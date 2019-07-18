Переселение из аварийного жилья продолжается

Программа переселения граждан из аварийного жилья - одна из самых успешных в истории современной России. С 2008 года более 1 млн человек переехали в новые квартиры из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Но это не значит, что бараков в стране не осталось... Поэтому в начале 2019 года стартовал следующий этап расселения аварийного жилья - в рамках нового национального проекта «Жилье и городская среда», который реализует Минстрой России. Это позволит до 1 сентября 2025 года расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.

Успешный старт

Региональные программы утверждались до конца марта, первые заявки на получение финансирования на переселение граждан из аварийного жилья начали поступать в Фонд содействия реформированию ЖКХ, который выступает ее оператором, в начале апреля. Но уже сегодня можно сказать - нацпроект стартовал успешно.

На 1 июля из предусмотренных к расселению в этом году 141 тыс. кв. м аварийного жилья уже расселено 43,64 тыс. кв. м. Из аварийных домов переехали 2,58 тыс. человек, что составляет 31,4% годового плана. Всего в 2019 году предусмотрено переселение 8,2 тыс. человек.

Более того, 7 регионов полностью выполнили задачу на текущий год. Это Воронежская область (переселены 485 человек), Московская область (397 человек), Ненецкий автономный округ (в новое жилье переехали 109 человек), Республика Башкортостан (299 человек), Тюменская область (299 человек), Челябинская область (333 человека), Алтайский край (переселено 296 человек).

Самый большой процент выполнения программы в части расселения аварийного жилья - в Центральном федеральном округе (87,3%), за ним идут Уральский (45,7%) и Сибирский (34,3%) федеральные округа.

При этом с каждым годом показатели программы будут только увеличиваться. Так, в 2020 году запланировано расселение 1 млн кв. м аварийного жилья и переселение 54,6 тыс. человек. Самое масштабное переселение запланировано в 2023 и 2024 годах: расселение по 3,05 млн кв. м аварийного жилья и переселение по 170,7 тыс. человек ежегодно.

- Всего в стране в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года предусмотрено переселение 660 тыс. граждан из 11,98 млн кв. м

аварийного жилья. На эти цели предусмотрено направить более 507 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 431,94 млрд рублей. Лимит предоставления регионам финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2019 году составляет 35,4 млрд рублей, - отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Регионы ускоряются

В конце июня в Фонде ЖКХ завершилось рассмотрение заявок от регионов на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2019 - 2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилья. Приняты решения о выделении средств 82 регионам. Всего по этому этапу запланировано переселить 63 967 человек из 26 794 аварийных жилых помещений общей площадью 1,04 млн кв. м на территории 594 населенных пунктов.

После рассмотрения заявок на получение финансирования Фонд ЖКХ направил в регионы 10,61 млрд рублей в качестве аванса. Остальные 70% средств перечисляются после предоставления областными властями реестров заключенных контрактов на приобретение квартир для расселения людей. Исполнение графиков заключения контрактов находится на контроле Минстроя России.

- До конца года в новое жилье должны переехать свыше восьми тысяч граждан,

эффект от остальных выделенных средств для первого этапа переселения с учетом особенностей строительного цикла мы получим уже в следующем году. При этом у нас есть регионы, которые взяли на себя обязательство реализовать программу досрочно. Мы поддерживаем такие примеры и оказываем им необходимую помощь, - заявил глава Минстроя России Владимир Якушев.

В 2019 году администрация Липецкой области переселила 159 горожан из 12 аварийных домов. Фото: липецкаяобласть.рф

На сегодня вызвались завершить к концу 2021 года программу, рассчитанную до 2025 года, Саратовская и Астраханская области.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин подчеркнул, что новая программа переселения граждан из аварийного жилья имеет беспрецедентный объем финансирования.

- Новое жилье, строящееся с участием средств федерального бюджета, должно быть энергоэффективным.

