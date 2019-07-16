Еду в Магадан-2019: Встретить белух, касаток и тюленей на трех новых туристических тропах

Что рядовой читатель знает о Магадане? В 90-е о том, что «это – запорошенный рай» пела Наталья Ветлицкая. В 2010-м YouTube-пространство взорвал хит Васи Обломова «Еду в Магадан». А в 2019-м году о Магадане заговорили в связи появлением в городе-порте на северо-востоке России трех новых туристических троп.

Экологический проект был создан стараниями «Магаданского центра окружающей среды» и «Магаданского городского туристического клуба». Но всего этого не было бы, не выиграй активисты президентский грант (грантовое направление – Охрана окружающей среды и защита животных). Его размер составил около 495 тыс. рублей. Софинансирование – 657 тысяч. На реализацию проекта Фонд перечислил более 355 тысяч рублей.

Главной целью проекта «Маркировка и обустройство туристских и экологических троп в окрестностях Магадана» стало огромное желание привлечь жителей и гостей города к туризму. Ведь походы интересны не только с исторического ракурса, но и в целом полезны для организма. «Ходить полезно», – неустанно повторяют медики и они правы!

Поподробнее остановимся на маршрутах. Всего их три – Магадан – Каменный венец, Магадан – Корейский ключ и Поселок Старая веселая – Бухта Батарейная. Каждую из троп зачистили от грязи и скопившегося за долгое время мусора, обустроили привалами, чтобы перевести дух. А чтобы отдыхать было не скучно, для туристов установили знаки и инфощиты с описанием маршрутов и достопримечательностей, с которыми можно (и даже нужно) ознакомиться во время мини-путешествия.

Чайки в Магадане. Фото: Александр Мурлин

Старая веселая – Бухта Батарейная. Самый протяженный путь (20 километров!) Заболоченные локации, каменные склоны, крутые подъемы и спуски – настоящий рай для экстремалов. Смельчаки смогут побывать на островах Три брата и увидеть мимишно-пухлых тюленей. Над головами в этом время будут пролетать тихоокеанские чайки. Возможно, вам повезет, и вы сможете увидеть касаток, которые нет, нет, да и заглядывают в бухту. Главное, не забудьте запечатлеть этот момент на свой гаджет, чтобы вам потом поверили.

Маршрут проходит мимо ручья «Веселый», имеющего высокую экологическую ценность. Также путешественники увидят бухту Гертнера (причем всю), острова Вдовушка и Монах, мыс Красный, и, конечно, бухту Батарейная.

Тому, кто выберет тропу «Каменный венец», предстоит пройти 10 километров, а возможно, и все 12. Почему именно Каменный венец? Такое название носит вершина сопки над Нагаевской бухтой. Ее можно увидеть из любого уголка северного города. Поэтому этот памятник природы по праву считается неофициальным символом Магадана.

Путь по тропе займет от восьми до 16 часов. Смотря, какой вы выберете маршрут – линейный или кольцевой. Эко-туристы смогут забраться на вершину венца, и прочесть надписи, оставленные на бухте моряками. Говорят, самой старой из них больше ста лет!

Кроме того, путники побывают в водоохраной зоне ручья Холодный. И опять о везении. Мы надеемся, что счастливчикам удастся увидеть диковинного обитателя ручья – четырехпалого тритона. Зоологи говорят, что этот сибирский углозуб выживет даже в условиях вечной мерзлоты.

Протяженность самого короткого маршрута Магадан – Корейский ключ всего пять километров. На все про все у вас уйдет около трех часов. Данный маршрут проходит высоко над морем, что позволяет детально рассмотреть Нагаевскую бухту и увидеть белух, касаток и тюленей. В финале вас будет ждать Корейский ключ – место проживания азиатов, возвращавшихся с колымских приисков.

Подробнее – на магаданском сайте «Про Эко 49/59».