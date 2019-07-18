Сам себе пенсионный фонд

Средняя пенсия в России сейчас - 14 тысяч рублей в месяц. Правительство обещает, что за счет повышения пенсионного возраста она будет расти ускоренными темпами и прибавлять по тысяче каждый год. К 2024-му она должна составить

20 тысяч рублей. Но все же вряд ли этой суммы хватит на то, чтобы ни в чем себе не отказывать в старости. Поэтому лучше дополнительно копить самому. И здесь есть несколько стратегий.

Открыть депозит в банке

Самый простой и надежный вариант. Нужно выбрать банк, подписать договор, выбрать вклад с возможностью пополнения, а потом раз в месяц пополнять счет. Когда срок депозита закончится - пролонгировать действующий договор или положить деньги на более доходный вклад. И так до выхода на пенсию. Но есть несколько подводных камней. Во-первых, соблазн снять и потратить накопленное. Тут решение простое - открывайте вклад без возможности частичного снятия. Опасение потерять накопленный доход обычно сильнее эмоций. Во-вторых, нужно следить, чтобы сумма депозита не стала слишком крупной. 1,4 млн рублей - это максимальная сумма страхового возмещения, которую государство вернет вкладчикам при банкротстве учреждения. Если сумма накоплений уже больше, лучше подстраховаться и разбить один крупный вклад на несколько - в разных банках. Если вы откроете вклад под 7% и будете каждый месяц пополнять его хотя бы на три тысячи рублей, то за 15 лет получите капитал почти миллион рублей. И в-третьих, курс рубля до сих пор иногда лихорадит. Предсказать его на 15 лет не возьмется ни один аналитик. Чтобы снизить риски, часть денег есть смысл копить в иных валютах (например, в долларах или евро) или использовать для накоплений другие финансовые инструменты (акции или облигации).

Купить недвижимость для сдачи в аренду

На первый взгляд это выглядит привлекательно. Шутка ли, аренда однокомнатной квартиры в Москве сегодня обходится в 30 - 40 тыс. рублей. Может получиться солидная прибавка к пенсии. Но и стоят квадратные метры в столице недешево. Сейчас цена самой скромной однушки - 6 - 8 млн рублей. А значит, и реальный доход не выше, чем по банковскому депозиту.

Хорошо, если у вас есть почти вся эта сумма или хотя бы бОльшая ее часть, тогда покупка квартиры имеет смысл. Если нет, ваша задача - накопить такой первоначальный взнос, при котором ежемесячные платежи по кредиту будут полностью покрываться платой от жильцов. Причем к моменту выхода на пенсию ипотеку желательно отдать. Тогда у вас появится дополнительный пассивный доход. Но если платежи по кредиту будут годами съедать ваш личный или семейный бюджет, выгода от такой инвестиции весьма сомнительна. В любом случае перед покупкой лучше все внимательно посчитать. Кроме того, пассивным такой доход называется весьма условно. Все зависит от того, какие жильцы вам попадутся и как часто придется делать ремонт.

Вложиться в акции и облигации

В развитых странах люди предпочитают копить на пенсию именно с помощью инструментов фондового рынка. Вкладывают деньги в государственные облигации и акции крупных компаний. Это относительно рискованно, но может быть более прибыльно. А еще - позволяет получать двойную выгоду. Во-первых, от роста котировок ценных бумаг. Во-вторых, от постоянного дохода в виде дивидендов (от акций) и купонов (от облигаций).

Чтобы купить ценные бумаги, нужно открыть брокерский счет. Это можно сделать в специализированной брокерской компании или крупном банке. Но в этом случае придется самостоятельно совершать сделки: выбирать акции и облигации, покупать и продавать их. В качестве альтернативы можно рассмотреть «народные гособлигации» (ОФЗ-н). Минфин планирует запустить их в продажу в середине лета 2019 года. Они будут давать более высокий доход по сравнению с депозитами. Купить их можно будет в отделениях крупных госбанков. Минимальный порог входа - 10 тысяч рублей.

Инвестиционное страхование жизни

Это тоже продукт с двойной выгодой: вы и деньги копите, и страховку жизни имеете. Каждый месяц вы вносите на счет определенную часть денег. А когда выходите на пенсию, получаете всю сумму плюс набежавшие проценты. Тем не менее доходность не гарантирована. Может быть, через 20 лет вы получите обратно только то, что вложили, а прибыли - никакой.

Индивидуальный пенсионный план

Его предлагают негосударственные пенсионные фонды. Суть обычно такая. Вы каждый месяц в течение нескольких лет отчисляете, например, по 1000 рублей. А компания вкладывает эти деньги в различные доходные инструменты.

Когда срок закончится, то на счете образуется некая сумма. Ее можно будет потратить на свое усмотрение. Либо получить весь доход сразу, либо растянуть выплаты на несколько лет или до конца жизни.

Важно: с пенсионных накоплений, которые человек делает самостоятельно, государство предоставляет налоговый вычет - 13% от внесенной суммы (но не больше 15 600 рублей в год).

Все, что нужно знать об изменениях с 2019 года

С 1 января 2019 года в России действуют новые правила выхода на пенсию. Мы собрали главные нововведения, которые важно знать каждому.

• По новому закону пенсионный возраст в России увеличился на 5 лет. Отныне женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины - в 65.

• Повышение пенсионного возраста происходит поэтапно с 1 января 2019 года. «По полной» новый возраст начнет действовать с 2028 года - для женщин 1968 года рождения и моложе и для мужчин с 1963 года рождения и моложе.

• Те, кто должен был выйти на пенсию по старым правилам в ближайшие два года, получил право оформить ее на полгода раньше. К примеру, если мужчине исполнилось 60 лет в январе 2019 года, то по новым правилам он должен был бы выйти на пенсию только через год - в возрасте 61 года. А теперь это можно сделать на полгода раньше - в июле 2019-го.

• Изменения не коснулись малочисленных народов Крайнего Севера, работников вредных и опасных производств. Тех, кто имел право на досрочное оформление пенсии по социальным мотивам или состоянию здоровья. А также полицейских, военных, силовиков - всех тех, кто получает пенсию не по линии Пенсионного фонда.

• Многодетные матери получили право выйти на пенсию досрочно. Если у женщины трое детей, то на 3 года раньше нового срока. Четверо - на 4 года раньше. Если у женщины 5 и более детей, она сможет выйти на пенсию в 50 лет.

• Досрочно могут выйти на пенсию те, кто отработал большой стаж. Важное условие - он должен быть официальный. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше своего нового пенсионного возраста.

• С 2019 года за незаконное увольнение сотрудника предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии) работодателю грозит уголовная ответственность.