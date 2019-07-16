В Иркутске в «школу будущего» примут детей из приемных семей

В Иркутской области заканчивают строить образовательный центр нового поколения, который называется «Точка будущего». Причем учениками наряду с детьми из обычных семей станут дети из приемных семей. Главная цель авторов проекта - дать возможность детям со сложной судьбой почувствовать себя равными членами общества. Когда получится, а авторы не сомневаются в успехе, опыт «Точки будущего» можно будет распространить на всю Россию. Наш корреспондент выяснил, как будет проходить особенное обучение и что общего у образовательного комплекса и нового футбольного стадиона в Краснодаре.

Образовательное «кольцо»

«Точка будущего» по форме - действительно точка или, точнее сказать, окружность. Комплекс будет состоять из шести соединенных между собой корпусов, формирующих 200-метровое кольцо. В состав этого кольца войдет детский сад, младшая и старшая школы, спортивный, административный и хозяйственный корпуса. На территории комплекса также разместится Центр психологической поддержки. Когда находишься в самом центре кольца, понимаешь, что фразу «образовательное пространство» с упором на второе слово авторы проекта воплотили буквально. Пространство здесь действительно одно - и для жизни, и для обучения, и для творчества.

Придумал проект известный бизнесмен и филантроп Альберт Авдолян. Он прожил в Иркутске долгое время и знал проблему региона, который всегда наверху списков по официальному количеству сирот. По последним данным, их в Иркутской области 16,5 тысяч.

Авдолян начал думать, как именно в этом регионе изменить ситуацию к лучшему. Поначалу казалось, что выходом будет строительство современного детского дома.

«Но потом поняли, что проблему социализации детей, которые оказываются в детских домах, таким образом не решить. Детский дом - это, конечно, надежная крыша над головой, но он не заменит ребенку семью. Поэтому мы решили создать современный образовательный центр на основе инклюзивной модели воспитания», - рассказывает Альберт Авдолян.

Комплекс будет cостоять из шести корпусов. Фото: пресс-служба образовательного комплекса "Точка будущего"

Инклюзивной - значит включенной. Идея была проста: у приемных детей, в том числе с ограниченными возможностями, появится шанс «включиться» в единое пространство для общения и развития с теми, кто вырос в семьях с родными родителями. А значит, «особенные» дети в будущем смогут жить нормальной взрослой жизнью. Для реализации проекта создали фонд с говорящим названием «Новый дом» и в январе 2018 года начали строительство. Стройка полностью ведется на средства Альберта Авдоляна, вложившего в проект около 6 млрд рублей.

Стадионный размах

Ирина Белянова, президент благотворительного фонда «Новый дом», уверенным шагом идет по стройплощадке. Расположена стройка между улицей Байкальской, Чертугеевским заливом и границей города Иркутска. В корпусах идут отделочные работы, а уже в сентябре начнется техническое тестирование инженерного оборудования в зданиях.

«Проект комплекса разработала датская архитектурная компания, а затем его адаптировали под местные условия, - начинает рассказ Белянова. - Для создания «Точки будущего» использовали лучшие практики мирового строительства современных школ. Мы привлекли и российских, и иностранных специалистов. Объект строит компания с огромным опытом возведения сложных и уникальных объектов. К примеру, они строили стадион в Краснодаре, у которого примерно такая же сложная конструкция крыши, как у нашего центра».

Стадионный размах в проекте ощущается на каждом шагу. Все здания внутри соединены переходами и внушительными общими пространствами, которые будут служить разным целям. Архитектуру и дизайн продумывали до мелочей, говорит президент фонда. Надеюсь, что учли все. Как осветить большой класс? - расположить на разных уровнях окна. Как сделать обучение приятнее? - подобрать правильные цвета для интерьеров. Что нужно, чтобы создать нужную тишину в классах? - использовать шумопоглощающие материалы.

Для физиков и лириков

Современный статус образовательный комплекс получит не только за интересные архитектурные решения, но и за подход к обучению. В «Точку будущего» будут направлять только прошедших специальную подготовку педагогов. По-другому нельзя, ведь для центра разработана особая образовательная программа, поясняет Сергей Чемезов. Он с воодушевлением поддержал и саму идею Авдоляна, и то, что проект реализуется именно в Иркутской области: Чемезов здесь родился и вырос. Он занимает пост главы попечительского совета фонда «Новый дом».

«Помимо основной программы обучения, их ждет большая научно-исследовательская работа: в школе будут лаборатории, оснащенные современным оборудованием и всем необходимым. Кто-то может найти себя в спорте или искусстве - для этого тоже все предусмотрено. «Точка будущего» станет отправной точкой для планирования собственной жизни и выбора профессии. Мы рассчитываем, что, закончив 11-й класс, наши выпускники осознанно смогут сделать правильный выбор», - говорит он.

Теория в образовательном центре не обойдется без практики. Тут в распоряжении учеников будут лаборатории, различные мастерские, музыкальная студия, театр и спортзал.

В распоряжении учеников будут лаборатории, мастерские, студия, театр, спортзал и бассейн. Фото: пресс-служба образовательного комплекса "Точка будущего"

Юные любители футбола смогут тренироваться в «Точке будущего» на качественном футбольном поле, которое стало подарком от президента ЦСКА Евгения Гинера. Не будет простаивать поле и зимой - его будут заливать льдом и превращать в каток. Евгений Гинер хочет устраивать в образовательном комплексе встречи детей с известными футболистами. Возможно после этих встреч кто-то из ребят сам станет звездой футбола.

В комплексе строится большой бассейн. И здесь тоже не обошлось без профессионалов. Член Попечительского совета фонда «Новый дом» и одновременно Председатель Попечительского совета Федерации синхронного плавания России Екатерина Игнатова активно участвует в становлении проекта “Точка будущего”. По ее инициативе в образовательном комплексе планируется открыть секцию по синхронному плаванию и в дальнейшем организовывать для детей серии мастер-классов от известных спортсменов по водным видам спорта. В результате чего дети Иркутска возможно смогут продолжить славные традиции российских чемпионов в синхронном плавании.

Главное - персональный подход к ребенку, подчеркивает Ирина Белянова. По ее словам, авторы проекта сформируют под каждого ученика индивидуальную программу. Физики и математики будут изучать точные науки, а гуманитарии - литературу и другие предметы.

Официально новый центр будет открыт 1 сентября 2020 года, но до конца этого года первые 20 приемных семей с детьми уже станут участниками нового проекта и поселятся в специально построенном коттеджном поселке на территории образовательного комплекса. Всего в центре будет учиться около 1000 детей, из них 15 % - дети из приемных семей. В январе 2020 года - первый этап обучения - для 360 детей. Любой ребенок Иркутска и Иркутской области сможет здесь учиться, нужно будет только заполнить заявку в электронном виде уже осенью этого года. Организаторы заверяют, что никакой отбор проводиться не будет. Кроме того, основное обучение будет для всех бесплатным.

Бизнесмен Альберт Авдолян уверен, что в скором времени в разных регионах страны начнут появляться свои «Точки будущего»