой внук, - говорила мама Прохора Шаляпина Елена Ивановна.

В минувший понедельник Татьяна родила сына. Пока Прохор Шаляпин не комментирует рождение наследника.

- Я очень рада, что у Прохора родился сын. Я его поздравляю! - сказала «КП» бывшая невеста Шаляпина певица Анна Калашникова. - Такой генофонд пропадал. Уверена, что мальчик будет очень красивым. Есть в кого! Прохор, вы с Таней будете прекрасными родителями. Надеюсь, что это действительно твой сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских авиарейсов
Переход Казахстана на латиницу может затянуться на десять лет
На центральную Россию надвигаются грозовые дожди
Россия поднимет вопрос нарушения минских соглашений Украиной в СБ ООН
В Британии пообещали не выдавать Ассанжа странам со смертной казнью
Совет ЕС продлил санкции в отношении физических и юридических лиц КНДР
Бастрыкин предложил вернуть конфискацию имущества у коррупционеров
Украинские военные случайно подорвали позиции своих войск в Донбассе
В России отрицательно отнеслись к введению ЕС санкций против Турции
Украинский депутат рассказал, как его приняли в России
Погода в Москве на 16 июля 2019 года: гроза и сильный ветер
Пушков ответил на предложение Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией
США предложат России обсудить трехстороннее ядерное соглашение
Санкции ЕС не повлияют на геологоразведку Турции в Средиземном море
ВВС США пообещали защитить "Зону 51" от "штурма"