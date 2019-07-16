«Надеюсь, что это твой сын!»: Калашникова поздравила Шаляпина с рождением наследника
До романа с бывшей женой Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской скандальный певец Прохор Шаляпин встречался с блондинкой Татьяной Гудзевой.
Несколько месяцев назад Татьяна заявила, что ждёт ребёнка от певца.
- Конечно, для Виталины моя беременность стала большим ударом, — рассказывала в интервью «КП» Татьяна Гудзева. - Прохор обещал, что даст мне деньги на роды, будет нас с ребёнком содержать до 18 лет. Меня уволили с работы, содержать малыша одной мне не под силу, нужна помощь Прохора. Но после разговора с Виталиной он перестал со мной общаться.
Прохор боится потерять Виталину, потому что ему нужны деньги Цымбалюк.
- Почему мы должны ее содержать?! Пусть устраивается на работу. Я не верю, что это мой внук, - говорила мама Прохора Шаляпина Елена Ивановна.
В минувший понедельник Татьяна родила сына. Пока Прохор Шаляпин не комментирует рождение наследника.
- Я очень рада, что у Прохора родился сын. Я его поздравляю! - сказала «КП» бывшая невеста Шаляпина певица Анна Калашникова. - Такой генофонд пропадал. Уверена, что мальчик будет очень красивым. Есть в кого! Прохор, вы с Таней будете прекрасными родителями. Надеюсь, что это действительно твой сын.
ИСТОЧНИК KP.RU