На сегодня Фондом ЖКХ совместно с Минстроем России готовится предложение, которое позволит повысить объем строительства таких домов. В год должно возводиться не менее 100 тыс. кв. м энергоэффективного жилья, - заявил Сергей Степашин.

«С новосельем!»

Новоселья в регионах в самом разгаре. Так, в начале июля долгожданные ключи от новых квартир получили 159 жителей Липецка. Для них по этой программе были приобретены квартиры в 5 новостройках, расположенных в микрорайоне «Звездный». Общая площадь предоставленных гражданам 49 квартир составляет порядка 2,34 тыс. кв. м.

На эти цели было затрачено более 103 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 63,34 млн рублей. Это позволит расселить 12 аварийных домов площадью 2,01 тыс. кв. м, расположенных на территории города Липецка.

- Мы долго ждали возобновления программы переселения граждан из аварийного жилья. И вот сегодня мы первыми в стране вручаем вам ключи от новых квартир, - поздравил новоселов с долгожданным событием врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. - Будем стараться и в дальнейшем опережающими темпами выполнять программу. Это позволит нам расселить больше аварийного жилья, не только признанного таковым в срок до 1 января 2017 года. Поздравляю вас с новосельем!

Как отмечают в администрации города Липецка, для кого-то переезд в новые квартиры стал в прямом смысле слова подарком - липчанка Татьяна Черкасова получила ключи в свой день рождения.

- Здание обветшало, штукатурка со стен осыпалась, воду приходилось набирать в колонке, да и состояние электропроводки оставляло желать лучшего - в таких условиях жили мы в доме по улице Зои Космодемьянской, - рассказывает жительница Липецка Галина Кузнецова. - Семь лет переписки с различными инстанциями. И вдруг нам сообщают, что переезд уже в этом году.

По информации горадминистрации, всего в Липецке с 2019 по 2025 год планируется переселить 4,5 тысячи жителей из 122 аварийных домов. На эти цели потребуется 4,47 млрд рублей.

Рядом детсады и школы

Буквально через пару дней эстафету перенял Калининград. В рамках празднования Дня города 12 семей получили ключи от квартир в новом доме № 46 на улице Николая Карамзина.

- Это знаковое событие для вас. С этого дня начинается новая жизнь, сбываются мечты. Желаю, чтобы радость и комфорт были в ваших квартирах, - отметил, вручая ключи будущим новоселам, первый заместитель главы города Юрий Федяшов.

Благодаря примененным застройщиком технологиям энергосбережения дом получил класс энергоэффективности А+. Автономное газовое отопление квартир позволит его жильцам существенно экономить при оплате коммунальных услуг.

По словам будущих новоселов, они довольны развитой инфраструктурой района: в шаговой доступности находятся школа, детские сады, торговые центры, поликлиники. Рядом построен спортивный зал. Район имеет хорошую транспортную доступность и удобные подъездные пути.

- Дом очень понравился, - поделилась впечатлениями Анна Лысенко, проживавшая ранее в аварийном здании довоенной постройки. - Мы очень рады переезду.

Как сообщили в администрации Калининграда, сейчас в городе 140 домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. В них проживают 3434 человека. Работа по переселению калининградцев из аварийного жилья будет продолжена. В 2019 году планируется расселить 6 аварийных многоквартирных домов, в них расположено 100 жилых помещений.

159 жителей Липецка получили квартиры в 5 благоустроенных новостройках, расположенных в микрорайоне «Звездный». Фото: липецкаяобласть.рф

ВАЖНО!

На сайте Фонда ЖКХ «Реформа ЖКХ» указаны сведения, в том числе сроки расселения, о каждом доме, включенном в программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Информацию также можно уточнить у специалистов «горячей линии» госкорпорации по телефону 8-800-700-89-89 (все звонки по России бесплатно). «Горячая линия» работает по будням с 7.00 до 18.00 (мск).